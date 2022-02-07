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Преимущества модульного паркетного покрытия

Модульный паркет – так называют художественное напольное покрытие в виде сложного рисунка или орнамента, состоящего из отдельных фрагментов. Этот отделочный материал достаточно новый для Украины, но в последнее время всё большую популярность набирает использование его в столице и крупных городах. Можете ознакомиться с ним подробнее на https://svitparketu.com.ua/ru/modulnyj-parket/. Если вы решили купить данное напольное покрытие, рекомендуем воспользоваться услугами сотрудников компании по ссылке выше. С ними вы экономите время и силы и можете быть уверены, что новый пол прослужит долгие годы, с сохранением свойств и первозданного вида.

Менеджеры этой фабрики помогут подобрать модели модулей с учётом ваших пожеланий, особенностей помещения, климатических условий и других необходимых данных. Модульный паркет от производителя украсит ваше жилище и сделает его неповторимым.

Перечислим также основные преимущества модульного паркета:

  • Скорость укладки. Крупные элементы пола можно укладывать гораздо быстрее, чем ламели, площадь которых намного меньше. Однако самостоятельно монтировать модульный паркет не рекомендуется. Тщательное сопоставление рисунка требует определённых навыков в этом деле. Купив такой материал на https://svitparketu.com.ua/ru/, работу лучше доверить опытному мастеру, а не пытаться экономить.
  • Долговечность и износостойкость. Этот тип напольного покрытия очень устойчив к истиранию, солнечному свету и влаге. Такая прочность позволяет укладывать его в жилых и нежилых помещениях даже при больших нагрузках на перекрытия.
  • Широкая цветовая гамма, узоры и оттенки помогут оформить комнату практически в любом стиле.
  • Сочетание разных пород дерева в одном модуле даёт отличный эффект. В отделке использованы экзотические породы. Есть даже модели со вставками из хрусталя, керамогранита и отделочного камня.
  • Пол выглядит особенно выигрышно, превосходя эффект различных оптических иллюзий. Такой дизайн отлично подойдёт для оформления помещения в стиле неоконструктивизм, авангард и хай-тек. Минус заключается только в том, что стоимость его довольно высока.

Это ультрасовременное напольное покрытие является одним из самых прочных и износостойких, которые может предложить современная деревообрабатывающая промышленность.

07 февраль 2022 /
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