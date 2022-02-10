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Комары летят на красный

Почуяв углекислый газ, комары начинают лететь туда, где видят излучение в красно-оранжевом спектре.

Комары находят нас по углекислому газу, который мы все выдыхаем. Образно говоря, для них весь мир выглядит как потоки СО2, и они летят туда, где его больше. Ещё их привлекают запахи молочной кислоты, аммиака, ацетона, сулькатона (вещество из группы кетонов) и некоторых карбоновых кислот, а также запаховые вещества, выделяемые кожной микрофлорой.

Комары летят на красный
(фото: apichart / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Ещё комары реагируют на температуру: два года назад мы рассказывали, что их терморецепторы оценивают изменение температуры, причём одни рецепторы реагируют на потепление, а другие — на похолодание. К нагретому месту — то есть к человеческой коже — комаров направляют клетки, которые чувствуют уменьшение температуры. На первый взгляд это кажется странным, но только на первый взгляд: представим, что комар подлетает к человеку, но вдруг сбивается с курса (скажем, человек сделал шаг в сторону). В таком случае рецепторы охлаждения тут же сообщат комару, что он летит не туда; можно сказать, что температурная навигация комаров работает от противного.

И ещё комары ищут нас глазами, причём привлекают их лишь определённые цвета. Сотрудники Вашингтонского университета в Сиэтле, Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Фрайбургского университета экспериментировали с самками желтолихорадочного комара Aedes aegypti: их сажали в специальную камеру, демонстрируя им точки разных цветов. Поначалу любой цвет они игнорировали — но всё изменилось, как только к цвету добавили запах. Когда в экспериментальной камере повысили уровень углекислого газа, комарихи начали лететь на цвет, если это был красный, чёрный, сине-зелёный или оранжевый. К только зелёному, только синему или фиолетовому насекомые оставались равнодушны.

То есть цветовая ориентация у комаров включается после обонятельного сигнала. Если у них отключали ген, отвечающий за чувство СО2, они переставали реагировать на красный, чёрный и т. д. вне зависимости от уровня углекислого газа вокруг. Ну и точно так же комары переставали реагировать на цвет, если у них было испорчено восприятие длинноволнового излучения, к которому относится красно-оранжевая область спектра.

Кожа человека — будь то европеец, африканец, азиат и пр. — излучает как раз в этой области, и, почуяв углекислый газ, комары начинают озираться в поисках нужного цвета — то есть зрение, как и терморецепция, помогает им точнее прицелиться. Может быть, с учётом того, что мы теперь знаем о цветовых предпочтения комаров, получится создать новые, более эффективные антикомариные ловушки или отпугивающие устройства.

Результаты исследований опубликованы в Nature Communications.

10 февраль 2022 /
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