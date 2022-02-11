Более ста лет успешно используются различные виды POSM-мастериалов для привлечения покупателей, но это не просто маркетинговый ход. Эти материалы помогают выбирать между товарами и напоминают о покупке чего-то важного.

POSM используются в точках продаж, где продукты «пересекаются» с покупателями. Это вход в магазин или ресторан, торговая зона, зона кассы, стеллажи, где раздают продукты. Ознакомиться с ними подробнее можно на https://tehnomerch.ru/vse-vidyi-posm.

Они должны привлечь внимание покупателя к предлагаемому товару и побудить его совершить покупку «здесь и сейчас». Основные цели и задачи POSM-материалов включают следующие:

Стимулирование импульсивных покупок: яркий POSM перед входом, у прилавков «захватывает» взгляд посетителя, заставляет его зафиксироваться на товаре, войти, заинтересоваться и, наконец, купить.

Информировать о новых товарах (и их преимуществах), акциях, скидках: использование POSM очень эффективно, поскольку посетители приходят в магазин что-то купить и с большей вероятностью обратят внимание на акционные предложения.

Информативный показ рекламы: POSM «проводит» покупателей через торговую площадку к нужному товару, помогает найти нужную марку, ознакомиться с ассортиментом.

Зонирование торгового пространства с присвоением конкретных брендов и товаров.

Повышение узнаваемости бренда, продвижение новых продуктов.

Продвижение во время акций и прочее.

POSM-материалы нужны для любой точки продаж, от маникюрного островка в торговом центре до мегамаркета, от продуктового магазина до юридической фирмы и клиники стоматологии. Правильный выбор POSM привлечёт людей к торговой точке и их к покупке. Основные требования к дизайну и размещению: