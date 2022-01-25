Иллюзионистская живопись Андреа Поццо

Итальянский живописец и архитектор Андреа дель Поццо (итал. Andrea Pozzo) родился в 1642 году в городе Тренто. По настоянию отца Андреа стал учиться изобразительному искусству. В возрасте 22 лет Андреа дель Поццо вступил в орден иезуитов.Первым значительным творением Андреа Поццо как художника стала роспись потолка церкви Сан-Францеско-Ксавье в Мондови, выполненная в 1676 году. В полной мере гениальность творчества Поццо проявилась в римских работах мастера, выполненных в стиле иллюзионистского барокко. Андреа был приглашен в Рим генералом Ордена иезуитов Джованни Паоло Олива. Первоначально Андреа работал как сценограф религиозных театрализованных представлений. Также в Риме Поццо занялся росписью коридора, который связывал церковь Иль-Джезу с комнатами Святого Игнатия.Шедевром барочного иллюзионизма Поццо считаются фрески апсиды, потолка и роспись подкупольного пространства римской церкви Сан-Иньяцио, выполненные в 1685 — 1699 годах. Церковь была освящена еще в 1642 году, но из-за недостатка средств в церкви не был возведен купол. Поццо решил вопрос с иезуитским мастерством: на холсте диаметром 17 метров художник создал иллюзию купольного изображения Апофеоза Святого Игнатия. Художник при создании иллюзионистского изображения использовал законы перспективы, за что получил почетное прозвище «Микеланджело перспективы».Фрески апсиды прославляют миссионерскую деятельность иезуитов в разных частях света. Вместо традиционных евангелистов Поццо изобразил героев Ветхого завета: Юдифь и Олоферна, Давида и Голиафа, Иаиль и Сисару, Самсона и филистимлян. Фреска нефа показывает свет, который исходит от Бога-отца и падает через Бога-сына на Святого Игнатия, а затем разбивается на четыре луча, озаряет четыре континента. Фреска стала иллюстрацией слов Христа: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он возгорелся!». Символизм фрески означал, что братья Поццо по Ордену, монахи-иезуиты должны выполнять наставления основателя Ордена, Игнатия Лойолы, провозглашавшего: «Подойдите и зажгите все!»По образцам церкви Сан-Иньяцио были построены некоторые другие церкви иезуитов в Италии, Австрии, Германии. Умер Андреа Поццо в 1709 году в Вене, после его смерти император Иосиф I приказал отчеканить памятную медаль, посвященную художнику. Но лучшей памятью о творчестве иезуита остаются его художественные шедевры, создающие невероятную оптическую иллюзию, а также трактат о теории перспективы в живописи. Вот еще несколько работ художника:Из: Архитрав