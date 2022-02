Случайно залетевшие в Европу дальневосточные степные коньки основали там новые места зимовки

Рис. 1. Степной конёк (Anthus richardi) — небольшая перелетная птица из семейства трясогузковых. «В норме» коньки гнездятся в восточных областях России, в Монголии и на северо-востоке Китая, а зимуют на юге Азии. фото с сайта birdguides.com

Бывает, что птицы, особенно молодые и неопытные, оказываются далеко за пределами своих ареалов — как гнездовых, так и зимовочных. Такие случаи называют залетами. В 2003 году английские орнитологи Джеймс Гилрой и Александер Лис высказали гипотезу, что осенние залеты могут приводить к формированию новых зимовок, удаленных от основного зимовочного ареала. До недавнего времени никаких веских подтверждений у нее не было, но в работе, опубликованной в конце прошлого года, французским орнитологам удалось подтвердить гипотезу Гилроя и Лиса на примере степного конька (Anthus richardi). На юге Европы возникла новая зимовка этого вида, гнездящегося в северной Азии и в норме проводящего холодное время года на юге этого континента. Способствовать этому могло потепление климата.

Степной конёк (Anthus richardi) — относительно мелкая птица (весом чуть больше 30 г), гнездящаяся в азиатской части России, в Монголии и на северо-востоке Китая (рис. 2). Коньки — птицы перелетные и, как большинство сибирских и дальневосточных видов, они зимуют на юге Азии.

Рис. 2. Сплошной заливкой показаны обычные гнездовой и зимовочных ареалы степного конька, а также районы, через которые проходят миграции этого вида. Точки с красной каймой — места гнездования, а с синей — зимовки коньков, освоивших новый миграционный путь (черные линии) на зимовку во Франции. Рисунок из обсуждаемой статьи в Current Biology

Однако, степных коньков изредка видят и в Европе — на юге Франции, в Испании и Италии. Это не уникально: ряд сибирских перелетных птиц, в норме зимующих в Азии, иногда встречается и в Европе. Чаще всего это происходит осенью, и речь идет о залетах (случаях, когда особь оказывается в нехарактерном для своего вида и данного сезона месте), причем, как правило, молодых птиц. Предполагают, что они оказываются в Европе из-за каких-то ошибок в ориентации. Что это за ошибки и почему они возникают — пока непонятно.

Традиционно считается, что в большинстве случаев залет — это тупик. То есть, что попав в новые непривычные условия, птица никогда не вернется домой и погибнет, не оставив потомства. Надо сказать, что у мелких птиц смертность и так очень высока. Они живут в среднем всего 1–2 года, и многие, особенно молодые, погибают на миграции и зимовке. Поэтому неудивительно, что шансов вернуться домой, на места гнездования, у редких залетных особей весьма мало.

Когда группа французских орнитологов проанализировала динамику числа встреч степных коньков за последние 40 лет, выяснилось, что число наблюдений этого вида во Франции возросло с 3–6 регистраций за год в 1981–1993 годах до 144 птиц (рис. 3). Именно столько коньков насчитали орнитологи и любители птиц в 2018 году. При этом число регистраций других залетных сибирских видов во Франции за этот же период существенно не изменилось. Значит, увеличение числа коньков не связано с тем, что их просто стали чаще замечать — например, из-за того, что увеличилось число любителей птиц, а их компетенция в среднем возросла.

Рис. 3. А — количество степных коньков, отмеченных (за год) во Франции в период с 1981 по 2019 год. В — тренд численности степного конька во Франции (красным) и других залетных сибирских видов за тот же период (черным). Оба графика построены по данным Французского комитета по залетным видам птиц, аккумулирующего и проверяющего данные орнитологов и любителей птиц о встречах редких залетных видов на территории Франции. Рисунок из обсуждаемой статьи в Current Biology

Рост числа наблюдений коньков во Франции мог быть связано с увеличением числа залетов. Это самое просто объяснение. Но авторы обсуждаемой статьи предположили, что перед нами намного более интересное явление — формирование новой для этого вида зимовки, чему могло способствовать в том числе изменение климата.

Как уже говорилось, в дальние залеты обычно вовлекаются молодые птицы, вылупившиеся летом (то есть на момент вылета им всего несколько месяцев от роду). Поэтому в первую очередь орнитологи выяснили возрастной состав зимующих птиц. Для этого в зимние периоды 2018–2021 годов на юге Франции и северо-востоке Испании они поймали 81 конька. Надо сказать, что это было отнюдь не просто. Вспомним, что во всей Франции за год максимально зафиксировано 144 особи! В ходе кропотливых поисков надо было найти одиночного конька или их стайку, установить паутинную сеть, предназначенную для отлова мелких птиц, а затем пытаться приманить к ней коньков, проигрывая через динамик трели этих птиц. По некоторым особенностям окраски, держа птицу в руке, можно отличить совсем молодую особь от старших. Оказалось, что среди пойманных коньков 34,6% были взрослыми. Это нормально для мелких воробьиных птиц: они живут обычно всего несколько лет и около половины размножающейся части популяции составляют годовалые особи. Значит, это не просто залеты, раз в них столь активно вовлечены взрослые коньки.

