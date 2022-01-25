Ученые предупреждают: человечеству угрожает эпидемия близорукости

Грядущие времена человечество проведет в очках или их более высокотехнологичных аналогах, потому что уже сегодня порядка трети всего населения развитых стран страдает от миопии, то есть близорукости. Что еще хуже, налицо устойчивая тенденция к росту этого показателя с 20% у предыдущего поколения до 29% у нынешнего. Таковы данные исследования британской медицинской программы Biobank, которая изучает людей, начиная с родившихся еще в 1940-м и до наших дней.
О росте заболеваемости миопией говорят с конца 1960-х, когда начались первые статистические наблюдения. И причины давно выявлены — новые технологии обучения и массовый переход людей на интеллектуальный труд вместо физического. На рабочих местах востребованы те, кто много учится, много читает и смотрит образовательные видео, а потом трудится с бумагами или за компьютером. Сама профессия вторична, куда важнее образ жизни — сидячая работа, текст близко к глазам и постоянная нагрузка на мозг.
С одной стороны, в мире все меньше здоровых людей в целом, поэтому немалая часть случаев близорукости обусловлена генетическими дефектами. И поэтому число заболеваний у молодежи выросло с 12,6% у рожденных в 1940-е до 15,6% у рожденных в 1970-е. С другой стороны, число заболеваний у людей пенсионного возраста выросло еще больше, с 7,4% до 13,6% соответственно. А это уже прямое указание на последствия образа жизни, который явно изменился не в лучшую для нашего зрения сторону.
Современная ситуация еще хуже, так как человек привыкает смотреть в экран гаджета, что называется, с пеленок. И нет никакого способа оградить его от этого, кроме как полностью изолировать из социума. В своем технологическом развитии мы создали среду, которая массово наделяет нас близорукостью, а потому заявления об эпидемии можно назвать даже оптимистичной оценкой.
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