Опасны ли ГМО продукты — мифы и реальность
О ГМО продуктах существует много негативной информации, которая не соответствует действительности
Когда речь заходит о ГМО продуктах, подавляющее большинство людей сходятся во мнении, что это вредные продукты. Ведь не зря же на некоторых товарах в магазинах даже специально пишут — "без ГМО”. Очевидно, они обладают какими-то преимуществами перед теми, которые подобной надписью похвастать не могут. Однако далеко не все понимают что такое "ГМО”. Часто под этим термином подразумевают вредные пищевые добавки, опасные химические удобрения и т.д. На самом же деле данная аббревиатура расшифровывается как "генетически модифицированные организмы”. То есть это любые растения, животные или даже микроорганизмы, генотип которых подвергся искусственному редактированию посредством генной инженерии. Изменения в геноме растений вносят с целью улучшения тех или иных их качеств. К примеру, для повышения урожайности, устойчивости к определенным условиям, в которых они будут выращиваться, устойчивости к болезням, вредителям и т.д. С момента развития генной инженерии о продуктах с ГМО появилось много мифов, во многие из которых люди верят по сей день. Далее рассмотрим наиболее распространенные из них.
Большинство продуктов в магазинах содержат ГМО
Согласно этому мифу на полках магазинов вы обязательно встретите генно-модифицированные бананы, клубнику, хлеб, масло и любые другие продукты. Но на самом деле это не совсем так. В настоящее время генетически модифицированы лишь такие продукты, как гавайская папайя, тыквы, сладкая кукуруза, яблоки, томаты и картофель. Большинство других генно-модифицированных растений используются только для кормления скота.
На полках магазинов можно встретить генно-модифицированные яблоки, которые меньше портятся
Что касается пищевых ингредиентов, можно встретить сахар, полученный из генно-модифицированных растений, крахмал, рапсовое масло, а также соевый лецитин. Если вы видите надпись "Без ГМО” на таких продуктах, как, к примеру, вода или соль, имейте в виду, что это просто маркетинговый ход. А вот уже сладкие напитки вполне могут содержать ГМО.
ГМО вызывают онкологические заболевания и другие проблемы со здоровьем
Очередной миф, которому нет научных подтверждений. Многие исследования показали, что потребление продуктов с ГМО не отражается на состоянии здоровья. В частности, такое исследование было опубликовано в 2016 году Американской Национальной академией наук инженерии и медицины.
Многочисленные исследования показали, что ГМО не вызывает онкологические или другие заболевания
Кроме того, в США безопасность продуктов с ГМО была доказана управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA)в 1992 году. Кроме того, несколько десятков ученых в области сельского хозяйства изучили данные за последние 20 лет, и также пришли к выводу, что продукты, содержащие ГМО не вызывают каких-либо заболеваний, и тем более не приводят к смерти.
О вреде ГМО говорить рано, так как продукты появились совсем недавно
Противники ГМО утверждают, что это новая технология разведения растений, поэтому о ее безопасности говорить рано. Однако генная инженерия делает то же самое, что происходит в природе на протяжении миллионов лет. В результате воздействия вирусов и бактерий между растениями переносились гены. То есть изменялась их ДНК естественным образом.
Не стоит забывать, что и люди давно начали создавать новые сорта растений. Многие продукты, которые мы потребляем десятки или даже сотни лет, в природе сами по себе не появились бы. Скрещивая разные растения или животных, люди меняют их ДНК. Искусственный отбор позволил еще до появления генной инженерии создавать более устойчивые к болезням сорта, более урожайные и т.д.
К слову, генная инженерия тоже уже перестала быть совсем уж новинкой. Ведь первые ГМО были получены еще в начале 1970-х годов прошлого столетия. С тех пор прошло 50 лет, тем не менее ни одного доказательства вреда ГМО продуктов так и не появилось.
ГМО не приводят и не могут привести к мутациям
ГМО продукты могут вызвать у человека мутации
Этот миф настолько необоснованный, что легко опровергается даже без каких-либо исследований. По мнению некоторых критиков, гены из продуктов могут проникнуть в гены человека и вызвать мутации. Но, если бы гены продуктов, которые мы потребляем, на самом деле так просто могли проникнуть в наше ДНК, их меняла бы любая пища. К счастью, ДНК человека, как и других организмом, надежно защищена.
Разумеется, исследования на этот счет тоже неоднократно проводились, но никаких мутагенных свойств у продуктов с ГМО выявлено не было. Собственно говоря, этот миф был опровергнут FDA еще в 1992 году, о чем было сказано выше.
ГМО создают действительно ради прибыли
ГМО продукты делают ради прибыли
А вот это не миф. В геном вносят изменения действительно с той целью, чтобы производить больше продуктов, а также обеспечить сохранность уже собранного урожая. Но продукты от этого хуже не становятся. К примеру, чтобы томат не портился, в него даже не привносили чужие гены, а просто отключили один свой.
Как уже было сказано выше, растения делают более устойчивыми к болезням и вредителям, что позволяет предотвратить потерю урожая. К слову, от этого имеется и польза, так как ГМО позволяет уменьши использовании химии в процессе выращивания. Напоследок отмечу, что люди часто уделяют внимание наличию ГМО в продуктах, но при этом упускают моменты, которые действительно негативно сказываются на здоровье.
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