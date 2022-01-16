Рыбы на колёсах

Золотых рыбок научили управлять передвижным аквариумом.

Мы уже как-то рассказывали про крыс, которых научили водить машину — крысы сидели в пластиковой коробке на колёсах, которой можно было управлять, зажимая зубами медный провод. И вот сейчас в Behavioural Brain Research выходит ещё одна статья в том же духе, только машиной теперь управляют не крысы, а золотые рыбки.

Исследователи из Университета Бен-Гуриона ставили аквариум на колёса и снабжали его специальной камерой, которая следила за движениями рыбы. Если рыба подплывала к одной из стенок аквариума и тыкалась в неё носом, камера давала сигнал мотору двигаться в том направлении, куда смотрит рыба. Если золотая рыбка меняла направление, то и камера сигнализировала мотору сменить направление.

В комнате, по которой ездил аквариум, у одной из стен ставили розовую доску, к которой рыбы должны были подъехать. Если они выбирали правильное направление, получали угощение. Обучающих уроков было двенадцать, каждый по полчаса. Рыб всего было шесть, и поначалу правильных поездок было в среднем около 2,5, но к последним урокам их было уже 17,5. Более того, к концу обучающего курса рыбы выбирали правильное направление быстрее и точнее (хотя «водители» среди них были разные, более способные и менее способные).

(Иллюстрация: Shachar Givon, Matan Samina, Prof. Ohad Ben Shahar, Prof. Ronen Segev / Ben-Gurion University)

В первых экспериментах рыбы ехали к розовой доске из центра комнаты. Потом опыт усложнили: аквариум ставили то тут, то там, но рыбы всё равно понимали, как нужно себя вести. Исследователи переставляли саму доску с места на место, или ставили к другой стене ещё одну доску какого-то другого цвета — рыбы всё равно двигали аквариум к розовой доске. Иными словами, они запоминали не просто последовательность движений, которые нужно выполнить ради угощения, но действительно ориентировались на местности; точнее, они понимали, что ради угощения нужно выполнить определённую навигационную задачу. Причём эту задачу требовалось выполнить не внутри воды — им нужно было добраться до места, которое находилось не в аквариуме, а вообще в другой среде. В конце концов, аквариум вынесли из комнаты, и оказалось, что рыбы не прочь исследовать окружающий мир, даже если исследовать его приходится таким необычным способом.

С одной стороны, эти эксперименты демонстрируют нам возможности рыбьего мозга в смысле решения нестандартных задач. С другой — на ум неизбежно приходят тараканьи бега, блошиные цирки и Шнобелевская премия.