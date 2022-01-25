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Букет Марии-Терезии

Букет Марии-Терезии



Этот букет — подарок императрицы Марии-Терезии (1717 — 1780) мужу, Францу I. Император очень любил драгоценные камни, особенно цветные. Подготовительную работу для создания подарка проделал франкфуртский ювелир Иоганн Готфрид Лаутенсак. По его замыслу, каждый камень в букете должен был выгодно выделяться своей формой и цветом, а в целом все камни должны были составлять великолепное произведение искусства. Этот шедевр был изготовлен Михаилом Гроссером.



Букет Марии-Терезии

Букет Марии-Терезии

Букет Марии-Терезии

Букет Марии-Терезии



Высота букета 50 см, в поперечнике — 22см. Произведение искусства состоит из множества сверкающих цветов и насекомых, сделанных из 2102 бриллиантов и 761 цветных драгоценных камней. Красивые нежные листья сделаны из светло-зеленого выбеленного шелка.Ваза, в которой стоит букет, вырезана из горного хрусталя. Сейчас этот прекрасный букет из драгоценных камней можно увидеть в Музее естественной истории в Вене.
25 январь 2022 /
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