Каждую пойманную птицу метили, вешая алюминиевое кольцо с уникальным номером на одну ногу, а цветную метку с кодом из букв и цифр — на другую. За первые два сезона (2018–2019) было поймано 68 коньков. А в 2020 и 2021 годах значительные усилия были направлены также на поиски меченых птиц. И, действительно, удалось обнаружить (увидеть или поймать) 11 из них. Двух коньков отмечали даже в два последовательных года. То есть птицы не только зимуют во Франции, но могут быть верны этой новой зимовке на протяжении нескольких лет (фактически — всей жизни птицы).

На этом манипуляции с отловленными птицами не заканчивались. В 2019 и 2020 годах на юге Франции семи конькам повесили на спину геолокаторы уровня освещенности (см. light level geolocator, обычно эти устройства сокращенно называют GLS — от global location sensor). Это небольшое электронное устройство (в обсуждаемой работе они весили всего 0,74 г), записывающее два параметра: время и уровень освещенности. Это позволяет примерно определить географическое положение локатора в каждый из дней его работы, так как продолжительность светового дня и время солнечного полудня зависят от географической широты и долготы. Естественно, для этого птица весь день должна провести в одной точке — то есть не находиться в миграционном полете. В настоящее время только такие устройства позволяют выяснять детали миграции мелких птиц. Технические более сложные приборы, как, например, спутниковые передатчики, для них слишком крупные.

Трудность работы с геолокаторами уровня освещенности в том, что они не передают информацию: птицу надо снова поймать, снять с нее геолокатор, и только тогда можно будет узнать, где она побывала за прошедший год (именно столько гарантировано работают такие устройства). И все же, несмотря на очевидные трудности с поимкой, французским орнитологам удалось повторно поймать трех птиц и прочесть историю их перемещений. Удивительно, но все они провели лето в Новосибирской области (на крайнем западе гнездового ареала) и одна из них, судя по всему, размножалась (это птица BW372 на рис. 4). При этом пути миграции у всех были разные.

Рис. 4. Места зимовки и размножения, а также пути миграции трех степных коньков (BW367, BW376 и BW372) по данным геолокаторов уровня освещенности. Показаны весенние (А, С и Е) и осенние (B и D) миграционные пути. Геолокаторы позволяют вычислять только те локации, где птиц провела не менее 24 часов: такие миграционные остановки показаны точками, размер которых пропорционален продолжительности остановки. «Усы» у каждой точки — возможная ошибка в определении координат. Долгота миграционных остановок на осенней миграции определена наименее точно из-за того, что ряд их выпадал на дни осеннего равноденствия. F — лог-трансформированные показатели уровня освещенности для конька BW372 в гнездовой период (май–июнь). Видно, что примерно с 28 мая по 11 июня уровень освещенности был ниже ожидаемого. Вероятно, в это время птица насиживала кладку, будучи частично укрыта травой. Рисунок из обсуждаемой статьи в Current Biology

Так что перед нами действительно возникновение новой европейской зимовки. Судя по всему, произошло это в последние десятилетия за счет залетных особей, сумевших возвратится к себе на родину.

Авторы статьи полагают, что возникновение европейской зимовки может быть связано с потеплением климата. Для изучения этого вопроса они проанализировали базовые климатические переменные (температура, осадки, индекс аридизации) и характер местообитания (открытое или закрытое) в местах зимних встреч степных коньков. Авторы воспользовалась открытыми базами данных так называемой «гражданской науки» — в них выкладывают свои наблюдения орнитологи-любители и бердвотчеры. Это, например, ebird.org, inaturalist.org и некоторые другие. Таких наблюдений (зимних встреч с конкретными датами и географическими координатами) оказалось 6717 для Азии и 1268 для Европы. В свою очередь, климатические базы данных были использованы для характеристики каждой локации, где были отмечены коньки. Усредненные за 1970–2000 годы индексы аридизации были взяты с сайта cgiarcsi.community. А средние (за 1979–2013 годы) значения температуры и осадков — с сайта chelsa-climate.org. Анализ этих данных позволил оценить зимнюю «климатическую нишу» степного конька. Далее авторы посмотрели, как количество потенциально подходящих местообитаний изменилось на юге Европы между 1961–1999 годами и 1990–2018 годами. Оказалось, что изменилось — причем именно на юге Франции и северо-востоке Испании условия для зимовки степного конька стали более благоприятными (рис. 5).

Рис. 5. Карта Европы, на которой показаны изменения в пригодности разных мест для зимовки степного конька в 1990–2018 годах, произошедшие по сравнению с 1961–1990 годами. Темно-зеленым показаны районы, не подходившие для этого вида в 1961–1990 годами, но ставшие таковыми в 1990–2018 годах. А желтым — наоборот, ставшие в последнее время неподходящими. Рисунок из обсуждаемой статьи в Current Biology

Таким образом, не исключено, что вызванное потеплением климата увеличение числа пригодных мест способствовало тому, что все больше залетных молодых коньков благополучно переживали зиму и возвращались домой. В последующем они снова прилетали зимовать в Европу. Впрочем, влияние потепления климата остается только предположением. Ведь, как видно из рис. 5, количество «потерянных» в качестве потенциальных мест зимовки районов едва ли не больше, чем «приобретенных» за последние несколько десятилетий.

Источник: Paul Dufour, Christophe de Franceschi, Paul Doniol-Valcroze, Frederic Jiguet, Maya Gueguen, Julien Renaud, Sebastien Lavergne, Pierre-Andre Crochet. A new westward migration route in an Asian passerine bird // Current Biology. 2021. DOI: 10.1016/j.cub.2021.09.086.

Алексей Опаев