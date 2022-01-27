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В глубинах океана найдены коралловые рифы, которые могут пережить климатическую катастрофу

В глубинах океана найдены коралловые рифы, которые могут пережить климатическую катастрофу

Исследователь во время изучения огромного кораллового рифа

Коралловые рифы, которые произрастают на мелководье тропических морей, очень важны для людей и животных. Состоящие из коралловых полипов структуры являются домом для огромного количества морских организмов, из которых изготавливаются лекарственные средства. Также коралловые рифы защищают берега от разрушений — если бы не они, на многих побережьях было бы невозможно возводить дома и другие конструкции. Из-за климатических изменений вода в морях и океанах окисляется, что приводит к вымиранию коралловых рифов. Считается, что к 2100 году они вовсе могут исчезнуть с лица нашей планеты, что чревато проблемами как для животных, так и для людей. Недавно ученые из миссии ЮНЕСКО провели около 200 часов в водах Тихого океана у побережья Таити. В так называемой «сумеречной зоне», на глубине более 30 метров, они нашли огромный и ни капли не поврежденный коралловый риф, который способен пережить даже климатическую катастрофу.

 


Где растут коралловые рифы?

За всю историю наблюдений ученые уже хорошо изучили коралловые рифы. Известно, что они состоят из коралловых полипов и некоторых видов водорослей, которые умеют извлекать известь из морской воды. Лучше всего рифы образуются в прозрачной воде температурой не ниже +20 градусов Цельсия, на глубине до 50 метров. Очень важно, чтобы в воде было растворено достаточное количество газов и планктона — так называются мелкие организмы, которые дрейфуют в воде и не могут сопротивляться течению.

В глубинах океана найдены коралловые рифы, которые могут пережить климатическую катастрофу

Коралловые рифы являются местом обитания многих животных

Ученые уже знали, что иногда коралловые рифы образуются и на большой глубине, куда поступает очень мало солнечного света. Но все же самые большие кораллы растут на глубине не более 25 метров. В таких условиях рифы растут очень быстро, но при этом сильно страдают от последствий глобального потепления. Как я уже говорил выше, повышения температуры воздуха приводит к окислению воды, что становится причиной гибели коралловых рифов.

В глубинах океана найдены коралловые рифы, которые могут пережить климатическую катастрофу

Погибшие коралловые рифы

Если верить статистике, в 1980-е годы общая площадь коралловых рифов составляла 600 тысяч квадратных километров. В 2000-е годы их площадь сократилась до 250 тысяч квадратных километров. На данный же момент с лица нашей планеты стерто около трети коралловых рифов мира. Если эта тенденция сохранится, защищающие прибрежные города о волн образования полностью исчезнут к 2100 году. Некоторые ученые говорят, что это произойдет уже в 2030 году.

Большой коралловый риф на дне океана

Однако, недавно издание The Guardian сообщило, что шансы на спасение коралловых рифов есть. В рамках научной работы исследователи пробыли под водой более двух сотен часов. В водах Тихого океана, на побережье тропического острова Таити, они обнаружили огромный коралловый риф, который растянулся на целых три километра. Самое интересное, что он находится на глубине более 30 метров, куда попадает очень мало солнечного света. Считалось, что в таких условиях рифы не могут расти но, на удивление исследователей, некоторые кораллы имеют 2-метровый размер.

В глубинах океана найдены коралловые рифы, которые могут пережить климатическую катастрофу

Исследователи над глубоководным коралловым рифом

По словам подводного фотографа Алексиса Розенфельда (Alexis Rosenfeld), который сопровождал исследователей во время погружения, это было волшебное зрелище. Он поделился, что обнаруженные коралловые рифы простирались настолько далеко, насколько видели их глаза. Морской ученый Мюррей Робертс (Murray Roberts), в свою очередь, рассказал о необходимости создания подробной карты коралловых рифов. Возможно, коралловые рифы на большой глубине есть и на других территориях, но ученые о них на данный момент ничего не знают. Кажется, в будущем нас ждет много интересных открытий. Глубины океанов могут таить в себе не только невиданных ранее животных, но и огромные коралловые рифы.

В глубинах океана найдены коралловые рифы, которые могут пережить климатическую катастрофу

Исследователи считают, что найденные коралловые рифы вполне могут пережить глобальное потепление

Авторы научной работы считают, что благодаря нахождению на большой глубине, огромный коралловый риф вполне может пережить климатическую катастрофу. Исследователь Мюррей Робертс поделился, что поскольку мелководье нагревается гораздо быстрее, чем более глубокие воды, расположенные на глубине рифы могут стать безопасным убежищем для кораллов. Только вот возникает вопрос — смогут ли на большой глубине обитать живые организмы, которым не доводилось погружаться больше, чем на 25 метров? К тому же, глубокие коралловые рифы вряд ли смогут спасти людей от опасных морских волн.

27 январь 2022 /
Хочу все знать
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