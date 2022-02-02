Оборудование для профессиональной кухни кафе и ресторанов

Есть много идей для малого бизнеса, одна из которых — открыть собственную кофейню или ресторан. При этом большое внимание следует уделять профессиональному оснащению кухни ресторана, от его эффективности и качества во многом зависит успех заведения общепита. Итак, какое оборудование следует покупать и каковы требования к нему?

Успех ресторана зависит от расположения, привлекательного дизайна интерьера помещения и, прежде всего, от того, что возвращает посетителей в ресторан, а именно от меню, вкусных и разнообразных блюд. Приготовление вкусных блюд – это не только заслуга шеф-повара и качественные продукты, но и важная особенность профессионального оборудования для общепита, используемого на кухне.

Каким бы талантливым ни был повар, какой бы свежей ни были продукты, а если духовка плохая или старая, пирог, запеканка или рыба подгорят снаружи и останутся сырыми внутри, - это недопустимо в приличном ресторане.

Оборудование на профессиональной кухне сильно отличается от того, к чему вы привыкли дома. Это широкий спектр и частота использования, и здесь не один повар, поэтому техника должна быть подходящей – прочной, долговечной, выполняющей множество функций.

При выборе оборудования надо принимать во внимание размер объекта, количество столов и посадочных мест. Это влияет на нагрузку на оборудование и его производительность. Если в зале много посадочных мест и мало оборудования, персонал общепита не сможет обеспечить клиентов заказами, и наоборот, простая техника на маленьком пространстве приведёт к убыточности бизнеса.

Кафе, особенно фаст-фуд, отличаются скоростью выполнения заказов, чтобы работа была эффективной, а продукты всегда были свежими, необходимо холодильное оборудование. Установки бывают низкотемпературными, где температура достигает -25⁰С, и среднетемпературными, в пределах от -5⁰ до +10⁰. Важную роль играет демонстрация блюд, - хорошо, если клиент сначала увидит то, что хочет заказать. Для этой цели доступны холодильники со стеклянными витринами.

Залог успешного ведения ресторанного бизнеса – хорошо оборудованная профессиональная кухня. Главная задача владельца – установить оборудование, купить надёжный инвентарь, посуду, обеспечить персонал всем необходимым.