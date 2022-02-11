Острова Ратманова и Крузенштерна или как попасть из России в США за 20 минут

Малый Диомид — американский остров, расположенный в 4 км от России

Острова Ратманова и Крузенштерна — это два разных мира, которые отделяет друг от друга Берингов пролив, расстояние в 4 км и 21 час времени. Все дело в том., что дин остров принадлежит России, а второй — США. Перебраться с одного острова на другой можно примерно за 20 минут, но несмотря на это они принадлежат к разным часовым поясам. Более того, между островами проходит линия дат, отсюда и разница во времени, которая составляет 21 час в летнее время и 20 часов в зимнее. Это позволяет, буквально, вернуться в прошлое на один день назад. На российском острове уже никто не живет, остались лишь пограничные наблюдательные посты. Американский же остров по прежнему заселен эскимосской общиной, то есть коренным населением, проживающим здесь уже несколько тысяч лет.

Диомидовы острова — самодостаточная жизнь вдали от цивилизации

Диомидовы острова располагаются прямо в центре Берингова пролива между двумя материками. США принадлежит остров Крузенштерна, он же Малый Диомид. Эсскимосское название этого острова Ингалик, или Игналук. Люди проживают на нем более 5000 лет, однако впервые жители материка посетили его в 1648 году. Это были члены экспедиции Семена Дежнева.

Все здания на острове Крузенштерна сгруппированы возле берега

В 2010 году население острова составляло 110 человек. Более 95% местного населения являются коренными жителями Аляски (эскимосами) или американскими индейцами. К слову, согласно одной из теорий, американские индейцы являются потомками древних жителей Сибири. Некоторые местные жители имеют нехарактерные для них черты, такие как светлые волосы, которые достались им от русских.

Американский остров Крузенштерна расположен менее чем в 4 км от российского острова Ратманова

Все здания сгруппированы на одном берегу, так как остальную часть острова занимают скалы. В поселении имеется школа, один магазин, больница и почта. А вот отелей и кафе на острове нет. Собственно говоря, они здесь и не нужны, так как туристов мало. Дело в том, что посетить остров Крузинштерна не так-то просто. Для этого необходимо получить разрешение властей Аляски. Кроме того, проезд и проживание туристы должны сами себе обеспечивать.

В местном магазине выбор не велик

Надо сказать, что остров находится примерно в 25 км от материковой Аляски. Добраться до него можно только по воздуху или на лодке. Раньше в зимнее время также можно было пересечь Берингов пролив между островами по льду, но со временем он практически перестал замерзать, в результате чего острова оказались отрезанными от материков в течение всего года.

Дети на острове Крузенштерна ходят в местную школу

Разумеется, погоду здесь можно охарактеризовать как неблагоприятную. Зима длится восемь месяцев. Однако экстремальные температуры отсутствуют — зимой держатся морозы до 12-14 градусов, а летом температура повышается до 4-10 градусов. Относительно теплый сезон длится около двух-трех месяцев. В результате глобального потепления климата, в последнее время средняя температура повышается.

Перебежчики из США и “ледяной занавес”

Диомидовы острова во времена холодной войны прославились перебежчиками. Из США люди бежали в СССР преодолевая Берингов пролив. Аналогичная ситуация было и со стороны СССР . В основном страну пытался покинуть криминалитет. Причина заключалась в том, что между обоими странами не было соглашений об экстрадиции преступников. Собственно говоря, его нет и по сей день.

Заплыв Линн Косс от одного острова к другому ознаменовал падение «ледяного занавеса»

Побеги обычно совершались в осенний период, до таяния льда. Однако воды между островами тщательно охранялись, и пересекать их было запрещено. Границу тогда прозвали “ледяным занавесом”, который возник в 1948 году. Ситуация изменилась только спустя почти сорок лет. В 1987 году американская писательница и плавчиха на дальние дистанции Линн Кокс переплыла вплавь с Малой Диомиды в Большую при температуре 4-6 градусов. Женщину поздравили сразу два президента — Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Этот момент считается падением «ледяного занавеса».

Как «ледяной занавес» навсегда разделил семьи

До того, как Америка купила Аляску у России, семьи жили на двух островах, ездили друг к другу в гости по замерзшему проливу. Однако все изменилось с появлением «ледяного занавеса». Более того, местные жители с острова Ротманова были переселены в Сибирь, после чего на нем обосновались военные. В результате связь между семьями была разорвана и по сути не восстановилась даже после падения «ледяного занавеса». В настоящее время пересекать границу снова запрещено.

Местные жители острова Крузенштерна разговаривают на английском языке

Надо сказать, что жители района Берингова пролива являются одним народом и разговаривают на родном языке. Однако жители острова Крузенштерна все больше приобщаются к западной культуре и разговаривают уже на английском языке, поэтому поддерживать связь с родственниками им становится все сложнее. Кроме того, старики, которые еще помнят своих родственников, постепенно умирают, а молодежь их вообще не знает.

Как рассказывают местные жители, они часто видят корабли и вертолеты русских военных. Если местные рыбаки подходят на лодках слишком близко к границе, военные совершают предупредительные выстрелы. Есть надежда, что в будущем ситуация изменится. Уже длительное время разрабатываются планы по укреплению связей между народом, оказавшимся по разные стороны границы. В частности планируется строительство туннеля под Беринговым проливом. Однако в связи с обострившимися отношениями между США и Россией судьба тоннеля пока остается под вопросом.