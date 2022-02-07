» » В каких странах уже существуют беспилотные грузовики?

В каких странах уже существуют беспилотные грузовики?

В каких странах уже существуют беспилотные грузовики?

Беспилотный грузовик Otto

Электрические автомобили с автопилотом уже давно не являются чем-то экзотическим — увидеть Tesla или представителя другой марки на улицах можно в любой момент. Более того, в некоторых странах уже тестируют беспилотное такси. Так, в феврале 2022 года часть жителей России сможет заказать беспилотный автомобиль через приложение Яндекс Go. Правда, на одном из сидений все равно будет сидеть человек, готовый в случае опасности взять управление в свои руки. В то же время во всем мире тестируются беспилотные грузовики, потому что эта технология может значительно уменьшить стоимость перевозки грузов. Оснастить автопилотом грузовики легче всего, потому что обычно они ездят по одинаковым маршрутам. По неизвестной причине, новости о беспилотных грузовиках в последнее время появляются редко, поэтому давайте выясним, как обстоят дела в этой сфере.

 


Опасность грузовиков на дорогах

На данный момент, практически все грузовики с автопилотом проходят тестирование. В них загружают разного рода вещи и отправляют по определенному маршруту. Как и в случае с беспилотным такси, на пассажирском сиденье обычно сидит человек, готовый перехватить руль управления в случае возникновения опасности. Наличие запасного водителя очень важно, потому что ошибка во время движения грузовика иногда чревато гораздо более серьезными проблемами, чем во время неадекватной езды легковушки. А виной всему является большая масса грузовиков.

В каких странах уже существуют беспилотные грузовики?

Беспилотные грузовики могут увеличить безопасность дорог

Однако, внедрение автопилота может уменьшить этот риск. По данным за 2018 год, в одной только России было зафиксировано 168 тысяч автомобильных аварий. Погибло около 18,2 тысяч человек, а 214,8 тысяч получили серьезные травмы. Примерно 10,9 тысяч аварий возникло по вине водителей грузовиков. Одна из главных причин этих несчастных случаев — усталость водителей, которые вынуждены по несколько десятков часов обходиться без сна. Если грузовики станут беспилотными и смогут самостоятельно следовать правилам дорожного движения, количество несчастных случаев можно будет сократить.

В каких странах уже существуют беспилотные грузовики?

Основная причина аварий с участием грузовиков — это усталость водителей


Тестирование беспилотных грузовиков в США

В США испытания грузовиков с автопилотом идут уже давно и компании достигают значительных успехов. Так, в 2016 году грузовик Otto проехал рекордные 200 километров по территории американского штата Колорадо. Он был погружен 51 тысячей банок пива и успешно перевез груз из города Форт Коллинз в город Колорадо-Спрингс. Скорость движения составила около 90 километров в час и при этом ничего плохого не произошло. Сидящему на пассажирском сиденье водителю пришлось вмешаться только один раз, когда автопилот начал поворачивать не на правильную дорогу.

В каких странах уже существуют беспилотные грузовики?

Как можно заметить, за рулем грузовика Otto никого нет

А в 2019 году Американская почтовая служба (USPS) наняла компанию TuSimple, чтобы перевозить посылки между городами Финикс и Даллас. Дорога между этими пунктами тянется на 1600 километров — преодоление этого пути занимает 22 часа. Используемые грузовики, как обычно, имели четвертый уровень автономности. Это значит, что они вполне могут ездить по дорогам самостоятельно, но для безопасности нужен человек, способный взять управление в свои руки.

В каких странах уже существуют беспилотные грузовики?

Грузовик TuSimple с грузом от почтовой службы

Судя по всему, испытания прошли успешно, потому что недавно компания TuSimple объявила о готовности провести тестирование грузовиков без водителей в кабине. Она уже провела такие испытания в декабре 2021 года года и все прошло хорошо. Грузовики с автопилотом проехали в автономном режиме и без подстраховки 885 километров. Никаких серьезных происшествий не произошло. И это удивительно, ведь легковые автомобили с системой самостоятельного вождения попадают в аварии гораздо чаще.

 

Видео о грузовиках TuSimple

Весной 2022 года грузовики TuSimple займутся настоящей работой. Компания начала сотрудничать с Union Pacific Railroad и согласилась перевозить грузы между городами Тусон и Феникс в штате Аризона. Расстояние между ними составляет примерно 180 километров. Если все пройдет хорошо, компания намерена увеличить количество своих клиентов и уже в 2023 году получать большую прибыль. В идеале, она хочет развернуть сеть беспилотных перевозок в «Техасском треугольнике». Так называется густонаселенная часть штата Техас, в которой располагаются все пять главных городов.

