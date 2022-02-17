Как голод помогает иммунитету

Ограничение в калориях восстанавливает иммунную вилочковую железу и подавляет возрастное фоновое воспаление — как у мышей, так и у людей.

Мы часто говорим о пользе голодания, или, точнее, о том, что ограничение в калориях идёт на пользу организму: улучшается обмен веществ, нормализуется кровяное давление, повышается физическая выносливость и увеличивается продолжительность жизни. Голод в данном случае относительный: организм просто получает меньше калорий, чем привык. Но кому именно недостаток калорий идёт на пользу? Большая часть экспериментов здесь выполняется на животных — лабораторных грызунах и мухах дрозофилах, а то и вовсе на грибах дрожжах. С людьми подобные исследования есть, однако в них не всегда можно понять, как именно действует голодание, в смысле конкретных физиологических, биохимических, молекулярных механизмов.

Сотрудники Йельского университета и Вашингтонского университета в Сент-Луисе пишут как раз о таких конкретных механизмах, которые работают у людей. Добровольцы, участвовавшие в исследовании, два года жили обычной жизнью и питались, как хотели, но с одним условием: они должны были на 25% уменьшить количество поглощаемых калорий. Впрочем, эти 25% оказались недостижимы — в среднем количество съедаемых калорий удалось понизить на 14%. Но, как говорится в статье в Science, даже 14% хватило, чтобы оздоровить иммунную систему.

В первую очередь эффект от понижения калорий был виден по тимусу, или вилочковой железе. В тимусе созревают Т-лимфоциты, родившиеся в костном мозге, здесь они приобретают специализацию и учатся распознавать инфекцию и раковые клетки. Но после полового созревания тимус начинает постепенно деградировать, уменьшаясь в размерах и заполняясь жировой тканью. Лёгкое же голодание в прямом смысле омолодило тимус, его масса и объём увеличились, и он стал давать больше зрелых Т-клеток.

Исследователи также брали у добровольцев образцы жировой ткани — в ней сидит много иммунных клеток, так что можно было изучить, какие молекулярно-генетические изменения происходят в иммунной системе при недостатке калорий. Изменения были; в частности, заметно снизилась активность гена PLA2G7, особенно в макрофагах — это иммунные клетки, которые активно ползают по тканям, поедая всё подозрительное, они же одними из первых запускают воспаление. У людей PLA2G7 кодирует фермент, который связан с различными сердечно-сосудистыми болезнями.

Такой же ген есть и у мышей — а у мышей, если нас интересует какой-то ген, его можно отключить и посмотреть, что получится. Его и отключили, и оказалось, что никаких неприятностей мышам это не принесло, даже наоборот: возрастом они оставались более здоровыми, а если их держали на жирной еде, они почти не набирали лишний вес, в отличие от тех, у кого PLA2G7 работал, как обычно. Кроме того, у мышей с выключенным PLA2G7 фоновое возрастное воспаление было слабее, а тимус был больше. В целом всё было похоже на то, что происходит с людьми, которые стараются ограничить себя в калориях.

Конечно, тут ещё стоило бы проверить, как PLA2G7 связан с конкретными заболеваниями, с атеросклерозом, с нейродегенеративными расстройствами и т. д. Но пока можно с большой долей уверенности сказать, что PLA2G7 — один из тех генов, которые связывают оздоровительный эффект от ограничения в калориях (по крайней мере, в той мере, в какой этот эффект касается иммунной системы). И важно, что тут мы можем говорить не только о мышах, но и о людях.