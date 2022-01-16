Как выбрать зарядное устройство для телефона
Мобильные устройства стали для человека проводником в мир связи, интернета и развлечений. Но встроенного аккумулятора не всегда хватает на несколько дней использования. Поэтому телефон нужно заряжать примерно раз в день. Зарядные устройства, состоящие из блока питания и кабеля, помогают восстанавливать энергию.
Условно зарядные устройства для смартфонов можно подразделить на 2 типа:
- проводные;
- беспроводные.
Первый тип наиболее известен и используется на всех смартфонах вне зависимости от марки и конкретной модели. В этой ситуации адаптер питания втыкается в розетку, к нему подключается кабель, задняя часть которого подключается к смартфону.
Недостатком этого типа зарядного устройства, как вы понимаете, является использование кабелей. Они постоянно путаются. Кроме того, они регулярно деформируются, из-за чего пользователю приходится менять родной кабель.
Беспроводные зарядные устройства — это новое поколение. К сети они подключены по кабелю, но сам смартфон заряжается без дополнительных интерфейсов. Всё, что вам нужно сделать, это разместить устройство на специальной поверхности, после чего начнётся рекуперация энергии.
К сожалению, скорость беспроводной зарядки обычно ниже, чем у проводных моделей. Отличия конечно есть, но тот же смартфон быстро восстановит энергию классическим методом, а не альтернативным. Кроме того, беспроводные устройства совместимы с небольшим количеством телефонов. Обычно наличие этой функции указано в свойствах устройства.
При выборе зарядного устройства нужно опираться сразу на несколько характеристик. Главное, на что нужно обратить внимание, это тип разъёма адаптера питания и вилка на шнуре. Если в этом плане все подобрано правильно, смартфон заряжается без проблем.
Все остальные характеристики связаны с надёжностью устройства, а также скоростью рекуперации энергии. Обычно именно этому аспекту люди уделяют наибольшее внимание. Поэтому далее предлагаем разобраться во всех основных особенностях приборов.
Купить хорошее зарядное устройство – полдела. Также необходимо знать, как правильно заряжать смартфон. В конечном счёте, речь идёт о продолжительности срока использования.
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Чтобы продлить жизнь вашему смартфону, компетентные эксперты рекомендуют следующие:
- используйте зарядное устройство с рекуперацией энергии, соответствующее классу заряда;
- не взаимодействуйте со своим смартфоном, не говоря уже об играх, пока он заряжается;
- своевременно отключайте смартфон от ЗУ;
- старайтесь заряжать девайс только при низком уровне заряда батареи;
- заряжайте устройство при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей.
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