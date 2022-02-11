Чума не на ваш огород

Ископаемая пыльца помогла пересмотреть влияние чумы на демографию Европы.

Чёрная смерть, как ещё называют вторую пандемию чумы 1346–1353 годов, привела к гибели большого числа жителей Европы. По разным оценкам, жертвами чумной палочки стало от 30% до 60% населения европейских стран. Воображение рисует нам вымершие подчистую города и обезлюдевшие области, собственно, именно так чуму часто изображали на живописных холстах пережившие бедствие художники и их далёкие потомки. Однако, как пишет в Nature Ecology and Evolution международная группа исследователей с участием сотрудников географического факультета МГУ, масштабы демографического бедствия во время второй большой вспышки чумы могут быть не такими значительными, как считалось ранее.

"Триумф смерти" — известная картина нидерландского живописца Питера Брейгеля, написанная в период с 1561 по 1563 годы, т. е. спустя два века после пандемии чумы. Источник: Wikimedia Commons Открыть в полном размере ‹ ›

Информацию об эпохе Чёрной смерти обычно получают из письменных источников и археологических раскопок. Вместе с тем большая часть этих данных пришла из городской местности, где скученность и антисанитарные условия способствовали распространению болезни. При этом около трёх четвертей населения средневековой Европы составляли крестьяне, жившие в сельской местности, и возникает вопрос: так ли свирепствовала чума в европейских деревеньках и хуторах, как она это делала в городах?

Ответить на это может пыльца растений, которую исследователи извлекли из отложений озёр и болот, датируемых периодом с 1250 по 1450 год — примерно за 100 лет до и после пандемии. Состояние природы в сельских регионах сильно зависело от их благополучия. Если заболевало и умирало много людей, то работников не хватало и поля забрасывались, их захватывали сорные растения, на них наступал лес. Если же с количеством рабочих рук на селе всё было нормально, то поля продолжали возделывать, и в отложениях сохранялась пыльца хлебных злаков и культурных растений.

Анализ 1634 образцов пыльцы, собранных по всей Европе, показал, что смертность от чумы сильно варьировалась от региона к региону: в одних районах пандемия приобрела разрушительные масштабы, а в других протекала гораздо легче. Резкий сельскохозяйственный спад в Скандинавии, Франции, юго-западной Германии, Греции и центральной Италии подтверждает высокий уровень смертности, о котором свидетельствуют средневековые источники. В то же время многие регионы, включая большую часть Западной, Центральной и Восточной Европы, в том числе Европейская территория России, практически не пострадали от Чёрной смерти, по крайней мере, сельское хозяйство в них в тот период процветало.

По материалам пресс-службы МГУ.