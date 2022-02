На этой реконструкции изображена сцена, которая вполне могла произойти около пятидесяти тысяч лет назад на австралийских просторах. Большой рыжий кенгуру пал жертвой страшного хищника — сумчатого льва (Thylacoleo carnifex). Невероятно мускулистый, размером с ягуара, с бритвенно-острыми резцами и огромными когтями на больших пальцах передних лап, этот зверь был способен в одиночку умерщвлять жертв намного крупнее себя. Неудивительно, что описавший его в 1859 году британский палеонтолог Ричард Оуэн дал этому существу имя Thylacoleo carnifex, что переводится как «сумчатый лев-палач».

Тилаколео не был близкой родней других хищных сумчатых, к которым относится самый крупный ныне живущий сумчатый хищник — тасманийский дьявол (см. картинки дня Сохранение тасманийского дьявола и Дьявольские гастроли) и относился вымерший всего около ста лет назад сумчатый волк, или тилацин (см. картинку дня Бенджамин, последний сумчатый волк). Сумчатый лев принадлежал к отряду двурезцовых сумчатых (хотя и выделяется в отдельное семейство), а значит, кузенами свирепому хищнику приходятся кенгуру, вомбаты и коалы.

Средний вес сумчатого льва оценивается в пределах от 101 до 130 килограммов (примерно таких же габаритов достигают нынешние пумы и ягуары), рост в холке — до 70 сантиметров, общая длина тела — до полутора метров. Это был последний и самый крупный представитель своего рода, возникшего около двух миллионов лет назад и вымершего около 45 тысяч лет назад.

Сравнение размеров крупнейших австралийских сумчатых хищников с человеком. Слева направо: вымерший сумчатый лев; проплеопус (Propleopus), вымершее всеядное животное, родственное современной мускусной кенгуровой крысе; вымерший вид тасманийского дьявола Sarcophilus laniarius; вымерший сумчатый волк; современная пятнистохвостая сумчатая куница. Рисунок © Joseph J. Ortega с сайта dinorider.blogspot.com

Сходство с «царем зверей» у сумчатого льва проявлялось лишь в размерах и форме черепа, который, в отличие от черепа того же сумчатого волка, укорочен и больше напоминает череп кошки. У него были относительно короткие челюсти, что не типично для сумчатых хищников, и это позволяло тилаколео развивать необычную силу укуса. Было подсчитано, что зверь весом 110 килограммов развивал почти такую же силу укуса, что и 295-килограммовый африканский лев! У ягуара, сравнимого с тилаколео по размерам, сила укуса почти в полтора раза меньше, а значит, причина такой аномалии кроется не только в коротком черепе животного, но и... в его мозгу. Дело в том, что у современных плотоядных млекопитающих обычно довольно крупный мозг : его размер не дает развиться мощным костям, необходимым для прикрепления мышц, увеличивающих силу укуса. У тилаколео же, напротив, мозг был сравнительно невелик, а вот мускулатура, приводящая в движение челюсти, должна была быть невероятно мощной.

Заслуживают внимания и зубы хищника, подобных которым вы не увидите больше ни у одного плотоядного млекопитающего. У тилаколео были необычайно крупные хищные зубы, сформированные из разросшихся премоляров, увеличенные резцы, функционировавшие наподобие клыков, а вот клыки, напротив, были небольшими и не слишком острыми, поэтому едва ли играли значительную роль в разделке добычи.

Череп тилаколео, вид спереди: обратите внимание на его широкие скулы, к которым крепились челюстные мышцы, увеличенные резцы, которые выполняли функцию клыков при умерщвлении добычи, и огромные хищные зубы, занимавшие большую часть зубного ряда. фото © Don Hitchcock с сайта donsmaps.com

Трехмерное моделирование на основе компьютерной томографии черепа сумчатого льва показало, что этот зверь не мог использовать «классический» прием своего плацентарного тезки при умерщвлении добычи — удушающий укус, — поэтому вместо этого применял силу своего укуса, чтобы, пробив нижними резцами прочную шкуру, почти мгновенно раздавить трахею и повредить главные кровеносные сосуды. Единственным недостатком подобного способа умерщвления было то, что он был «заточен» на относительно крупных жертв, поэтому, в отличие от современных кошек, тилаколео был плохим охотником на мелких животных.

