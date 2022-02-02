Теория поколений: кто такие бумеры, миллениалы и «снежинки»?
Ситуация, когда взрослые дети проживают вместе с родителями, сегодня по-прежнему не редкость
Одно поколение сменяет другое, так было всегда. Помните, какими вы были лет, например, в 17? Как старательно избегали напутствия взрослых, будь то родители или школьные учителя. Да что там, конфликт поколений – извечная проблема. Отцы и дети не могут понять друг друга столетиями. Развитие науки, однако, внесло некоторую ясность, обозначив поколения и внимательно их изучив. Оказалось, нам и правда невероятно трудно друг друга понять. И чем старше мы становимся, тем понять молодежь сложнее. Ситуацию также осложняют экономика, политическая обстановка и научно-технический прогресс – современные дети не знают что такое обычная аудио или видео кассета, но отлично разбираются в компьютерах. Период взросления современных миллениалов пришелся на цифровую эпоху – у каждого сегодня в кармане лежит смартфон, а социальные сети во многом заменили живое общение. Но чем именно миллениалы (или Поколение Y) отличаются от бумеров и зумеров? И кого все чаще называют «снежинками»?
Теория поколений
На самом деле теория поколений – вопрос неоднозначный и споры в академических кругах не утихают. С ее помощью исследователи пытаются понять почему появляются разные поколения, что их объединяет и как они меняются. Философы искали ответы на эти вопросы еще в средние века, но лишь сегодня мы начали понимать в чем дело.
Создание теории поколений принадлежит экономисту Нилу Хоуву и писателю Уильяму Штраусу. В 1991 году они явили миру плоды своего труда – классификацию четырех поколений, которая оценивает общность ценностей и жизненного опыта. Если люди переживали большое общественное или социальное событие — войну или кризис — это влияло на их поведение и мышление.
В книге «Поколения» (обновлена в 1997 году) Хоув и Штраус обращают внимание на корреляцию между уровнем рождаемости и экономикой – экономический рост является прямой функцией роста численности населения. Большие семьи в прошлом охотно отправляли детей работать в поле, тем самым увеличивая благосостояние семьи.
Однако к 1930-м годам картина изменилась из-за роста численности городского населения, где расходы на воспитание детей были значительно выше, но младенческая смертность резко снизилась.
Авторы книги, несмотря на критику (вернемся к ней чуть позже) проделали большую работу: дали название и составили характеристику для каждого из поколений в США начиная с 1433 года. Они также утверждают, что каждые четыре поколения формируют цикл, который состоит из «подъема», «пробуждения», «спада» и «кризиса». А знаменитые буквенные обозначения поколений «X», «Y» и «Z» стали визитной карточкой теории.
Четыре поколения
Итак, согласно классификации «Поколений» сегодняшние пенсионеры являются бэби-бумерами – то есть людьми, родившимися в период с 1943 по 1963 год, которые активно выступали против войн и пропагандировали свободную любовь. Все это происходило в Америке 1960-х на фоне роста экономики и потребительского бума.
Детям бумеров повезло меньше – представители поколения Х (или поколение MTV) родились в период с 1964 по 1983 год и их финансовое благополучие оказалось под вопросом – дети MTV устали от офисной работы и корпоративных правил и всеми силами старались не быть похожими на родителей. Представителей этого поколения мы видели в кино, например в фильмах «Красота по американски» и «Бойцовский клуб».
Детьми поколения Х оказались миллениалы (или поколение Y) рожденные в период с 1981 по 1995 год. На их детство пришелся экономический спад, а повзрослев они столкнулись с экономическим кризисом 2008 года. По мнению Штрауса и Хоува, миллениалов объединяет гражданская активность, высокие моральные принципы и сильное желание сделать мир лучше.
Поколение Z (или зумеры) родились в период с 1997 по 2012 год. Это поколение остро реагирует на кризисы безопасности – зумеры готовы пожертвовать своей индивидуальной свободой ради усиленного и внешнего контроля. Чувствуете разницу?
