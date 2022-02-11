Более ста лет успешно используются различные виды POSM-мастериалов
для привлечения покупателей, но это не просто маркетинговый ход. Эти материалы
помогают выбирать между товарами и напоминают о покупке чего-то важного.
POSM используются в точках продаж, где продукты
«пересекаются» с покупателями. Это вход в магазин или ресторан, торговая зона,
зона кассы, стеллажи, где раздают продукты. Ознакомиться с ними подробнее можно
на https://tehnomerch.ru/vse-vidyi-posm.
Они должны привлечь
внимание покупателя к предлагаемому товару и побудить его совершить покупку
«здесь и сейчас». Основные цели и задачи POSM-материалов включают следующие:
Стимулирование импульсивных покупок: яркий POSM перед
входом, у прилавков «захватывает» взгляд посетителя, заставляет его
зафиксироваться на товаре, войти, заинтересоваться и, наконец, купить.
Информировать о новых товарах (и их преимуществах),
акциях, скидках: использование POSM очень эффективно, поскольку посетители
приходят в магазин что-то купить и с большей вероятностью обратят внимание на
акционные предложения.
Информативный показ рекламы: POSM «проводит» покупателей
через торговую площадку к нужному товару, помогает найти нужную марку,
ознакомиться с ассортиментом.
Зонирование торгового пространства с присвоением
конкретных брендов и товаров.
Повышение узнаваемости бренда, продвижение новых продуктов.
Продвижение во время акций и прочее.
POSM-материалы нужны для любой точки продаж, от маникюрного
островка в торговом центре до мегамаркета, от продуктового магазина до
юридической фирмы и клиники стоматологии. Правильный выбор POSM привлечёт людей
к торговой точке и их к покупке. Основные требования к дизайну и размещению:
Перед входом в магазин, кафе или другую торговую точку.
POSM-материалы должны выделяться на улице, привлекая внимание спешащих, занятых
своими мыслями людей. Поэтому дизайн должен быть броским, креативным,
запоминающимся: отличное фото, инсталляция, баннеры. Эффективно сочетание
различных POSM-материалов, например: стенд с весёлой надписью.
В торговом зале. Это основное местонахождение POSM. Там
ведут посетителя к полкам, акцентируя внимание на отдельных товарах. Здесь
используются различные материалы в зависимости от целей продвижения и
особенностей торговой точки.
В коммерческих объектах. Именно здесь покупатель принимает
окончательное решение о том, брать товар или двигаться дальше. Поэтому на
выставочных площадях необходимо разместить множество различных POSM-материалов.
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