Преимущества и виды промокодов
Промокоды используют многие покупатели, посещающие интернет-магазины. С помощью этих многозначных кодов вы можете временно покупать товары дешевле.
Промокоды бывают разные. Перечислим основные их виды:
- На покупку одежды. Обычно они устанавливаются на уровне 40-50%. Больше половины накопить нельзя, иначе магазин будет работать себе в убыток.
- Скидка при достижении определённой суммы покупки.
- На подарок.
- На доставку. Это очень важно, потому что иногда приходится заказывать товары из других городов.
Каждый покупатель может получить промокод. В этом случае необходимо сначала найти его. Он может быть предложен самим магазином или опубликован на специализированном веб-сайте. Предположим, вы нашли промокод на сайте, предлагающем скидки для различных интернет-магазинов.
В большинстве случаев эти цифровые коды совершенно бесплатны. То есть, покупателям не нужно ничего делать, чтобы их получить. Промокод — это вариант ваучера, который действителен для обычных транзакций. Предлагается только в электронном виде.
В каждом магазине свои условия использования промокодов. Обязательно изучите их. Также обратите внимание на характеристики самих промокодов, большинство из них имеют ограниченный срок действия.
Они выгодны не только покупателям, но и владельцам интернет-магазинов. Ведь помогают привлечь много покупателей в короткие сроки, действуют как своеобразная реклама.
Про подводные камни промокодов можете почитать на http://joomla-master.org/stati/obzori/promokod-podvodnie-kamni.html
А здесь мы перечислим их неоспоримые преимущества:
- Разнообразие. Коды предлагаются в широком ассортименте. Вы обязательно найдёте скидку на нужную вам категорию товаров.
- Активация в удобное время. Вы можете купить промо-код сегодня вечером и совершить покупку завтра днём. Этот код не сильно ограничивает время вашей покупки. Однако убедитесь, что срок его действия не истёк.
- Информативность. Промокод не будет предлагаться без подробной информации. Вы обязательно сможете посмотреть, к какой категории товаров он относится, и какой у него период активности.
- Нет платы за активацию. Вам не нужно ничего платить при вводе цифр. Чтобы не попасться на удочку мошенников, стоит пользоваться только проверенными сервисами.
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