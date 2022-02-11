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Основные цели и задачи POSM-материалов

Более ста лет успешно используются различные виды POSM-мастериалов для привлечения покупателей, но это не просто маркетинговый ход. Эти материалы помогают выбирать между товарами и напоминают о покупке чего-то важного.

POSM используются в точках продаж, где продукты «пересекаются» с покупателями. Это вход в магазин или ресторан, торговая зона, зона кассы, стеллажи, где раздают продукты. Ознакомиться с ними подробнее можно на https://tehnomerch.ru/vse-vidyi-posm.

Они должны привлечь внимание покупателя к предлагаемому товару и побудить его совершить покупку «здесь и сейчас». Основные цели и задачи POSM-материалов включают следующие:

  • Стимулирование импульсивных покупок: яркий POSM перед входом, у прилавков «захватывает» взгляд посетителя, заставляет его зафиксироваться на товаре, войти, заинтересоваться и, наконец, купить.
  • Информировать о новых товарах (и их преимуществах), акциях, скидках: использование POSM очень эффективно, поскольку посетители приходят в магазин что-то купить и с большей вероятностью обратят внимание на акционные предложения.
  • Информативный показ рекламы: POSM «проводит» покупателей через торговую площадку к нужному товару, помогает найти нужную марку, ознакомиться с ассортиментом.
  • Зонирование торгового пространства с присвоением конкретных брендов и товаров.
  • Повышение узнаваемости бренда, продвижение новых продуктов.
  • Продвижение во время акций и прочее.

POSM-материалы нужны для любой точки продаж, от маникюрного островка в торговом центре до мегамаркета, от продуктового магазина до юридической фирмы и клиники стоматологии. Правильный выбор POSM привлечёт людей к торговой точке и их к покупке. Основные требования к дизайну и размещению:

  • Перед входом в магазин, кафе или другую торговую точку. POSM-материалы должны выделяться на улице, привлекая внимание спешащих, занятых своими мыслями людей. Поэтому дизайн должен быть броским, креативным, запоминающимся: отличное фото, инсталляция, баннеры. Эффективно сочетание различных POSM-материалов, например: стенд с весёлой надписью.
  • В торговом зале. Это основное местонахождение POSM. Там ведут посетителя к полкам, акцентируя внимание на отдельных товарах. Здесь используются различные материалы в зависимости от целей продвижения и особенностей торговой точки.
  • В коммерческих объектах. Именно здесь покупатель принимает окончательное решение о том, брать товар или двигаться дальше. Поэтому на выставочных площадях необходимо разместить множество различных POSM-материалов.
11 февраль 2022 /
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