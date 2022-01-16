» » Тасманийские дьяволы разборчивы в еде

Тасманийские дьяволы разборчивы в еде

Будучи падальщиками, тасманийские дьяволы тем не менее едят только ту падаль, которая нравится лично им.

Звери, у которых в меню есть падаль, считаются не очень-то привередливыми в еде: они готовы есть почти что угодно. Конечно, такие падальщики, как росомахи или гиены, нередко добывают себе пищу на охоте, но даже охотясь, они не слишком разбирают, кого преследовать — главное, чтобы добычу можно было победить без лишнего урона для себя. Что уж там говорить про уже мёртвых животных: та же росомаха не будет размышлять, на чьи останки набрела, оленя ли, медведя или какой-то птицы.

Тасманийские дьяволы разборчивы в еде
Тасманийский дьявол за едой. (фото: MikeCloud / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Тасманийские дьяволы точно так же охотятся на всех, кого могут поймать, и точно так же подъедают падаль: трупы овец, кенгуру, обитающих на деревьях поссумов, которые сваливаются на землю, попугаев и других птиц. Однако падальщиками они оказались довольно разборчивыми. Сотрудники Сиднейского университета и Университета Нового Южного Уэльса анализировали изотопный состав усов (точнее, вибрисс) нескольких десятков дьяволов, пойманных в разных районах Тасмании. (Дьяволы оставались в живых и с вибриссами — для анализа нужен был небольшой кусочек вибриссы.) По изотопам химических элементов, оставшихся в волосках вибрисс, можно понять, что зверь ел в последнее время.

В статье в Ecology & Evolution говорится, что неразборчивыми в еде, как полагается настоящим падальщикам, был примерно каждый десятый дьявол. А вот у всех остальных были явные предпочтения: кто-то предпочитал туши валлаби, кто-то — поссумов, кто-то — попугаев розелл. Дьяволовой разборчивости есть экологические объяснения: представим, как живётся падальщику в Африке — он должен конкурировать с множеством других плотоядных животных, и разбираться, какую именно мертвечину ты нашёл, просто нет времени. В Тасмании же дьяволы одни такие, конкурировать им приходится только самим с собой — и тут уже можно позволить себе поковыряться в еде. Кстати, наиболее привередливыми едоками среди них оказываются те, что покрупнее: большой дьявол может позволить себе питаться только тем, чем хочет, разгоняя от добычи дьяволов помельче.

В дальнейшем исследователи хотят понять, как именно тасманийские дьяволы выбирают любимую еду, то есть сознательно ли они выбирают то, что не пользуется популярностью среди других дьяволов, либо же они просто начинают любить то, чего больше всего попадается в конкретной местности.

16 январь 2022 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Почему среди динозавров не было хищников среднего размера?
Хочу все знать

Почему среди динозавров не было хищников среднего размера?

Потому что их добычу съедали подростки-тираннозавры.
И кошки сыты, и птицы целы
Хочу все знать

И кошки сыты, и птицы целы

Чтобы мелкие птицы и звери реже попадали котикам в лапы, с котиками нужно играть и лучше кормить.
Хищные динозавры конца юрского периода оказались каннибалами
Хочу все знать

Хищные динозавры конца юрского периода оказались каннибалами

В основном это были аллозавры и цератозавры
Сохранение тасманийского дьявола
Хочу все знать

Сохранение тасманийского дьявола

На этом фото молодой тасманийский дьявол (Sarcophilus harrisii) по кличке Армин (Armin) делает первые шаги на острове Марайа у восточного побережья острова Тасмания...
Интересные факты о воронах
Хочу все знать

Интересные факты о воронах

*Продолжительность жизни рекордная для птиц, 50-75 лет, но есть данные и о больших сроках. *Могут воспроизводить услышанные звуки, имитировать голоса других птиц, при обучении — речь человека.
Бог и дьявол
Хочу все знать

Бог и дьявол

В 1902 году венгерский художник Тивадар Костка Чонтвари пишет картину "Старый Рыбак".
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
«Фантастические твари»: животные, которые нас удивили в 2021 годуМошенник по имени МикеланджелоКак научиться быстро запоминать лица людей?Что происходит: квантовые компьютерыПочему в Арктике начал светиться снегСтранная наука – 2021Информационная автократия – новый тренд мировой политики9 привычек, которые помогут дожить до 100 лет


Свежие Статьи
Неожиданная психология – 2021

Неожиданная психология – 2021

Еда – 2021

Еда – 2021

Что происходит: квантовые компьютеры

Что происходит: квантовые компьютеры

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+