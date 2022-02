Марсианские «грибы»

Эта фотография была сделана марсоходом «Оппортьюнити» на плато Меридиана в 2004 году (см. картинку дня Путь «Оппортьюнити»). Почти идеальные шарики, лежащие на марсианском песке, сразу привлекают внимание. Но что же это такое? Некоторые ученые считают, что это не что иное, как... грибы. А белые полоски, «растущие» от шариков (они обведены красным), — гифы. И нет, это не слишком далеко зашедшая первоапрельская шутка. Это астробиологическая спекуляция с очень любопытной историей.

В 2021 году группа из десяти исследовательских центров опубликовала в журнале Fungal Genomics & Biology статью «Грибы на Марсе? Свидетельства роста и поведения на сериях последовательных фотоснимков» (R. Schild et al., 2021. Fungi on Mars? Evidence of Growth and Behavior from Sequential Images). В ней приводится более 50 фотографий марсианской поверхности и детально обсуждается их возможная связь со структурами, наблюдаемыми у различных грибов. Особая роль уделяется снимкам одного и того же участка, сделанным в разное время — например, следа «Оппортьюнити». Так, на 145-й сол (марсианские сутки) работы в нем видно восемь шариков, а на 148-й — уже гораздо больше, причем некоторые заметно увеличились в размерах. Эти кадры, наряду с серией спутниковых снимков радиальной системы трещин, напоминающих грибницу (мицелий), авторы приводят как доказательство роста грибов на Марсе.

Фотография следа «Оппортьюнити» на 145-й сол (слева) и на 148-й сол (справа), представляемая авторами как иллюстрация роста марсианских грибов. Изображение из статьи R. Schild et al., 2021. Fungi on Mars? Evidence of Growth and Behavior from Sequential Images

В январе 2022 года появился препринт уже второй «грибной» статьи — «Марс : свидетельства в пользу грибов, их репродуктивного цикла и спор» (G. J. Rhawn et al., 2022. Mars: Evidence of Fungus, Spores, and Reproductive Behavior). В ней несколько сократившаяся группа авторов точно диагностирует шарообразные объекты на марсианской поверхности как тип гриба-дождевика (см. картинку дня Гриб-дождевик) и подробно документирует их морфологию и особенности жизни.

Слева — земной гриб-дождевик; в центре — его схематическое изображение (стрелка указывает на ножку); справа — марсианский «аналог», сфотографированный марсоходом «Оппортьюнити» на 257-й сол работы. Изображение из статьи R. Schild et al., 2021. Fungi on Mars? Evidence of Growth and Behavior from Sequential Images

Всё это кажется странной и немного безумной научной фантастикой. «А не сошли ли ученые с ума?» — напрашивается вопрос. Однако в объявлении астробиологов о находке очередной жизни на Марсе нет ничего удивительного или странного. Одной из задач астробиологии, кроме вполне научных и серьезных вопросов зарождения жизни на Земле и изучения абиогенного синтеза органики, является поиск потенциальной внеземной жизни. Пару десятков лет назад статья, объявившая о находке окаменевших микроорганизмов в марсианском метеорите ALH 84001, прогремела на весь свет так, что стала поводом специального обращения президента США Билла Клинтона (подробнее о том, как это случилось и чем закончилось, см. Органические вещества в марсианском метеорите ALH 84001 образовались в результате серпентинизации, «Элементы», 28.01.2022).

Тут можно, конечно, возразить: «Хорошо, потенциальные очень-очень маленькие экстремофильные одноклеточные организмы, да еще окаменелые, да еще в 1996 году — это одно, а вот растущие грибы сегодня... Да как такое вообще пропустили рецензенты журнала?» Идея о марсианских дождевиках в первый раз всплыла в 2019 году. Первую статью после процедуры рецензирования опубликовал серьезный журнал Astrophysics & Space Science (издательство Springer). Главным автором ее, также как и двух упомянутых ранее, значился Равн Габриэль Джозеф (Rhawn Gabriel Joseph), которого портал Popular Mechanics (та самая «Популярная механика», но англоязычная) характеризует так: «самопровозглашенный нейроученый, который „внес значимый вклад в изучение нейропластичности в 1970-х“». В социальной сети для ученых ResearchGate его современное место работы указано как Cosmology.com, а должность, само собой, — профессор. Из содержимого сайта очевидно, что это портал лженаучный: там можно найти не только материал для банки солений с красной планеты, но и трубчатых червей (о земных, реальных аналогах см. картинку дня Рифтии, гигантские трубчатые черви), лишайники, множество бактерий и рассуждения о квантовой физике бога. Что достаточно определенным образом характеризует главного автора этих «грибных» публикаций.

