Преимущества и виды промокодов

Промокоды используют многие покупатели, посещающие интернет-магазины. С помощью этих многозначных кодов вы можете временно покупать товары дешевле.

Промокоды бывают разные. Перечислим основные их виды:

На покупку одежды. Обычно они устанавливаются на уровне 40-50%. Больше половины накопить нельзя, иначе магазин будет работать себе в убыток.

Скидка при достижении определённой суммы покупки.

На подарок.

На доставку. Это очень важно, потому что иногда приходится заказывать товары из других городов.

Каждый покупатель может получить промокод. В этом случае необходимо сначала найти его. Он может быть предложен самим магазином или опубликован на специализированном веб-сайте. Предположим, вы нашли промокод на сайте, предлагающем скидки для различных интернет-магазинов.

В большинстве случаев эти цифровые коды совершенно бесплатны. То есть, покупателям не нужно ничего делать, чтобы их получить. Промокод — это вариант ваучера, который действителен для обычных транзакций. Предлагается только в электронном виде.

В каждом магазине свои условия использования промокодов. Обязательно изучите их. Также обратите внимание на характеристики самих промокодов, большинство из них имеют ограниченный срок действия.

Они выгодны не только покупателям, но и владельцам интернет-магазинов. Ведь помогают привлечь много покупателей в короткие сроки, действуют как своеобразная реклама.

Про подводные камни промокодов можете почитать на http://joomla-master.org/stati/obzori/promokod-podvodnie-kamni.html

А здесь мы перечислим их неоспоримые преимущества: