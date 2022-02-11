Чума не на ваш огород
Ископаемая пыльца помогла пересмотреть влияние чумы на демографию Европы.
Чёрная смерть, как ещё называют вторую пандемию чумы 1346–1353 годов, привела к гибели большого числа жителей Европы. По разным оценкам, жертвами чумной палочки стало от 30% до 60% населения европейских стран. Воображение рисует нам вымершие подчистую города и обезлюдевшие области, собственно, именно так чуму часто изображали на живописных холстах пережившие бедствие художники и их далёкие потомки. Однако, как пишет в Nature Ecology and Evolution международная группа исследователей с участием сотрудников географического факультета МГУ, масштабы демографического бедствия во время второй большой вспышки чумы могут быть не такими значительными, как считалось ранее.
Информацию об эпохе Чёрной смерти обычно получают из письменных источников и археологических раскопок. Вместе с тем большая часть этих данных пришла из городской местности, где скученность и антисанитарные условия способствовали распространению болезни. При этом около трёх четвертей населения средневековой Европы составляли крестьяне, жившие в сельской местности, и возникает вопрос: так ли свирепствовала чума в европейских деревеньках и хуторах, как она это делала в городах?
Ответить на это может пыльца растений, которую исследователи извлекли из отложений озёр и болот, датируемых периодом с 1250 по 1450 год — примерно за 100 лет до и после пандемии. Состояние природы в сельских регионах сильно зависело от их благополучия. Если заболевало и умирало много людей, то работников не хватало и поля забрасывались, их захватывали сорные растения, на них наступал лес. Если же с количеством рабочих рук на селе всё было нормально, то поля продолжали возделывать, и в отложениях сохранялась пыльца хлебных злаков и культурных растений.
Анализ 1634 образцов пыльцы, собранных по всей Европе, показал, что смертность от чумы сильно варьировалась от региона к региону: в одних районах пандемия приобрела разрушительные масштабы, а в других протекала гораздо легче. Резкий сельскохозяйственный спад в Скандинавии, Франции, юго-западной Германии, Греции и центральной Италии подтверждает высокий уровень смертности, о котором свидетельствуют средневековые источники. В то же время многие регионы, включая большую часть Западной, Центральной и Восточной Европы, в том числе Европейская территория России, практически не пострадали от Чёрной смерти, по крайней мере, сельское хозяйство в них в тот период процветало.
По материалам пресс-службы МГУ.
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