Как именно была опубликована статья в Astrophysics & Space Science, мы вряд ли узнаем, однако она была немедленно отозвана после появления критических журналистских текстов об этой абсурдной гипотезе. Прошлогодняя же статья в Fungal Genomics & Biology рецензирование вообще не проходила — этот журнал принадлежит хищническому издательству Longdom Publishing, публикующему практически что угодно за несколько тысяч долларов. Всё это в совокупности делает рассуждения о грибах на Марсе не просто неудачной смелой спекуляцией, а полноценной лженаучной гипотезой.

Загадочные же шарики с главного фото — никакие не грибы, а марсианские сферулы, хотя ученые больше любят называть их марсианской голубикой (martian blueberries). На русском языке их также называют «черничинами», в том числе в Википедии (blueberry переводится на русский и как «черника», и как «голубика»), однако в Пасадене (Калифорния), где расположен Центр управления марсоходами, распространена именно голубика (чернику там найти в магазине почти невозможно). Так что авторы прозвища, несомненно, имели в виду синие ягодки, которые они ели на завтрак, а не загадочного обитателя северных лесов.

«Марсианская голубика» в кадре «Оппортьюнити». Изображение с сайта mars.nasa.gov

Оригинальная новостная статья 2004 года с сообщением о сферулах в журнале Nature называлась «Blueberry fields forever» («Голубичные поля навсегда»), что является отсылкой к песне группы The Beatles «Strawberry fields forever». Голубичины состоят из минерала гематита (Fe2O3), обилие которого в районе плато Меридиана и было одним из решающих аргументов в пользу выбора именно этого места как будущего района работы «Оппортьюнити».

Марсианские «голубичные поля», покрывающие, по словам автора статьи в Nature, ученого NASA Джеффри Мура (Jeffrey M. Moore), территорию размером с его родной штат Оклахома. Фотография марсохода «Оппортьюнити» с сайта mars.nasa.gov

В их сферической форме нет ничего необычного: в геологии такие объекты называются конкрециями, и похожие шарики можно в обилии встретить в пустынных районах Земли (см. картинку дня Карбонатные конкреции Прикаспия). На Марсе конкреции образовались в далеком прошлом внутри горных пород под воздействием гидротермальных водных растворов по механизму, похожему на формирование структур Лизеганга (см. картинки дня Структуры Лизеганга и Структуры Лизеганга в осадочных породах). А рассыпанными по поверхности они оказались позже, в результате процессов разрушения материнских горных пород (выветривания) и постепенного накопления более прочных «ягод».

Земные (A, С, E, G, I, K) и марсианские (B, D, F, H, J, L) конкреции. Изображение из статьи M. Chan et al., 2012. Characteristics of Terrestrial Ferric Oxide Concretions and Implications for Mars

Волшебный рост «грибов» в следе марсохода, описанный выше, — это просто результат сдувания поверхностного слоя песка и перекатывания конкреций. «Гифы» же являются либо отвалившимися корочками с поверхности конкреций, либо просто светлыми песчинками или артефактами фотографии. И то, что подобный казус случился с марсианскими конкрециями, — факт весьма показательный: аналогичные истории с ними происходят и на Земле (см. картинку дня Народная палеонтология).

Спекуляции о нахождении внеземной жизни появлялись и продолжат появляться — стоит заглянуть в любой выпуск журналов Astrobiology и International Journal of Astrobiology. Цена провала невысока: по большому счету, сейчас значительная часть астробиологии — это спекуляция, и к таким работам относятся снисходительно. Играет роль и то, что в случае успеха, если таковой в принципе возможен, авторы совершат эпохальное открытие. Отчасти поэтому грань между самыми смелыми научными публикациями, научной фантастикой, а порой и лженаукой — весьма тонкая.

фото из статьи R. Schild et al., 2021. Fungi on Mars? Evidence of Growth and Behavior from Sequential Images.

Кирилл Власов