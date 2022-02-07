Ремонт стиральных машин

Стиральные машины есть в каждом современном доме, но неправильное обслуживание и несвоевременный ремонт могут привести к различным неприятным последствиям.

Наиболее распространенные неисправности бытовой техники данного типа следующие:

Физический износ деталей и узлов. Так как при работе устройства все его детали подвергаются разрушительному воздействию вибрации, риск преждевременного выхода из строя достаточно высок. Во избежание таких повреждений устанавливайте прибор только на плоскую твёрдую поверхность и не перегружайте барабан (и не стирайте определенные части).

Засор. Во время стирки мелкие металлические предметы от одежды, скрепки, монеты или ключи могут попасть в машину и вызвать странные звуки и даже засорить фильтр сливного насоса. В последнем случае устройство перестаёт впитывать воду и смывать порошок, что всегда сказывается на результате стирки.

Сгорание нагревательного элемента. В результате этой неисправности перестаёт работать ТЭН, и машина полощет белье холодной водой. В большинстве случаев эта проблема возникает из-за скопления накипи на рабочих деталях.

Проблемы в дренажной системе. Машина больше не откачивает воду из бака, поэтому выстиранное белье остается полностью влажным даже после отжима или сушки.

Проблемы с подшипники. При этом появляются посторонние шумы при вращении, часто слетает ремень.

Повреждение электронного модуля. Это может привести к вращению барабана в одну сторону, устройство отключится и будет работать в том же режиме стирки.

Повреждение двигателя. После запуска устройства барабан перестаёт вращаться и слышны звуки искр.

Если вы решили заняться ремонтом самостоятельно, то вам нужно купить запчасти для стиральной машины - только качественные.

Однако, эти агрегаты достаточно дорогие, поэтому их ремонт следует доверять опытным специалистам.

В конце концов, они предлагают высокоточную диагностику устройства (часто бесплатно). Кроме того, в своей работе они используют современное оборудование и инструменты, а также качественные материалы. На выполненную работу предоставляется гарантия. Поэтому экономия здесь не целесообразна.