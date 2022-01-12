Какую тайну хранят луристанские бронзовые фигурки

Долгое время ученые не могли установить возраст луристанской бронзы

В конце 20-х годов прошлого века рынок антиквариата наводнили изысканные бронзовые фигурки. Это были изображения людей и животных, бронзовые кубки с тиснением и изящные булавки. Они приводили в восторг ценителей старины, однако о происхождении этих фигурок было мало что известно. Торговцы указывали только регион в горах — Луристан (расположен в западном Иране и известен сегодня как Лорестан). При этом никакой информации о цивилизации, времени или точном месте их происхождения не сообщалось. Фигурки начали распространяться с 1928-го года, когда в городке Харсин, примерно в 30 километрах к востоку от Керманшаха, местный фермер обнаружил их на своих полях. Слух о них быстро разошелся, как среди ученых, так и местных жителей, которые быстро принялись за раскопки. При этом в город направились потоки торговцев, которые покупали произведения искусства и перепродавали музеям и коллекционерам.

Первые официальные раскопки и поиски луристанских бронзовых фигурок

Первым западным археологом, исследовавшим бронзовые фигурки, был ученый немецкого происхождения Эрих Шмидт, который впервые начал исследовать Луристан в 1935 году. По совету жены Мэри Хелен, он решил использовать самолет для осмотра территории. Таким образом Луристан и другие иранские объекты, в том числе Персеполь (древняя столица Персидской империи) были предварительно изучены сверху.

Эрих Шмидт впервые в истории археологии применил аэрофотосъемку

Аэрофотосъемка оказалась ценной не только для исследования мест, но и археологии в целом. Впоследствии она стала широко применяться археологами во всем мире, и используется по сей день. Правда, кроме аэрофотосъемки в последнее время ученые также используют лазерное картографирование. Так совсем недавно археологам удалось обнаружить памятники мезоамериканских поселений возрастом более 3000 лет, о чем я рассказывал ранее.

Несмотря на множественные несанкционированные раскопки, которые начались еще в конце 20-х годов, команде Эриха Шмидта удалось найти большое количество изделий из бронзы, слоновой кости и керамики. Все предметы были схожи с теми, которые были найдены ранее.

Большая часть исследовательской работы в Сурх-Думе была сосредоточена вокруг многокамерного сооружения, которое, как считалось, было храмом или местом поклонения. Кроме того, археологи также нашли много предметов в гробницах. Но на этом раскопки не закончились. Не менее богатыми на находки оказались исследования, проводившиеся в 1960-х и 1970-х годах.

Ученые по сей день не могут точно сказать, кем созданы бронзовые фигурки

Кем и когда были созданы бронзовые фигурки

Установить даты и хронологию, связанную с бронзовыми изделиями, оказалось сложной задачей, так как большая часть слоев почвы, на которые обычно полагаются археологи, были уничтожены. Возможность точно определить дату изготовления луристанских бронзовых фигурок появилась только в последнее десятилетие. Как показало недавнее исследование, изделия были созданы в период между 11 веком до нашей эры и серединой 7 века до нашей эры, то есть созданы в так называемый поздний железный век Луристана.

Цивилизация, создавшая эти изделия, по-прежнему остается загадкой. В число кандидатов входят ранние мидяне — индоевропейская группа, жившая в этом районе. Другие ученые склоняются к тому, что фигурки были созданы киммерийцами, кочевым народом, который возник на юге России и, возможно, переселился в Луристан в восьмом веке до нашей эры.

Клинописные надписи на мечах, найденных в этом регионе, предполагают, что изделия созданы касситами, народом, поселившемся в Луристане примерно в 16 веке до нашей эры. До начала двенадцатого века до нашей эры он оккупировал центральную и южную Месопотамию.

Среди находок множество фигурок мифических и реальных зверей

Какие артефакты обнаружены археологами в Луристане

Большинство изделий, которые удалось обнаружить археологам, можно разделить на три основные категории — штандарты, металлические изделия для конской упряжи и булавки. Также были найдены различные виды бронзовых изделий, включая кинжалы, копья и топоры.

Что касается самих фигурок, многие из них изображали мужчин и женщин. Также было найдено много фигурок животных, которые варьируются от больших кошек или хищных птиц до мифологических зверей, таких как грифоны и сфинксы. Этот мотив характерен для многих древних цивилизаций. Считается, что он символизирует господство человека над природой.

Среди предметов быта наиболее известны булавки, назначение которых до сих пор обсуждается. По одной из версий их использовали для застегивания одежды. На булавках изображены богини, животные и пр. Также было найдено множество псалий (часть древнего уздечного набора), они подтверждают кочевой образ жизни людей, которым принадлежат изделия.

Последняя категория — мензурки, цилиндрические сосуды с небольшим утолщением на дне. Рельефное украшение снаружи включает в себя такие сцены, как ритуальные банкеты с важными фигурами в окружении слуг или музыкантов. Как вы видите различных изделий действительно много. Остается только надеяться, что со временем ученым все же удастся разгадать тайну — какой цивилизации они все же принадлежат.