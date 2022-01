Прожорливая скорпионница

Как-то на даче я обратила внимание на членистоногое унылого вида. Вот оно, на фото сидит. Крупнее комара и мухи — длина тела 13–15 мм, размах крыльев до 30 мм. Расцветка — пестренько-прозрачная. Грустный нос-«кабачок». А хвост задорно завернут кверху баранкой и с «жалом», как у скорпиона. Полистав справочники, нашла, что несуразное создание — это скорпионница. Презанятная оказалась «зверюга»!

Знакомьтесь: скорпионница обыкновенная (Panorpa communis), на английском ее зовут скорпионовой мухой (scorpionfly). И мухам она действительно родственник — отряд скорпионницы близок отряду двукрылые. Скорпионниц насчитывается более 600 видов, которые относятся к 9 семействам. Эта примитивная группа насекомых с полным превращением появилась на Земле ну очень давно, в пермском периоде (около 260 млн лет назад) и была многочисленна и разнообразна в течение палеозоя и мезозоя. Существовали скорпионницы, похожие на бабочек и питавшиеся нектаром голосеменных растений (см. В бирманском янтаре впервые найдены бабочковидные скорпионницы с хоботком, «Элементы», 18.03.2020 и Коэволюция насекомых и растений началась задолго до появления цветков, «Элементы», 11.11.2009), похожие на комаров хищные скорпионницы (см. картинку дня Двойники комаров из янтаря). Множество семейств скорпионниц вымерли и на данный момент в современной фауне не представлены. Поэтому вернемся к современным представителям.

Унылый «нос» скорпионницы — это рострум — вытянутая передняя часть головы, образованная удлиненным наличником и субгенами (части, находящиеся под щеками). На конце рострума располагается ротовой аппарат грызущего типа, состоящий из мандибул и максилл. Форма мандибул связана со способом питания. Если скорпионница растительноядна, мандибулы короткие и толстые, с двумя или более зубцами. Как, например, у представителей семейств ледничники (см. статью Ледничник), Panorpodidae и Eomeropidae. У хищников (семейство комаровки, см. картинку дня Галантные комаровки) мандибулы длинные, уплощенные, косо срезанные, и зубец один. Работают по принципу ножниц. А представители семейства настоящих скорпионниц, к которому относится и наша обыкновенная скорпионница, по большей части падальщики, поэтому и мандибулы у них промежуточной формы.

Голова обыкновенной скорпионницы. На конце рострума видны нижнечелюстные и нижнегубные щупики. фото © Richard Bartz с сайта commons.wikimedia.org, 18 июня 2008 года

На голове располагаются многочлениковые антенны. С их помощью насекомое улавливает химические сигналы, исходящие от еды или полового партнера. И, конечно же, глаза — крупные, фасеточные, для цветового восприятия окружающего мира. А вот грозный хвост — совсем не хвост, а приспособление для размножения у самцов настоящих скорпионниц. Скорпионница снабжена прекрасными крыльями, но летать не любит. При необходимости может улететь на метр или чуть больше.

Насекомые эти любят покушать. Как уже говорилось выше, едят они в основном падаль, но и от свежатины не отказываются, поэтому часто грабят пауков. Заметит скорпионница, что у соседа паука в паутине запуталась очередная жертва, и спешит поскорее ее забрать. Правда, рискует. Разъяренный паук может закусить обнаглевшим вором, если тот замешкается. Пауку-то всё равно, кем обедать.

Самец обыкновенной скорпионницы лакомится жертвами паука. фото Татьяны Безродной с сайта macroclub.ru, Ленинградская область, 2014 год

Сами скорпионницы становятся жертвами хищных насекомых, пауков и птиц. Если самец еще может напугать врага видом своего скорпионьего хвоста, то самка на вид совершенно безобидна. Поэтому для сохранения видовой популяции скорпионницам приходиться усиленно размножаться.

Самка скорпионницы принесла с собой слизня, чтобы им перекусить. Устроилась на стене моего дома, любезно позволив мне фотографировать ее трапезу, а потом исчезла вместе с едой. Может быть, слизень упал со стены, но внизу я его не нашла. фото Виктории Шляховой, Московская область, июль 2021 года

Размножение настоящих скорпионниц не менее интересно, чем размножение комаровок (см. картинку дня Галантные комаровки). Как и у комаровок, не самки привлекают самцов, а наоборот — самцы испускают феромоны, привлекающие самку. Феромонная железа у настоящих скорпионниц расположена на «жале».