Реконструкция сумчатого льва: обратите внимание на крупные резцы и увеличенные когти передних лап — возможно, тилаколео использовал их на охоте, чтобы поддевать ноги добычи, как это делают гепарды, или для удержания уже пойманной жертвы. Рисунок © Adrie and Alfons Kennis с сайта smithsonianmag.com

Помимо мощного укуса, тилаколео также примечателен и другими особенностями строения скелета, в которых кроются намеки на довольно непривычный для современных хищников образ жизни. Во-первых, судя по строению позвоночника и таза (которое предполагало наличие жесткого мускулистого хвоста), тилаколео был не полностью четвероногим, и время от времени он мог, подобно кенгуру, стоять или сидеть на задних лапах, высвобождая передние конечности, скажем, для манипуляций с куском мяса. Во-вторых, судя по строению таза, способности широко разводить в стороны передние конечности и полупротивопоставленным большим пальцам лап, тилаколео мог хорошо лазить по деревьям или карабкаться на крупные туши своих жертв: в этом отношении он больше напоминал современных коал, которые проводят среди ветвей большую часть своей жизни. В-третьих, тилаколео не был хорошим бегуном: судя по пропорциям конечностей и лопаток, в этом отношении сумчатые львы напоминали нынешних тасманийских дьяволов, которых никак нельзя назвать излишне резвыми хищниками.

Реконструированный скелет тилаколео (А) и контур тела животного (B). Рисунок из статьи R. T. Wells, A. B. Camens, 2018. New skeletal material sheds light on the palaeobiology of the Pleistocene marsupial carnivore, Thylacoleo carnifex

Вероятно, будучи массивным и небыстрым животным, тилаколео был засадным охотником, который либо подкрадывался к добыче и запрыгивал на нее, либо подкарауливал жертв, сидя на дереве, после чего обрушивался на них сверху. Изучение стабильных изотопов углерода в ископаемых зубах сумчатого льва показало, что как минимум в Восточной Австралии этот зверь предпочитал лесные местообитания. Тем не менее, поскольку остатки тилаколео находят и в более засушливых регионах, возможно этот зверь вел довольно разнообразный образ жизни, как и нынешние львы, обитающие не только в африканских саваннах (а также в пустыне — см. картинку дня Пустынные львы), но и в индийских лесах.

Реконструкция тилаколео с окраской, похожей на окраску тилацина. Она предполагалась на основе интерпретации в 2008 году рисунка на стенах пещеры в Кимберли в качестве изображения сумчатого льва. Однако не все ученые с этим согласны: скорее всего, нарисован там был всё-таки тилацин. Рисунок Андрея Атучина с сайта deviantart.com

Впрочем, жизнь тилаколео на открытых пространствах могла быть не самой простой, ведь он не был ни единственным, ни даже самым крупным хищником в Австралии, и бок о бок с ним жили другие плотоядные, существенно превосходившие его габаритами. В частности, на равнинах угрозу для сумчатого льва мог представлять гигантский варан мегалания (см. картинку дня Великие бродяги Австралии), который, по самым скромным оценкам, был размером с современного комодского варана, а возле крупных источников воды стоило опасаться и квинканы, сухопутного крокодила.

Возможно, охотясь на открытых пространствах, сумчатый лев всё равно был привязан к деревьям и, подобно леопарду, прятал свою добычу среди ветвей, чтобы она не досталась гигантским рептилиям. Также, опасаясь хищников, сумчатые львы могли искать надежные укрытия и для того, чтобы выращивать потомство: судя по следам когтей на стенах некоторых пещер в Западной Австралии, тилаколео нередко спускались под землю, а учитывая обнаружение самки сумчатого льва с двумя разновозрастными детенышами, можно предположить, что эти хищники, подобно тилацинам, оставались некоторое время с матерями даже после того, как покидали сумку.

Предполагается, что на вымирание сумчатого льва, как и прочей австралийской мегафауны, повлияли два основных фактора: изменения климата и деятельность человека (люди появились в Австралии около 50 тысяч лет назад). Тем не менее единого мнения на этот счет пока нет (см. Главной причиной позднечетвертичного вымирания все-таки были люди, а не климат , «Элементы», 9.06.2014 и Изменения климата не были причиной массового вымирания австралийских животных, «Элементы», 5.02.2007), и вполне возможно, что в разных частях Австралии исчезновение тилаколео произошло по разным причинам. В любом случае, несмотря на популярный среди туристов миф о «падающем медведе» (см. Drop bear), который последователи криптозоологии считают доказательством выживания тилаколео, этот хищник исчез с просторов своего родного материка почти сорок пять тысяч лет назад, прервав уникальную генетическую линию и навсегда лишив Австралию крупных млекопитающих хищников.

Рисунок Романа Учителя с сайта forum.zoologist.ru.

Анна Новиковская