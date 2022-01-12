Странная наука – 2021

В научных новостях нам порой попадаются на редкость удивительные исследования, о которых не знаешь, что и думать: может, стоит посмеяться и забыть, а может быть, тут действительно есть что-то, что продвинет вперёд науку и технику. Вот и в прошлом году у нас набралось несколько таких исследований — некоторые из них, как нам кажется, вполне достойны Шнобелевской премии.





(фото : cherkas / Depositphotos)

Впрочем, номер один в нашем списке не совсем шнобелевский: в середине прошлого мая в журналепоявилась статья о том, что свиньи могут поглощать кислород кишечником . Вообще кислорода в кишечнике мало, но если его искусственно вентилировать, или ввести в кишечник жидкость, которая может удерживать много кислорода (например, кровезаменители на основе перфторанов), то животные способны выдержать такую гипоксию, от которой они обычно погибают — такие эксперименты поставили не только на свиньях, но также на мышах и крысах, и с тем же результатом.

Вообще дыхание через кишечник в природе не такая уж новость : некоторые пресноводные рыбы и морские беспозвоночные поглощают кислород из морской воды через пищеварительную систему, когда их лёгкие или жабры по какой-то причине не справляются со своей задачей. Но всё же удивительно, что кишечное дыхание может работать и у наземных млекопитающих. И вполне может быть, что кишечное дыхание пригодится в медицине: при сильном поражении лёгких кишечное «второе дыхание» вполне может спасти жизнь.

Молнии в костях





(Иллюстрация: zmijak / Depositphotos)

В ноябрьской статье в Forensic Science International: Synergy сотрудники Университета Витватерсранда описали результаты довольно странного, на первый взгляд, эксперимента: они били кости током силой до 10 тысяч ампер. Смысл был в том, чтобы воспроизвести удар молнии по человеку — настоящие молнии часто бывают намного сильнее, но зато такой опыт с более слабым током можно поставить в лаборатории. В костях появлялись трещинки, которые либо радиально разбегались от костных клеток, либо возникали беспорядочно между группами клеток. Эти микротрещины складывались в уникальный рисунок, отличаясь, к примеру, от повреждений, которые образуются в костях при очень высокой температуре. То есть кость, в которую попала молния, можно отличить от кости, которая горела в пожаре.

Криминалистам порой приходится выяснять причину смерти по голому скелету, а причины могут быть совершенно разные. По статистике, гибель от удара молнии — не такое уж частое событие (около 24 тыс. человек в год), а уж таких случаев, когда погибшего находят уже в виде голого скелета, и того меньше. Хотя для криминалистов-перфекционистов наверняка важно, что у них в принципе есть метод, который может помочь в такой ситуации.

В пиве посчитали пузырьки





(фото: RomanShyshak / Depositphotos)

Исследователи из Реймсского университета решили посчитать, сколько пузырьков образуется в пиве начиная с того момента, когда его открыли, и до тех пор, пока они не прекратятся. Для экспериментов взяли пиво с 5% алкоголя объёмом 250 мл и налили его в пол-литровый стакан при температуре 6 °С. Пузырьков образовывалось от 200 000 до 2 млн. Главные факторы, которые влияют на «пузыристость» пива, — это концентрация углекислого газа, объём пузырьков (которые увеличиваются по мере приближения к поверхности) и время, в течение которого пузырьки образуются. В какой-то момент углекислый газ перестаёт рваться из жидкости в воздух , а вот когда именно этот момент настанет, опять же зависит от разных вещей: от температуры пива, объёма, вышеупомянутой концентрации СО2. Возможно, «пузырковые» данные пригодятся каким-нибудь дотошным пивоварам, которые смогут измерять в пузырьках газированность пива.

Слоны пищат губами





(фото : wrangel / Depositphotos)

Азиатские слоны умеют пищать — их писк напоминает голос очень большой мыши или скрип мокрого пальца по стеклу. Но ни голосовые связки, ни хобот тут ни при чём. Сотрудники Венского университета и их коллеги потратили много времени, снимая на термочувствительные камеры слонов и сопоставляя видео со слоновьими звуками, и оказалось, что слоны пищат губами. Плотно сжав губы, они с силой пропускают через них воздух , губы вибрируют, и получается высокий звенящий звук. Мы тоже так можем, только звук получится не такой мощный.

Исследователи отмечают, что пищат далеко не все слоны, из чего можно сделать вывод, что этому они учатся друг у друга. И африканские слоны, например, вообще не пищат — возможно, потому, что никогда не слышали, что так можно делать.

Шесть видов крика





(фото: rixipix / Depositphotos)

Сотрудники Цюрихского университета пригласили двенадцать человек поорать в лаборатории. Но не просто поорать, а представить себе при этом разные ситуации, от действительно страшных до очень радостных. Например, нужно было издать вопль, представив себе встречу с вооружённым мрачным незнакомцем в тёмном переулке, или же вообразив, что твоя любимая спортивная команда выиграла чемпионат мира. В итоге удалось получить семь воплей, которые соответствовали страху, гневу, боли, удовольствию, печали и радости, плюс нейтральный вопль, когда человека просто просили громко прокричать звук [а] (за крик не считается).

Эти вопли дали послушать другим людям, которых просили за три секунды определить, какие эмоции обуревают вопящего. В другом варианте слушатели внимали двум крикам подряд, про которые нужно было сказать, означает ли крик сигнал тревоги (то есть когда кричат от страха, боли или гнева) или же нет (нетревожный крик, соответственно, выражал радость, печаль или удовольствие). За мозгом слушателей наблюдали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), чтобы можно было сразу увидеть, как их мозг реагирует на разные вопли.

Оказалось, люди лучше различают и быстрее реагируют на «бестревожные» крики, нежели на те, которые сигнализируют об опасности. Это можно увидеть и непосредственно в реакции мозга: судя по фМРТ, чем меньше в крике тревоги, тем чутче на него реагируют те нервные центры, которые обрабатывают звуковые сигналы. Полученные результаты дают повод авторам работы порассуждать о том, как мы воспринимаем крики в сравнении, к примеру, с шимпанзе, и как наше восприятие связано с социальной эволюцией. Впрочем, несмотря на всю серьёзность рассуждений, мы осмелимся осторожно предположить, что перед нами исследование, у которого есть неплохие шансы на Шнобелевскую премию.

Котики не верят в телепортацию





(фото : darzyhanna / Depositphotos)

Ну и напоследок котики — куда ж без них? Сотрудники Университета Киото поставили эксперимент, в котором домашние кошки слышали, как их зовут по имени из двух динамиков. Динамики стояли далеко друг от друга, и сначала котики слышали свою кличку из одного динамика, а потом из второго. Фокус был в том, что интервал между первым и вторым был очень короткий — мы бы сказали, что человек должен был телепортироваться из одного места в другое, потому что обычным способом он не смог бы за такое время преодолеть расстояние между динамиками. Котики в телепортацию не поверили: по словам авторов, на видеозаписи (а за реакцией кошек следили с помощью видеокамер) было заметно, что котики весьма удивлены происходящим. Авторы работы видят в этом доказательство того, что у кошек, как и у нас, есть ментальная карта мира, опирающаяся на привычную наблюдаемую физику и здравый смысл. То есть, скажем, если мы всё утро слышали звук дрели от соседа сверху, а потом вдруг услышали его из собственной кухни, мы бы тоже сильно удивились. Но, как бы то ни было, эти эксперименты с котиками заставляют с ещё большим интересом ждать следующего «шнобеля».