Феромонная железа (отмечена стрелками) самца настоящей скорпионницы из рода Dicerapanorpa. Она вывернута и выделяет феромон. фото из статьи W. Zhong et al., 2014. The role of male's anal horns in copulation of a scorpionfly

Когда самка прилетает к самцу, начинается длительное ухаживание, которое выражается в том, что самец непрерывно двигает крыльями и брюшком. Самка в любой момент может уйти: единственное, что занимает ее мысли, это чего бы и где поесть. Поэтому самец выделяет капельку слюны, точнее слюнного секрета, и во время спаривания подкармливает им самку. Этакая коробка конфет получается. Как только «конфеты» заканчиваются, самка теряет интерес к своему партнеру. Есть и другая тактика: явиться на свидание со свадебным подарком — естественно, съедобным (вкусным мертвым членистоногим). А дальше — как обычно: спаривание идет, пока самка ест. Но не всем самцам охота тратить время на поиски подарка: они могут украсть его у другого. Но бывает, когда кавалер является к избраннице совсем без подарка и инициирует спаривание, но копуляция при этом длится не так долго, как при наличии подарка. А ведь долгая копуляция — залог попадания в половые пути самки большего количества спермы, а чем ее больше, тем выше шансы победить в спермовой войне, самки-то спариваются со многими кавалерами.

Во время копуляции самец удерживает самку за крыло специальным отростком посередине брюшка — нотальным органом, а также анальными рогами — выростами генитальной луковицы (genital bulb), так называется то самое «жало». Генитальная луковица самца идеально приспособлена для доставки спермы из гениталий самца в гениталии самки.

Спаривание настоящих скорпионниц из рода Dicerapanorpa: a — самец удерживает самку анальными рогами (отмечены стрелкой); b — самец секретирует слюну (стрелка); c — самка прервала копуляцию, чтобы полакомиться брачным подарком, самец пытается восстановить контакт (его гениталии отмечены стрелкой); d — копуляция продолжается, самка ест слюну. фото из статьи W. Zhong et al., 2014. The role of male's anal horns in copulation of a scorpionfly

После спаривания самки настоящих скорпионниц рода Panorpa откладывают яйца во влажную почву. Из яиц через 5–10 дней появляются личинки, похожие на гусениц бабочек, только у них восемь пар брюшных ног. Личинки кушают хорошо, в еде не ковыряются — прямо мечта воспитателя детского сада. Едят мертвых и раненых насекомых, растительные остатки, всё что найдут в подстилке. Ротовой аппарат личинок хорошо развит. На их жесткой голове хорошо видны два глаза и короткие антенны. Так они жуют, растут и в течение месяца достигают полного роста. Затем зарываются поглубже, делают вокруг себя полость для окукливания и окукливаются. Куколка свободного типа: при наступлении неблагоприятных условий может впасть в диапаузу. В благоприятных же условиях через две–три недели появится взрослое насекомое — имаго. Взрослые живут около месяца, в зависимости от вида. В течение лета могут успеть дать два поколения. Взрослые насекомые к зиме погибают. Зимует второе поколение на стадии личинки или куколки.

Личинки и куколки скорпионницы Panorpa liui. A–D — личинка от первого до четвертого возраста; E — куколка самца; F — куколка самки. Длина масштабного отрезка — 1 мм. фото из статьи Lu Jiang, Baozhen Hua, 2013. Morphology and chaetotaxy of the immature stages of the scorpionfly Panorpa liui Hua (Mecoptera: Panorpidae) with notes on its biology

За скорпионницами интересно наблюдать. Их легко кормить, и летать далеко они не любят. Этих забавных насекомых можно содержать дома, в домашних инсектариях. И на свободе они на виду, далеко не улетают: толкутся обычно на одном месте, высматривая, что бы у кого вкусное подрезать. Не боятся людей. Садятся на руки или на одежду. Мои дачные скорпионницы так и делают. Болтаются возле крыльца и в беседке. Поэтому, для того чтобы их сфотографировать, далеко ходить не пришлось.

Милая самка скорпионницы доверчиво сидит на руке. фото Виктории Шляховой, Московская область, июль 2021 года

Каждый год на даче скорпионницы радуют меня своим присутствием. И каждый год я с нетерпением жду: ну когда, ну когда уже прилетит первый в этом сезоне «унылый скорпион»?

фото Виктории Шляховой, Московская область.

Виктория Шляховая