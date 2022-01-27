Характеристики керамических блоков

Керамический блок – современный строительный материал, являющийся одной из альтернатив кирпичу, который широко используется в малоэтажном строительстве. Это искусственный камень с высоким процентом пустот, предназначенный для кладки несущих и разделительных стен, перекрытий и заборов.

Прочностные свойства керамических блоков позволяют использовать его при возведении жилых и производственных зданий высотой до 9 этажей. Он также может использоваться в качестве облицовочного материала при заливке каркасных зданий, в этом случае этажность строения не ограничивается. Если желаете заказать керамоблоки с доставкой, переходите по ссылке.

Обширное использование керамических блоков в домостроении связано с тем, что этот материал имеет множество эксплуатационных преимуществ. Рассмотрим основные из них:

Пористый керамболок имеет низкую теплопроводность за счёт пустот в своей структуре, из него можно построить тёплый дом с минимальной толщиной стен.

Крупноформатные керамические блоки укладывают намного быстрее, чем кирпичи, так как один блок размером 380 x 250 x 219 мм заменяет 15 кирпичей стандартного размера. Это позволяет поддерживать высокие темпы строительства и экономить на расходе кладочного раствора.

Благодаря ячеистой структуре материал обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.

Керамоблоки абсолютно негорючий, не выделяют никаких вредных для организма человека веществ в случае пожара. В состав материала входит только натуральное, экологически чистое сырьё.

За счёт низкой плотности вес керамоблоков также мал. Это сказывается и на конечной массе дома, что позволяет строить здание на обычном ленточном фундаменте.

Однако у пористого керамического блока есть и недостатки. В первую очередь отметим хрупкость стройматериала, из-за множества внутренних пустот — нужно быть максимально аккуратным при транспортировке, погрузке и разгрузке. Кроме того, он имеет свойство впитывать влагу, что требует гидроизоляции первого ряда кладки. Проблемой также является низкая морозостойкость керамики, из-за чего фасад дома необходимо облицовывать кирпичом, термопанелями или покрывать их термостойкой штукатуркой.