В каких странах уже существуют беспилотные грузовики?

Возможно, будущее автономных перевозок стоит за компанией TuSimple

Судя по всему, разрешение на использование беспилотных грузовиков на дорогах общего пользования у компании TuSimple уже есть. В 2015 году такую привилегию получила компания Daimler. Правда в те времена водитель так же сидел за рулем, но мог включить автопилот и отдыхать.

Автономные грузовики в России

В России беспилотные грузовики тоже существуют — их разработкой занимаются компании «КАМАЗ» и «Эвокарго». В 2021 году стало известно, что беспилотный «КАМАЗ» стоит в два раза дороже обычного, то есть 14,5 миллиона рублей. По данным из официального сайта компании, до 2022 года грузовики проедут до 22 тысяч километров по трассе трассе М11 (Москва – Санкт-Петербург).

В каких странах уже существуют беспилотные грузовики?

Беспилотный грузовик «КАМАЗ»

На тестирование автономных грузовиков на дороге между двумя главными городами России ранее было выделено 5,2 миллиарда рублей. Эти деньги нужны для того, чтобы нанести на дороги метки, которые помогут грузовикам самостоятельно ориентироваться в пространстве. Также часть бюджета пойдет на улучшение программного обеспечения. Важно отметить, что «КАМАЗ» использует собственный софт — так, по крайней мере, говорится на официальном сайте.


 

 

Испытания беспилотного «КАМАЗа» в Иннополисе

Проще всего беспилотные грузовики можно будет в карьерах для добычи полезных ископаемых:

Там человек совсем не нужен: фиксированные маршруты, понятные алгоритмы. В этом направлении мы уже активно работаем и точно сделаем, — объявил генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин.

В конечном итоге получается, что беспилотные грузовики есть практически везде, но лучше всего эта сфера развивается в США. Помимо нее и России, в этом деле заинтересована Германия и ряд других европейских стран. В Японии тоже что-то происходит — там производством беспилотных грузовиков занимается компания Isuzu Motors. Есть сообщения, что испытания уже начались, но особых подробностей нет.

Что вы думаете по поводу автономного транспорта? Может ли он в будущем полностью заменить автомобили с рулевым управлением? Своим мнением делитесь в комментариях.

07 февраль 2022 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Беспилотный грузовик впервые доставил груз с одного побережья США до другого
Хочу все знать

Беспилотный грузовик впервые доставил груз с одного побережья США до другого

На что способны беспилотные автомобили? Мы уже сообщали вам, что ряд компаний тестирует данные средства передвижения на специально построенных для этих целей автострадах. Другие создают сервис
Самый большой электрический грузовик
Хочу все знать

Самый большой электрический грузовик

В Китае разработан электрический самосвал, масса которого достигает 120 тонн. На одном заряде он может работать 8 часов, а для восполнения энергии аккумулятора ему достаточно 60 минут. Чем еще
Самые мощные автомобили в мире
Хочу все знать

Самые мощные автомобили в мире

Основываясь на технических характеристиках и результатах испытаний, составляются рейтинги автомобилей, обладающих самыми мощными моторами. Среди них есть автомобиль, удостоенный звания самого мощного
Беспилотные автомобили захватывают мир
Хочу все знать

Беспилотные автомобили захватывают мир

Предлагаем рассмотреть ряд проектов систем беспилотного управления автомобилями, которые сегодня кажутся наиболее интересными.
Как выглядит поездка внутри автономного такси Waymo?
Хочу все знать

Как выглядит поездка внутри автономного такси Waymo?

Когда-то давно, чтобы поехать в нужное место на такси, нужно было поймать его на улице или звонить в диспетчерскую службу. Но сегодня даже в небольших населе...
Чем опасны автомобили?
Хочу все знать

Чем опасны автомобили?

В городах будущего не должно быть автомобилей. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, потому что обилие транспорта может сильно усложнить жизнь сразу по нескольким причинам. О каких
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
«Многие женщины, увидев этот странный предмет, теряли сознание…»: из истории цилиндраЧто происходит: квантовые компьютерыСтранная наука – 20219 привычек, которые помогут дожить до 100 летИнформационная автократия – новый тренд мировой политикиОфринительные паукиУченые нашли новые данные о появлении жизни на ЗемлеМиниатюрная вселенная Танаки Тацуя


Свежие Статьи
Мозг видит настоящее в прошедшем

Мозг видит настоящее в прошедшем

Может ли иммунный опыт переходить по наследству

Может ли иммунный опыт переходить по наследству

Пять самых фантастических военных технологий будущего

Пять самых фантастических военных технологий будущего

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+