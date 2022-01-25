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Двурогий зверь Арсинои

Двурогий зверь Арсинои

На этой реконструкции изображен арсинойтерий (Arsinoitherium) — примитивное копытное животное из ныне вымершего отряда эмбритоподов (Embrithopoda), жившее в болотистых лесах Северной Африки и Аравийского полуострова примерно 30 миллионов лет назад, со среднего эоцена по поздний олигоцен. Всего выделяется два вида этих животных: более древний Arsinoitherium zitteli, описанный еще в 1902 году, жил в раннем олигоцене на территории нынешних Египта и Саудовской Аравии, тогда как более поздний и крупный Arsinoitherium giganteum жил в позднем олигоцене в Эфиопии. Также иногда выделяют третий вид — Arsinoitherium andrewsii, найденный в раннем олигоцене Египта и Омана, однако эти остатки могут принадлежать просто крупной особи Arsinoitherium zitteli.

Размеры зверя были более чем внушительными: длина тела достигала 3,5–4 метров, рост в холке — двух метров, вес — примерно двух тонн. Внешне арсинойтерий напоминал современных носорогов — и массивным телосложением, и подвижной верхней губой, приспособленной для обрыва растительности (на ее наличие указывают щель между передними зубами и особая ложбинка, спускающаяся к этой щели от носовых костей), и копытцами на колонноподобных ногах — за одним-единственным исключением: на голове этого животного, примерно в районе глаз, красовались массивные конусообразные рога, состоящие не из кератина, как у носорогов, а из цельной кости.


Двурогий зверь Арсинои

Восстановленный скелет Arsinoitherium zitteli в Музее естественной истории в Лондоне. фото с сайта ru.wikipedia.org


Всего у арсинойтерия было четыре рога: два более крупных, торчащих вперед-вверх (их длина почти равнялась длине самого черепа!), и два рога поменьше над глазницами, направленных вбок-вверх. Изнутри эти образования были полыми, а сверху, судя по сохранившимся бороздкам от крупных кровеносных сосудов, были покрыты либо кожей, либо роговыми чехлами, как у современных полорогих.

Учитывая их расположение, рога изрядно ограничивали поле зрения животного спереди: повернув голову в сторону, скажем, тревожного звука, арсинойтерий полностью перекрывал себе обзор! Вероятно, как и у современных носорогов, зрение играло в жизни этого животного второстепенную роль, и куда чаще оно полагалось на другие органы чувств, например, слух. А он у арсинойтерия, как и у других эмбритопод, был довольно тонким: судя по строению внутреннего уха, этот зверь мог, как и нынешние слоны, различать инфразвуковые сигналы и общаться с сородичами на значительном расстоянии.


Двурогий зверь Арсинои

Арсинойтерий с детенышем: обратите внимание на массивные роговые чехлы, заметно увеличивающие и без того солидные рога взрослого животного. Рисунок © Mark Witton с сайта markwitton-com.blogspot.com


И главный вопрос, который возникает при взгляде на это животное — зачем арсинойтерию были нужны эти «головные украшения»? Дело в том, что сами по себе рога выглядят довольно хрупкими: толщина формирующей их кости составляла всего 5–10 миллиметров, и без дополнительной защиты попытка пободаться могла привести к тому, что оба животных остались бы «лысыми»! Решить эту проблему мог кератиновый чехол, как на рогах козлов и быков: как показывает исследование современных полорогих, наличие полой костной сердцевины обеспечивает значительное сопротивление изгибу, тогда как роговой чехол поглощает и рассеивает удары.

Если такой чехол действительно присутствовал, то арсинойтерии могли не хуже носорогов отгонять от себя хищников и выяснять отношения в драках: об этом говорят и мускулистая, плохо гнущаяся шея, и мощные конечности, способные обеспечить сильные толчки. Вряд ли, правда, арсинойтерии сталкивались друг с другом с разбегу, как бараны — для этого им неплохо было бы видеть соперника перед собой, чтобы не промахнуться! — так что, скорее всего, их борьба напоминала не рыцарский турнир, а поединок сумоистов: сцепившись рогами, тяжеловесные звери старались сдвинуть друг друга с места, упираясь ногами и обрушиваясь на противника всей своей массой.


Двурогий зверь Арсинои

Поединок пары арсинойтериев. Рисунок Зденека Буриана из книги «По путям развития жизни»


Судя по строению зубов, арсинойтерий находился на ранней стадии приспособления к питанию жесткой растительностью: коронки его коренных зубов были высокими, приспособленными для перетирания грубого корма, а подвижная верхняя губа могла помогать обрывать листья и молодые ветки деревьев, как это делают черные носороги. Вероятно, при жизни это животное неторопливо перемещалось в прибрежных зарослях или по заболоченным берегам: строение его скелета не предполагает каких-то особых способностей к бегу — мышцы конечностей были относительно слабыми, а коленный сустав располагался чрезвычайно низко, поэтому шаг арсинойтерия был коротким.

В целом, это было медлительное, неуклюжее животное, возможно, проводящее много времени в воде или около воды: на это указывает тот факт, что наиболее изученное местонахождение костей арсинойтерия — Файюмская впадина (см. Эль-Файюм) на северо-востоке Египта — в раннем олигоцене представляло собой прибрежную равнину, покрытую мангровыми зарослями и изрезанную руслами медленнотекущих рек. В таких условиях «не замочить ноги» довольно сложно, так что арсинойтерию волей-неволей приходилось периодически совершать заплывы, чтобы пересечь реку или озеро... или избавиться от преследования хищников — например, стаи хищных гиенодонтов (см. картинку дня Симбакубва). Кстати, с Файюмской впадиной связано и родовое название арсинойтерия — оно дано по имени царицы Арсинои I, в честь которой во времена Птолемеевского Египта был назван Файюмский оазис.


Двурогий зверь Арсинои

Пара арсинойтериев, отгоняющая от себя стаю гиенодонтов (на данной реконструкции они больше напоминают собак). Рисунок Чарльза Найта c сайта markwitton-com.blogspot.com


Бок о бок с арсинойтериями обитали и другие животные: многочисленные родственники современных слонов — например, палеомастодонты и фиомии, — и даманов, среди которых числился мегалогиракс (Megalohyrax), достигавший размеров горного тапира, а также антракотериевые — предки современных гиппопотамов, и крупные крокодилы, такие как Crocodylus megarhinus — вероятно, прямой предшественник нынешнего нильского крокодила.

Вся эта фауна была так или иначе привязана к речным и околоречным экосистемам, поэтому в конце олигоцена, когда климат начал становиться жарче и суше, многие из этих животных оказались на грани исчезновения. Даже процветающие хоботные и дамановые значительно сбавили в численности, тогда как менее разнообразные отряды млекопитающих — как эмбритоподы, — не пережили изменения климата и постепенно исчезли.

Рисунок Романа Евсеева с сайта age-of-mammals.ucoz.ru.

Анна Новиковская

25 январь 2022 /
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