Вода из ядра

Недра ранней и горячей Земли сохранили для нас воду — как такое возможно?

Вода не только неразрывно связана с возникновением земной жизни, но и обеспечила условия для её эволюции. Ведь около трёх миллиардов лет жизнь существовала и развивалась исключительно в океанах, которых не было бы, не будь на планете более или менее стабильного климата. Кроме того, даже небольшие количества воды в недрах Земли размягчают горные породы — необходимое условие для тектоники плит, которая в свою очередь ответственна за форму континентов и океанов, землетрясения и вулканическую активность — всё то, что определило облик нашей Земли. Несмотря на столь большую роль воды в эволюции живого и неживого на Земле, до сих пор не совсем понятно, откуда на Земле столько воды.

В первые несколько десятков миллионов лет развития Земли на её поверхности не было места для жидкой воды. Илл.: Bennu's Journey, nasa.gov Открыть в полном размере ‹ ›

По одной гипотезе, воду могли занести к нам кометы, однако изотопный состав земной и кометной воды разный. Другая гипотеза говорит, что вода высвободилась из земных недр. Но тогда возникает вопрос, как первобытный океан смог пережить бурные первые десятки миллионов лет в истории Земли, когда она была раскалена, подвергалась массированной бомбардировке астероидами и даже столкнулась с древней протопланетой. Все эти катаклизмы должны были расплавить верхние несколько сот километров земной коры и навсегда испарить воду с поверхности планеты.

Но если вода всё-таки спряталась где-то в глубине Земли, должно существовать химическое вещество, способное подолгу удерживать молекулы воды при высокой температуре и колоссальном давлении миллионы лет. И потом высвободить её в более спокойную эпоху.

Как пишут в журнале Physical Review Letters исследователи из Нанькайского университета Сяо Дуна вместе с коллегами из Сколтеха, на роль такого соединения подходит гидросиликат магния Mg?SiO?H?. Он содержит 11% воды по массе и стабилен при давлении более 2 млн атмосфер и крайне высоких температурах — как раз таких, как в ядре Земли. Но тут возникает следующий логичный вопрос. В центре Земли, как мы знаем, находится металлический шар, состоящий в основном из железа, и никаким гидросиликатом магния там не пахнет. Так куда тогда податься воде?

Как рассказывает один из авторов работы, профессор Артём Оганов, на начальном этапе существования Земли у неё могло не быть никакого сформированного ядра. Химический состав молодой планеты был однородным от поверхности до самых глубин. Понадобилось порядка 30 млн лет, чтобы железо сконцентрировалось в центре Земли, образовав ядро и вытеснив оттуда силикаты в мантию. Если это верно, то на протяжении первых 30 млн лет, во время наиболее катастрофической фазы астероидной бомбардировки, часть земной воды была надёжно спрятана на глубине нынешнего ядра в виде гидросиликатов. А когда закончился процесс формирования ядра, гидросиликаты были вытеснены из центральной области планеты в зону более низкого давления, где они оказались нестабильны и подверглись распаду. Так образовались оксид и силикат магния — из них сейчас состоит мантия — и вода, постепенный подъём которой на поверхность занял ещё около 100 млн лет.

Новая гипотеза происхождения, а точнее сохранения земной воды даёт новый взгляд на судьбу воды на других планетах. Например, Марс — он меньше Земли, поэтому давление внутри его ядра меньше и гидросиликат магния в нём неустойчив. У воды не было возможности «пересидеть» бомбардировку в безопасном месте, поэтому на Марсе так мало воды, а существующую сейчас воду, возможно, занесли как раз кометы. А что на экзопланетах? Внутри массивных планет земного типа — так называемых суперземлях — высокое давление, стабилизирующее гидросиликат магния, существует за пределами ядра. Поэтому их недра теоретически способны удерживать ещё большие объёмы воды, чем земля . И, возможно, условия для эволюции жизни на них не менее благоприятные, чем на нашей планете.

По материалам пресс-службы Сколтеха.