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Взрослые слоны успокаивают молодёжь

В присутствии взрослых самцов слоновьи подростки ведут себя тише.

Слоны кажутся нам умными и добрыми, но порой на них что-то находит, и они становятся буйными и агрессивными, нападают на машины, мотоциклы и велосипеды, на животных, на людей. Сотрудники Эксетерского университета пишут в Proceedings of the Royal Society B, что агрессивность слонов — по крайней мере, молодых — заметно слабеет, если рядом с ними находятся слоны постарше.

Взрослые слоны успокаивают молодёжь
(фото: kyslynskyy / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Исследователи три года наблюдали за слонами в национальном парке Макгадикгади в Ботсване. Среди без малого трёх сотен самцов были слоны самого разного возраста: подростки (10–15 лет), подростки постарше (16–20 лет), взрослые (21–25 лет) и пожилые (старше 26 лет). Слоны могли ссориться друг с другом, но любопытно, что подростки чаще набрасывались на какие-то посторонние объекты и других животных (в частности, на домашний скот), когда рядом не было старших. При этом молодые слоны были не просто более агрессивны, но и более пугливы, что понятно: агрессивность связана со страхом, что у животных, что у людей.

Если же в группе слонов были не только подростки, но также взрослые и пожилые самцы, молодые слоны вели себя спокойнее, ничего не громили и на домашний скот не нападали. Возможно, рядом со взрослыми и стариками молодые чувствуют себя более защищёнными, а возможно, имеет место какое-то педагогическое влияние со стороны взрослых слонов.

Вообще когда говорят про социальную жизнь слонов, обычно имеют в виду самок — давно известно, что они живут сообществами, во главе которых стоят старые и опытные самки-матриархи. Они помогают остальным искать воду и еду, выбирать безопасные маршруты во время переходов с места на место и т. д. Однако слоны-самцы тоже объединяются в группы: большая часть самцов в таких группах довольно молоды, хотя среди них есть особи и постарше. Мы уже как-то писали о том, что чем старше самец, тем больше вероятность, что он будет водить своих товарищей по саванне, показывая им, где лучше искать еду и воду. Как видим, взрослые самцы важны не только для выживания группы, но и для психологического комфорта.

Проблема в том, что из-за своих бивней старые слоны часто становятся добычей браконьеров. Оставаясь без вожаков, слоновьи подростки с большой вероятностью начинают буянить, и это ещё один повод, чтобы ещё сильнее ужесточить природоохранные меры, направленные на защиту слонов и их мест обитания.

05 январь 2022 /
Хочу все знать
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