Ядерный апокалипсис по ошибке — сколько раз мир оказывался в полушаге от катастрофы

Мир несколько десятков раз оказывался на грани ядерной войны

Никто из политиков, экспертов или обычных граждан не верит, что в современном мире может возникнуть военный конфликт с применением ядерного оружия. Ведь последствия будут катастрофическими для всех. Будучи в здравом уме, никто не захочет отправиться снова в каменный век. Казалось бы, волноваться не о чем. Однако мало кто знает, что мир уже был в полушаге от ядерного апокалипсиса. И речь вовсе не о карибском кризисе, а еще больших угрозах. Ракеты с ядерными боеголовками могли быть запущены по причине банальной человеческой ошибки. Более того, подобных случаев за последние 60 лет было несколько десятков. Это значит, что человечество с момента изобретения ядерного оружия постоянно живет под “дамокловым мечем”, и по сей день вряд ли можно гарантировать полную безопасность. Ведь в мире по-прежнему существует порядка 14000 боеголовок, которые способны уничтожить несколько миллиардов человек и привести к ядерной зиме.

Как ядерная война могла начаться из-за медведя

Показательный случай произошел 25 октября 1962 года, как раз в период карибского кризиса. Следует понимать, что нервы тогда были у всех на пределе. Охранник в командно-наблюдательном пункте в Дулуте (штат Миннесота) заметил движение возле ограждения. Какая-то тень пыталась его перелезть.

Охранник сразу начал стрелять и поднял тревогу. Он решил, что началось масштабное вторжение СССР . Были сразу предупреждены соседние авиабазы. Пилоты уже бросились к своим бомбардировщкам. Причем их предупредили, что это не учебный вылет. Все они были уверены, что началась Третья мировая война. Дело в том, что кто-то по ошибки нажал не ту кнопку, в результате вместо сигнала предупреждения прозвучали сирены, сигнализирующие о боевой тревоге.

Ядерная война в 1962 году могла начаться из-за медведя

Бомбардировщики уже запустили двигатели и готовились взлетать. Однако командир базы в Дулуте к тому моменту понял, что причиной тревоги стало вовсе не военное вторжение. Через ограждение пытался перелезть медведь. Один из военных заскочил в грузовик и помчался на посадочную полосу на встречу самолетам. К счастью, пилотам удалось вовремя дать отбой.

Ядерный инцидент из-за Луны

В 1960 году 5 октября угроза ядерной войны была еще более серьезной. Ядерный командный центр NORAD в тот день получил сигналы от радара раннего предупреждения. Он сообщил, что СССР предпринял ядерное нападение на США с вероятностью 99,9%.

Это был новый радар, построенный в Гренландии, который с высокой точностью засекал взлет ядерных ракет на раннем этапе. При поступлении такого сообщения, американские ракеты наземного базирования, которые находятся в состоянии повышенной боевой готовности, должны были запускаться в течение нескольких мину. Причем время на проверку поступившего сообщения крайне мало. Президент должен принять решение в течение 10 минут.

В 1960 году луна отправила сигнал о ядерном ударе СССР по США

Как дальше развивались события, разные источники сообщают по-разному. Согласно одной из версий, у ответственных лиц началась паника и замешательство. Согласно другой — они спокойно решили перепроверить данные. В итоге выяснилось, что радар ошибся, а виновником этой ошибки стала восходящая Луна. Она отразила волны обратно, в результате система раннего обнаружения стала отправлять срочные сообщения в NORD о том, что видит крупный объект.

Как магнитная буря погасила системы раннего предупреждения

Еще одной угрозой, связанной с космосом, стала магнитная буря 23 мая 1967 года. На этот раз ВВС не засекли начало удара по США со стороны СССР , да и вообще ничего не могли засечь, так как системы оповещения перестали работать.

По словам членов исследовательской группы, 23 мая 1967 года на солнце произошла настолько мощная вспышка, что ее можно было увидеть невооруженным глазом. Более того, на Землю стали поступать не характерные радиоволны. В результате сразу три радиолокационные станции, которые находились на Аляске, в Гренландии и в Соединенном Королевстве, были заглушены.