Отметим так же, что установить четкие границы поколений не просто, поэтому в академической среде к разнице цифр относятся более-менее спокойно. Некоторые ученые, например доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман полагает, что мы находимся в интересной ситуации, так как сразу несколько поколений одновременно меняют мир.
Снежинки – поколение обиженных людей
В 2016 году слово «снежинки» удостоились места в Оксфордском словаре. Согласно определению, снежинки – это сегодняшние «молодые люди» в возрасте от 18 до 40 лет, выступающие за свободу слова и справедливость. Еще они убеждены в собственной уникальности и не терпят критики в свой адрес. Вы наверняка слышали новости об отмене некоторых лекций в университетах США, травлю преподавателей и их последующего увольнения. Причина? Свободное обсуждение некоторых тем ранит снежинок, как бы лишая их «безопасного места» в университетских стенах.
Миллениалам также свойственны проблемы с психическом здоровьем, они чаще сталкиваются с депрессией и тревогой. Но вряд ли это удивительно: с малых лет родители убеждали их в уникальности, наличии особых талантов и способности свернуть горы.
Миллениалы родились и росли в относительно спокойное время, а их родители делали все возможное, чтобы отпрыски никогда не столкнулись с жестокостью. В итоге убежденные в собственной значимости снежинки выходят в мир требуя такого же отношения к себе. Представьте какое разочарование их ждет.
Чтобы хоть как-то справиться с ужасами повседневной реальности, снежинки начинают защищаться от информации, которая противоречит их убеждениям. Сами того не замечая, миллениалы становятся агрессорами, создавая нечто наподобие цензуры – их обижает даже классическая литература и они активно навязывают миру свое мнение. Эта проблема особенно остро стоит в США, но и другие страны не остались в стороне.
Поколения в России и в мире
Так как представители одного поколения значительно отличаются друг от друга даже в одной стране (да-да, не все миллениалы снежинки), их различия во всем мире значительны и тесно связаны с политической и экономической ситуацией в отдельно взятой стране. Социологи активно изучают теорию поколений и чем больше глобализация, тем больше сходства наблюдается между современными молодыми людьми из разных стран.
Социолог и экономист Вадим Радаев в книге «Миллениалы: Как меняется российское общество» отмечает, что российские миллениалы действительно похожи на американских. «Даже россияне, проживающие в селах и деревнях, очень похожи на западных ровесников. Они также позже вступают в брак, больше занимаются спортом, употребляют меньше алкоголя, чаще развлекаются вне дома, позже выходят на первую работу и, конечно, постоянно сидят в интернете», – пишет ученый.
Что не так с теорий поколений?
Как видно, классификация поколений – тема действительно интересная. Однако ее критики отмечают, что теория допускает слишком сильные обобщения, не учитывая индивидуальность каждого человека и в своем первоначальном виде ориентирована исключительно на США. Вопросы также вызывает слабая доказательная база: отрезок в 20 лет, выбранный авторами книги часто подвергается сомнению, к тому же, жизненный цикл человека далеко не всегда укладывается в 80 лет.
На практике мы видим, что цель изучения поколений отличается от страны к стране. Например, в России изучением поколений в основном заняты специалисты в области маркетинга, HR и менеджмента: представители нового поколения не ведут себя как их родители, а значит иначе тратят свое время и деньги.
И несмотря на любовь всех миллениалов планеты к новым технологиям, полагаться на теорию поколений как на единственно правильный подход к анализу исторических и общественных процессов не стоит. По крайней мере так считают некоторые ученые.
Но несмотря на критику теория поколений позволяет ученым работать с важными сходствами в больших группах, а работа Штрауса и Хоува вдохновила немало ученых на поиски как различий между поколениями, так и их сходства. К тому же, на пятки поколению Y наступают зумеры, которые вновь видят мир иначе. А к какому поколению относитесь вы?
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