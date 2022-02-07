Атомная энергетика или возобновляемая — какая лучше?

Мир стремится к использованию возобновляемых источников энергии, но отказываться от атомной энергетики не хочет

Относительно обоих источников энергии ведутся споры. В двухтысячных годах экоактивисты начали борьбу с атомной энергетикой в ЕС, так как она несет серьезную потенциальную опасность для экологии и людей. В результате многие страны начали от нее отказываться в пользу возобновляемых источников энергии. Однако позже выяснилось, что возобновляемая энергия обладает своими минусами, причем достаточно серьезными. Ее себестоимость оказалось гораздо выше энергии, вырабатываемой традиционными способами. Кроме того, объемов энергии, вырабатываемой возобновляемыми источниками, в настоящее время недостаточно, чтобы покрыть потребности в электричестве европейских стран. В результате они оказались на грани энергетического кризиса. Ситуация дошла до того, что десять стран ЕС призвали Европейскую комиссию признать атомную энергетики экологически чистой, то есть присвоить ей "зеленый знак”. Отсюда возникает вопрос, какой все-таки источник энергии лучше и почему?

В чем преимущества атомной энергетики

Атомная энергетика, как известно, не требует сжигания углеводородов, а значит она в меньшей степени выбрасывает углекислый газ в атмосферу. Соответственно, она меньше влияет и на процессы, которые вызывают глобальное потепление климата. Именно этот аргумент приводят страны, которые хотят присвоить "зеленый знак” атомной энергетике. К примеру, атомные электростанции в Европе предотвращают ежегодно выбросы примерно 700 миллионов тон углекислого газа.

Атомная энергетика не требует сжигания углеводородов, в чем заключается важный ее плюс

Но это далеко не все ее преимущества. Один из главных плюсов — высокая энрегоэффективность. Для сравнения, из одного килограмм урана, обогащенного до 4%, вырабатывается столько же энергии, сколько при сжигании 100 тонн качественного каменного угля или 60 тонн нефти.

Кроме того, уран-235, который используется в атомной энергетике, выгорает не полностью. Это говорит о том, что отходы можно использовать повторно. Возможно даже в будущем удастся обеспечить замкнутый топливный цикл, то есть практически безотходное производство. Таким образом, атомная энергетика на сегодняшний день — это относительно чистый и мощный источник энергии.

Чем опасна атомная энергетика

Главная опасность атомной энергетики всем известна — вероятность техногенных катастроф, и, как следствие, серьезное радиоактивное загрязнение. Ярким тому примером служит Чернобыль, который и по сей день несет угрозу миру. Причиной катастрофы может быть человеческая ошибка, стихийное бедствие или, к примеру, теракт.

«Мирный атом» в какой-то момент может выйти из-под контроля, как это случилось в Чернобыле

Кроме того, серьезным недостатком технологии являются радиоактивные отходы. Их переработка и захоронение — это сложные и дорогостоящие процедуры. Сами атомные электростанции со временем тоже требуют вывода из эксплуатации. В случае нарушения технологии, этот процесс также связан с риском радиоактивного загрязнения окружающей среды.

Другой минус — выбросы тепла в атмосферу и в водоемы, из которых берется вода в качестве охлаждающей жидкости. Она меняет свои свойства, что негативно сказывается на обитателях водоемов. Помимо этого, добыча урана также связана с причинением ущерба флоре и фауне.

Возобновляемая энергетика — энергия будущего

Доля энергии, добытой при помощи возобновляемых источников, с каждым годом растет. К примеру, в 2021 году в Евросоюзе она достигла 38%. При этом стоимость постоянно падает — за последние 10 лет она уменьшилась более чем на 80%. Но главное преимущество — это возобновляемость, то есть она не требует никакой добычи ископаемых и никогда не закончится, в отличие от того же природного газа, которого в Европе осталось совсем немного.

Возобновляемая энергетика не закончится никогда — это главный ее плюс

Данный источник энергии обладает огромным потенциалом. Одна только энергия Солнечного света может с запасом обеспечить электричеством всю планету. Кроме того, кроме солнечной энергии можно использовать энергию ветра. По подсчетам экспертов, ветроэнергетика к 2040 году может вырабатывать более трети от всей мировой энергии. При этом данный источник будет доступен и будущим поколениям.

В процессе выработки энергии не происходит выбросов углекислого газа или каких-либо отходов, которые загрязняют окружающую среду. Собственно говоря, этих плюсов вполне достаточно, чтобы говорить о возобновляемой энергетике, как об источнике энергии будущего.

Почему мир не готов отказаться от атомной энергетики

Серьезный недостаток возобновляемой энергетики — потребность в дорогостоящей инфраструктуре. В частности, ветроэнергетика требует мощных дорогостоящих электросетей. Связано это с непостоянством объема вырабатываемой энергии. Проще говоря, электросети должны выдержать максимальную нагрузку, а не среднюю, как в случае с обычными электростанциями. В противном случае налетевший ураган приведет к сгоранию электросетей.

Обратная сторона этой проблемы — нестабильность выработки энергии. Если нет ветра или солнечного света, то и энергия перестает вырабатываться. Также следует отметить, что назвать возобновляемую энергетику абсолютно экологичной нельзя. Для нее требуется изготовление огромного количества солнечных панелей или ветряных турбин. Производство всего необходимого оборудования, а также стройматериалов для его монтажа связано с выбросами углекислого газа в атмосферу. В то же время уже имеющихся мощностей и инфраструктуры, как уже было сказано выше, недостаточно, чтобы удовлетворить потребности в энергии стран, отказавшихся от атомной энергетики.

Возобновляемые источники энергии не являются полностью экологичными

Второй острый вопрос — утилизация солнечных пластин. В настоящее время для этого используют автоклавные печи либо механические прессы. Ветряные турбины со временем также нуждаются в утилизации. Эти процессы также связаны с выбросами углекислого газа в атмосферу. Но, к счастью, все вышеперечисленные проблемы могут быть решены. Единственное, для этого понадобятся еще десятилетия. Поэтому отказываться от атомной энергетики мир еще не готов, несмотря на все ее минусы.