В 1967 году мощная магнитная буря вывела из строя системы оповещения

Чиновники ВВС США подумали, что это Советский Союз заглушил системы раннего реагирования, и тем временем наносит удар. Такое глушение радаров считалось равносильным началу войны. Командиры быстро начали подготовку самолетов, оснащенных ядерным оружием, к взлету. К счастью, вовремя вмешались военные синоптики, сообщившие высокопоставленным чиновникам, что проблема вызвана мощным солнечным излучением.

“Восстание машин” и душераздирающий звонок Збигневу Бжезинскому

Еще более драматично ситуация развивалась 3 июня 1980 года, когда все основные центры предупреждения США получили уведомление о готовящемся крупном ядерном ударе. Советнику президента по национальной безопасности Збигневу Бжезинскому поступил звонок в 3 часа ночи. Подняв трубку, он услышал, что идет крупная ядерная атака на Соединенные Штаты, и что он должен быть готов созвониться с президентом. Как рассказывал позже сам Збигнев Бжезинский, он не будил свою жену, так как был уверен, что они все умрут через 30 минут.

Збигнев Бжезинский в 1980 году приготовился к гибели от ядерного удара

Сообщение, поступившее в NORAD, привело к экстренному созыву «Конференции по оценке угроз». Тем временем экипажи бомбардировщиков ВВС на базах по всей территории США сели в свои самолеты и запустили двигатели. Ракетные пусковые установки были уведомлены о готовности к пуску. Воздушно-десантный командный пункт Тихоокеанского командования вылетел с Гавайских островов. Национальный аварийно-десантный командный пункт на базе ВВС Эндрюс также занял позицию для быстрого взлета.

Центры предупреждения, сравнив сигналы, полученные из нескольких разных источников, в течение нескольких минут определили, что тревога была ложной. Как выяснилось позже, это был компьютерный сбой. Следует отметить, что это был далеко не единственный случай, когда ядерная война могла начаться в результате компьютерного сбоя.

Норвежский ракетный инцидент

Ложная тревога иногда случалась не только в США. В январе 1995 года российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРД) сообщила о возможном ядерной ударе по территории России.

Ракетные войска стратегического назначения моментально привели в боевую готовность. Президент Борис Николаевич Ельцин воспользовался “ядерным чемоданчиком”, при помощи которого мог нанести ответный удар по США в любую секунду.

Российские системы оповещения спутали научно-исследовательскую ракета с боевой

На самом деле никакой атаки, конечно же, не было. Система неправильно распознала четырехступенчатую исследовательскую ракету Black Brant XI, которая была запущена норвежско-американской командой ученых с ракетного полигона Аннёйа. На ее борту находилось научное оборудование для исследования полярных сияний. В момент запуска российская СПРН спутала ее с баллистической ракетой Trident. По какой-то причине сотрудники СПРН не получили предупреждения о ракетном запуске. В таких ситуациях обычно по дипломатическим каналам поступает соответствующее уведомление. Поэтому в инциденте была вина не только российской стороны.

Потеря управления над ядерными ракетами

Ошибки и опасные ситуации возникали не только в XX веке. Последний раз инцидент произошел в 2010 году при президенте Бараке Обаме. На одной из баз США в Вайоминге 50 ядерных межконтинентальных баллистических ракет, одна девятая ракетного арсенала США, были временно выведены из строя.

Причем ракеты оставались технически пригодными для запуска, однако командование утратило связь с ними. Это означало, что в этот момент засечь и остановить их автоматический запуск было невозможно. Причина снова заключалась в компьютерном сбое. К счастью, инженерам удалось быстро решить проблему, при этом никаких внештатных ситуаций в момент, когда с ракетами была потеряна связь, не произошло. Напоследок отмечу, что выше перечислены лишь некоторые опасные ситуации. В общей сложности человечество могло столкнуться с ядерной войной 22 раза. Возможно, с разработкой гиперзвукового оружия обстановка станет еще опасней.