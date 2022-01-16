Тасманийские дьяволы разборчивы в еде

Будучи падальщиками, тасманийские дьяволы тем не менее едят только ту падаль, которая нравится лично им.

Звери, у которых в меню есть падаль, считаются не очень-то привередливыми в еде: они готовы есть почти что угодно. Конечно, такие падальщики, как росомахи или гиены, нередко добывают себе пищу на охоте, но даже охотясь, они не слишком разбирают, кого преследовать — главное, чтобы добычу можно было победить без лишнего урона для себя. Что уж там говорить про уже мёртвых животных: та же росомаха не будет размышлять, на чьи останки набрела, оленя ли, медведя или какой-то птицы.

Тасманийские дьяволы точно так же охотятся на всех, кого могут поймать, и точно так же подъедают падаль: трупы овец, кенгуру, обитающих на деревьях поссумов, которые сваливаются на землю, попугаев и других птиц. Однако падальщиками они оказались довольно разборчивыми. Сотрудники Сиднейского университета и Университета Нового Южного Уэльса анализировали изотопный состав усов (точнее, вибрисс) нескольких десятков дьяволов, пойманных в разных районах Тасмании. (Дьяволы оставались в живых и с вибриссами — для анализа нужен был небольшой кусочек вибриссы.) По изотопам химических элементов, оставшихся в волосках вибрисс, можно понять, что зверь ел в последнее время.

В статье в Ecology & Evolution говорится, что неразборчивыми в еде, как полагается настоящим падальщикам, был примерно каждый десятый дьявол. А вот у всех остальных были явные предпочтения: кто-то предпочитал туши валлаби, кто-то — поссумов, кто-то — попугаев розелл. Дьяволовой разборчивости есть экологические объяснения: представим, как живётся падальщику в Африке — он должен конкурировать с множеством других плотоядных животных, и разбираться, какую именно мертвечину ты нашёл, просто нет времени. В Тасмании же дьяволы одни такие, конкурировать им приходится только самим с собой — и тут уже можно позволить себе поковыряться в еде. Кстати, наиболее привередливыми едоками среди них оказываются те, что покрупнее: большой дьявол может позволить себе питаться только тем, чем хочет, разгоняя от добычи дьяволов помельче.

В дальнейшем исследователи хотят понять, как именно тасманийские дьяволы выбирают любимую еду, то есть сознательно ли они выбирают то, что не пользуется популярностью среди других дьяволов, либо же они просто начинают любить то, чего больше всего попадается в конкретной местности.