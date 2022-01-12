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Собаки чувствуют неправильную физику

Собаки удивляются, когда что-то в мире происходит не так, как должно.

Собаки чувствуют неправильную физику
(фото: nelka7812 / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Некоторые простые физические закономерности мы чувствуем интуитивно с самого раннего возраста. Например, даже маленькие дети знают, что если выронить из рук чашку, она упадёт вниз — и они очень сильно удивятся, если чашка вдруг начнёт медленно взлетать.

Интуитивные представления о физике окружающего мира есть не только у людей, но, к примеру, у шимпанзе и собак. Про собак в недавней статье в Biology Letters пишут сотрудники Венского университета. Они выбрали четырнадцать псов, которых для начала учили сидеть в одной позе, положив голову на специальную подушку. В этой позе было удобно следить за зрачками собак, которые свидетельствовали об их эмоциях.

Затем перед собаками ставили экран, а на экране показывали видео: два шарика, катящиеся навстречу друг другу. Шарики сталкивались, и тогда один останавливался, а второй откатывался назад — всё в согласии с обычной механикой. После того, как собаки насмотрелись на сталкивающиеся шарики, им показывали второе видео, на котором первый шарик останавливался до того, как встречался со вторым, а второй безо всякого столкновения вдруг начинал катиться обратно. Собак это удивляло: во-первых, они смотрели на неправильные шарики дольше обычного, а во-вторых, у них расширялись зрачки. И долгий взгляд, и расширенные зрачки считаются признаками удивления. Эти же признаки используют, например, когда изучают психологию маленьких детей, которые ещё не могут говорить, или взрослых, когда хотят узнать какие-то бессознательные реакции (и насколько эти реакции отличаются от того, что люди говорят).

В общем, авторы работы делают вывод, что собаки способны отличить правильную физику от неправильной. Кстати, сравнительно недавно — в прошлом году — что-то похожее рассказывали про кошек, которых смущало, что один и тот же голос почти одновременно раздавался из разных углов комнаты, как если бы обладатель голоса мог телепортироваться. Котики, как утверждали авторы той работы, в телепортацию не верили.

12 январь 2022 /
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