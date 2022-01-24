Безоперационное лечение геморроя

Мазь от геморроя от производителя Happiness – средство, которое можно использовать в качестве дополнения к комплексу для лечения наружного, внутреннего и смешанного геморроя, а также его профилактики.

Препарат снимает боль, уменьшает отёк, снижает температуру. Данное средство положительно влияет на повреждённые ткани, способствует регенерации и устраняет зуд и жжение.

Мазь от геморроя Happiness можно также использовать для профилактики заболевания.

Более того, это средство применяют в комплексной терапии и профилактике таких недугов, как трещины прямой кишки, анальные трещины. В период применения мази следует учитывать индивидуальную чувствительность пациента к какому-либо компоненту препарата. Мазь также не следует применять при аллергических заболеваниях. Прекратите использование данного препарата, если возникают побочные эффекты. Не рекомендуется совмещать процедуру употребления данной мази с курением, употреблением алкоголя, жиров и специй.

Рекомендуется использовать мазь Happiness два раза в день, желательно утром и вечером. При наружном геморрое анальную область (геморроидальные трещины) обрабатывают мазью. Препарат применяют в виде аппликаций после дефекации и проведения гигиенических мероприятий. При внутреннем и комбинированном геморрое препарат вводят в прямую кишку через шприцеобразную насадку-распылитель. Для этого насадку прочно закрепляют на тюбике с мазью и вводят в задний проход. После сдавливания тюбика необходимое количество мази поступает в толстую кишку. Затем насадка снимается. Максимальный эффект достигается при применении препарата Happiness непосредственно перед сном. Длительность лечения зависит от вида заболевания.

Мазь Happiness не только снимает симптомы, но и помогает достичь полного выздоровления. Эффективность этого средства, а также его огромный спектр оздоровительных свойств непосредственно связаны с уникальным сочетанием ингредиентов.

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