Преимущества модульного паркетного покрытия

Модульный паркет – так называют художественное напольное покрытие в виде сложного рисунка или орнамента, состоящего из отдельных фрагментов. Этот отделочный материал достаточно новый для Украины, но в последнее время всё большую популярность набирает использование его в столице и крупных городах. Можете ознакомиться с ним подробнее на https://svitparketu.com.ua/ru/modulnyj-parket/ . Если вы решили купить данное напольное покрытие, рекомендуем воспользоваться услугами сотрудников компании по ссылке выше. С ними вы экономите время и силы и можете быть уверены, что новый пол прослужит долгие годы, с сохранением свойств и первозданного вида.

Менеджеры этой фабрики помогут подобрать модели модулей с учётом ваших пожеланий, особенностей помещения, климатических условий и других необходимых данных. Модульный паркет от производителя украсит ваше жилище и сделает его неповторимым.

Перечислим также основные преимущества модульного паркета:

Скорость укладки. Крупные элементы пола можно укладывать гораздо быстрее, чем ламели, площадь которых намного меньше. Однако самостоятельно монтировать модульный паркет не рекомендуется. Тщательное сопоставление рисунка требует определённых навыков в этом деле. Купив такой материал на https://svitparketu.com.ua/ru/, работу лучше доверить опытному мастеру, а не пытаться экономить.

Долговечность и износостойкость. Этот тип напольного покрытия очень устойчив к истиранию, солнечному свету и влаге. Такая прочность позволяет укладывать его в жилых и нежилых помещениях даже при больших нагрузках на перекрытия.

Широкая цветовая гамма, узоры и оттенки помогут оформить комнату практически в любом стиле.

Сочетание разных пород дерева в одном модуле даёт отличный эффект. В отделке использованы экзотические породы. Есть даже модели со вставками из хрусталя, керамогранита и отделочного камня.

Пол выглядит особенно выигрышно, превосходя эффект различных оптических иллюзий. Такой дизайн отлично подойдёт для оформления помещения в стиле неоконструктивизм, авангард и хай-тек. Минус заключается только в том, что стоимость его довольно высока.

Это ультрасовременное напольное покрытие является одним из самых прочных и износостойких, которые может предложить современная деревообрабатывающая промышленность.