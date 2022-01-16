Как выбрать зарядное устройство для телефона

Мобильные устройства стали для человека проводником в мир связи, интернета и развлечений. Но встроенного аккумулятора не всегда хватает на несколько дней использования. Поэтому телефон нужно заряжать примерно раз в день. Зарядные устройства, состоящие из блока питания и кабеля, помогают восстанавливать энергию.

Условно зарядные устройства для смартфонов можно подразделить на 2 типа:

проводные;

беспроводные.

Первый тип наиболее известен и используется на всех смартфонах вне зависимости от марки и конкретной модели. В этой ситуации адаптер питания втыкается в розетку, к нему подключается кабель, задняя часть которого подключается к смартфону.

Недостатком этого типа зарядного устройства, как вы понимаете, является использование кабелей. Они постоянно путаются. Кроме того, они регулярно деформируются, из-за чего пользователю приходится менять родной кабель.

Беспроводные зарядные устройства — это новое поколение. К сети они подключены по кабелю, но сам смартфон заряжается без дополнительных интерфейсов. Всё, что вам нужно сделать, это разместить устройство на специальной поверхности, после чего начнётся рекуперация энергии.

К сожалению, скорость беспроводной зарядки обычно ниже, чем у проводных моделей. Отличия конечно есть, но тот же смартфон быстро восстановит энергию классическим методом, а не альтернативным. Кроме того, беспроводные устройства совместимы с небольшим количеством телефонов. Обычно наличие этой функции указано в свойствах устройства.

При выборе зарядного устройства нужно опираться сразу на несколько характеристик. Главное, на что нужно обратить внимание, это тип разъёма адаптера питания и вилка на шнуре. Если в этом плане все подобрано правильно, смартфон заряжается без проблем.

Все остальные характеристики связаны с надёжностью устройства, а также скоростью рекуперации энергии. Обычно именно этому аспекту люди уделяют наибольшее внимание. Поэтому далее предлагаем разобраться во всех основных особенностях приборов.

Купить хорошее зарядное устройство – полдела. Также необходимо знать, как правильно заряжать смартфон. В конечном счёте, речь идёт о продолжительности срока использования.

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