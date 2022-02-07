В каких странах уже существуют беспилотные грузовики?

Беспилотный грузовик Otto

Электрические автомобили с автопилотом уже давно не являются чем-то экзотическим — увидеть Tesla или представителя другой марки на улицах можно в любой момент. Более того, в некоторых странах уже тестируют беспилотное такси. Так, в феврале 2022 года часть жителей России сможет заказать беспилотный автомобиль через приложение Яндекс Go. Правда, на одном из сидений все равно будет сидеть человек, готовый в случае опасности взять управление в свои руки. В то же время во всем мире тестируются беспилотные грузовики, потому что эта технология может значительно уменьшить стоимость перевозки грузов. Оснастить автопилотом грузовики легче всего, потому что обычно они ездят по одинаковым маршрутам. По неизвестной причине, новости о беспилотных грузовиках в последнее время появляются редко, поэтому давайте выясним, как обстоят дела в этой сфере.

Опасность грузовиков на дорогах

На данный момент, практически все грузовики с автопилотом проходят тестирование. В них загружают разного рода вещи и отправляют по определенному маршруту. Как и в случае с беспилотным такси, на пассажирском сиденье обычно сидит человек, готовый перехватить руль управления в случае возникновения опасности. Наличие запасного водителя очень важно, потому что ошибка во время движения грузовика иногда чревато гораздо более серьезными проблемами, чем во время неадекватной езды легковушки. А виной всему является большая масса грузовиков.

Беспилотные грузовики могут увеличить безопасность дорог

Однако, внедрение автопилота может уменьшить этот риск. По данным за 2018 год, в одной только России было зафиксировано 168 тысяч автомобильных аварий. Погибло около 18,2 тысяч человек, а 214,8 тысяч получили серьезные травмы. Примерно 10,9 тысяч аварий возникло по вине водителей грузовиков. Одна из главных причин этих несчастных случаев — усталость водителей, которые вынуждены по несколько десятков часов обходиться без сна. Если грузовики станут беспилотными и смогут самостоятельно следовать правилам дорожного движения, количество несчастных случаев можно будет сократить.

Основная причина аварий с участием грузовиков — это усталость водителей

Тестирование беспилотных грузовиков в США

В США испытания грузовиков с автопилотом идут уже давно и компании достигают значительных успехов. Так, в 2016 году грузовик Otto проехал рекордные 200 километров по территории американского штата Колорадо. Он был погружен 51 тысячей банок пива и успешно перевез груз из города Форт Коллинз в город Колорадо-Спрингс. Скорость движения составила около 90 километров в час и при этом ничего плохого не произошло. Сидящему на пассажирском сиденье водителю пришлось вмешаться только один раз, когда автопилот начал поворачивать не на правильную дорогу.

Как можно заметить, за рулем грузовика Otto никого нет

А в 2019 году Американская почтовая служба (USPS) наняла компанию TuSimple, чтобы перевозить посылки между городами Финикс и Даллас. Дорога между этими пунктами тянется на 1600 километров — преодоление этого пути занимает 22 часа. Используемые грузовики, как обычно, имели четвертый уровень автономности. Это значит, что они вполне могут ездить по дорогам самостоятельно, но для безопасности нужен человек, способный взять управление в свои руки.

Грузовик TuSimple с грузом от почтовой службы

Судя по всему, испытания прошли успешно, потому что недавно компания TuSimple объявила о готовности провести тестирование грузовиков без водителей в кабине. Она уже провела такие испытания в декабре 2021 года года и все прошло хорошо. Грузовики с автопилотом проехали в автономном режиме и без подстраховки 885 километров. Никаких серьезных происшествий не произошло. И это удивительно, ведь легковые автомобили с системой самостоятельного вождения попадают в аварии гораздо чаще.

Видео о грузовиках TuSimple

Весной 2022 года грузовики TuSimple займутся настоящей работой. Компания начала сотрудничать с Union Pacific Railroad и согласилась перевозить грузы между городами Тусон и Феникс в штате Аризона. Расстояние между ними составляет примерно 180 километров. Если все пройдет хорошо, компания намерена увеличить количество своих клиентов и уже в 2023 году получать большую прибыль. В идеале, она хочет развернуть сеть беспилотных перевозок в «Техасском треугольнике». Так называется густонаселенная часть штата Техас, в которой располагаются все пять главных городов.

Возможно, будущее автономных перевозок стоит за компанией TuSimple

Судя по всему, разрешение на использование беспилотных грузовиков на дорогах общего пользования у компании TuSimple уже есть. В 2015 году такую привилегию получила компания Daimler. Правда в те времена водитель так же сидел за рулем, но мог включить автопилот и отдыхать.

Автономные грузовики в России

В России беспилотные грузовики тоже существуют — их разработкой занимаются компании «КАМАЗ» и «Эвокарго». В 2021 году стало известно, что беспилотный «КАМАЗ» стоит в два раза дороже обычного, то есть 14,5 миллиона рублей. По данным из официального сайта компании, до 2022 года грузовики проедут до 22 тысяч километров по трассе трассе М11 (Москва – Санкт-Петербург).

На тестирование автономных грузовиков на дороге между двумя главными городами России ранее было выделено 5,2 миллиарда рублей. Эти деньги нужны для того, чтобы нанести на дороги метки, которые помогут грузовикам самостоятельно ориентироваться в пространстве. Также часть бюджета пойдет на улучшение программного обеспечения. Важно отметить, что «КАМАЗ» использует собственный софт — так, по крайней мере, говорится на официальном сайте.





Испытания беспилотного «КАМАЗа» в Иннополисе

Проще всего беспилотные грузовики можно будет в карьерах для добычи полезных ископаемых:

Там человек совсем не нужен: фиксированные маршруты, понятные алгоритмы. В этом направлении мы уже активно работаем и точно сделаем, — объявил генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин.



В конечном итоге получается, что беспилотные грузовики есть практически везде, но лучше всего эта сфера развивается в США. Помимо нее и России, в этом деле заинтересована Германия и ряд других европейских стран. В Японии тоже что-то происходит — там производством беспилотных грузовиков занимается компания Isuzu Motors. Есть сообщения, что испытания уже начались, но особых подробностей нет.

Что вы думаете по поводу автономного транспорта? Может ли он в будущем полностью заменить автомобили с рулевым управлением? Своим мнением делитесь в комментариях.