«Гималайская» косатка

На этом фото — белая косатка (Orcinus orca) по имени Фрости (англ. frosty — «морозный»). Ее часто встречают у побережья Калифорнии в заливе Монтерей. Фрости — совсем еще детеныш, он родился в июле или августе 2019 года, то есть ему сейчас два с половиной года (в этом возрасте маленькие косатки могут еще продолжать питаться молоком матери, хотя едят и твердую пищу). Фрости входит в семью плотоядных косаток, носящих номер CA216. Эту семью встречали на участке североамериканского побережья от Сан-Диего до Ванкувера, в том числе довольно регулярно — в заливе Монтерей.

Когда Фрости увидели впервые, он имел равномерную светло-серую окраску тех частей тела, которые у обычных косаток черные. Однако с возрастом некоторые части его тела — голова и спинной плавник — стали существенно темнее, чем туловище. Внешне это очень похоже на то, как проявляется температурно-зависимый альбинизм, также называемый гималайским или колор-пойнт окрасом (см. Point coloration).

Фрости в 2020 году. фото © Stephanie Marcos с сайта montereyherald.com

Этот окрас хорошо известен у кошек многих пород (например, сиамских), но встречается также у кроликов, мышей, морских свинок, овец, а недавно был обнаружен даже у собаки — таксы из Польши по имени Матишек.

Слева — сиамская кошка окраса колор-пойнт. фото © Cindy McCravey с сайта en.wikipedia.org. Справа — такса окраса колор-пойнт. фото из статьи E. Bychkova et al., 2021. Identification of a candidate genetic variant for the Himalayan color pattern in dogs

Колор-пойнт — это разновидность частичного альбинизма, связанного с особой мутацией в гене тирозиназы — основного фермента, задействованного в синтезе пигмента меланина, который придает темную окраску коже и шерсти млекопитающих. При температуре тела мутировавший фермент неактивен, но он нормально работает при пониженной температуре. В результате туловище животных имеет осветленный окрас, а прокрашиваются только выступающие части тела с более низкой температурой. Плавники косаток холоднее, чем тело, так как в них имеется специальная система сосудов для сохранения тепла (см. картинку дня Спинной плавник самца косатки).

В новостях про Фрости журналисты часто подчеркивают, что он не альбинос, а лейкист, но достоверно выяснить это можно только путем генетического анализа либо исследования образца кожи под микроскопом. Главное отличие альбинизма от других форм осветленной окраски состоит в том, что при альбинизме нарушается биохимическая цепочка, задействованная в формировании пигмента меланина, что приводит к уменьшению его количества или полному исчезновению. Все остальные варианты осветления окраса, когда «сломан» не сам пигмент, а что-то другое, объединяют под общим названием лейкизма (или лейцизма). На самом деле, четкого определения лейкизма не существует, это просто общий термин для обозначения животных, имеющих нестандартные белые отметины, не обусловленные изменениями в структуре пигмента. Лейкисты могут быть частично белыми, частично окрашенными, хотя встречаются и полностью белые животные. Одним из внешних признаков, по которым можно отличить альбиноса от лейкиста, является окраска радужки глаз. У альбиносов глаза осветленные, а у лейкистов, как правило, имеют нормальную окраску. Но признак этот не очень точный, так как лейкист тоже может по какой-то причине иметь осветленные глаза.

Известно много видов альбинизма, так как цепочка производства меланина длинная и сложная, и ломаться она может в разных местах. Если дефект влияет только на пигмент, то альбиносы могут быть почти здоровыми, если не считать уязвимости к прямым солнечным лучам. Среди тех животных, для которых важна маскировка, альбиносы обычно не выживают именно из-за своей заметности — их либо съедают хищники, либо, если они сами хищники, им гораздо сложнее подкрасться к жертве. Для косаток эти проблемы не столь актуальны: их никто не ест, а слабая видимость под водой и кооперация между членами семьи делают их заметность не особенно критичной во время охоты.

Белых косаток в Тихом океане наблюдали неоднократно. Самая знаменитая из них — это самец Айсберг, несколько раз появлявшийся на публике в акватории Командорских островов (см. картинку дня Белая косатка). Кроме него в последние годы в российских водах встречались как минимум четыре белых косатки. Двух белых косаток также неоднократно наблюдали у берегов японского острова Хоккайдо.

Белые косатки в водах Сахалина: слева — молодая, справа — взрослая самка. фото © Brad Siviour из статьи O. Filatova et al., 2016. White Killer Whales (Orcinus orca) in the Western North Pacific

В отличие от Фрости, белые косатки из западной части Тихого океана имеют не светло-серую, а желтоватую или кремовую окраску. Кроме того, они относятся не к плотоядному, а к рыбоядному экотипу (о различиях плотоядных и рыбоядных косаток читайте в статье Язык косаток и его диалекты). Косатки разных экотипов не скрещиваются, так что, вероятно, две эти мутации возникли у них независимо. Впрочем, Фрости — не единственная плотоядная косатка осветленного окраса. Первое упоминание о белой плотоядной косатке относится к середине прошлого века. В 1970-х годах белая плотоядная косатка по имени Чимо (Chimo) несколько лет прожила в канадском океанариуме. У нее был диагностирован синдром Чедиака — Хигаси (см. Chediak–Higashi syndrome), который и послужил причиной необычной окраски. В 2020 году у побережья Аляски сфотографировали детеныша плотоядной косатки с такой же окраской, как у Фрости: светло-серое тело с более темной головой.

Детеныш косатки по кличке Луна с похожей на Фрости окраской. фото с сайта vancouverisland.ctvnews.ca

Скорее всего, эти двое — родственники, и их необычный окрас вызван одной и той же мутацией. Что это за мутация, является ли светлая окраска этих детенышей температурно-зависимым альбинизмом, каким-то другим видом альбинизма или лейкизмом, ученые смогут сказать, только взяв пробу кожи у кого-то из них. Будем надеяться, что рано или поздно эта загадка будет разгадана.

фото © Kate Cummings со страницы в Фейсбуке California Killer Whale Project.

Ольга Филатова