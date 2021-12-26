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Основные преимущества облицовочного кирпича

Облицовочный кирпич впервые был использован в 19 столетии, когда производство стройматериалов становилось всё лучше и лучше. Именно тогда появился внешне привлекательный материал. Вскоре он нашёл точку опоры, особенно в среде богатой аристократии.

Облицовочный кирпич - это керамический, обширно используемый для возведения дымоходов, заборов, фундаментов и наружных стен. Отличается тем, что его передние грани гладкие и имеют респектабельный вид, именно благодаря этому свойству для фасадов используют облицовочный кирпич.

Эксплуатационные свойства данного материала соответствуют высоким требованиям, поэтому можно утверждать, что он обладает не только свойствами керамического кирпича, но и высокой прочностью и морозостойкостью. К тому же привлекательный внешний вид его позволяет экономить на отделке фасадов.

Этот облицовочный материал используется практически во всех сферах строительства, поскольку производится по специальной технологии, которая придаёт ему множество положительных физических свойств. Он составляет основу дома, поэтому не только привлекателен внешне, но и надёжен. Его достоинства также стоит перечислить подробнее:

  • Прочность и устойчивость - благодаря тому, что этот материал прочен и имеет низкую пористость кладки, конструкция, построенная из него, устойчива к воздействиям окружающей среды.
  • Морозостойкость - для самых разных климатических условий, в том числе для северного климата РФ, данный материал особенно подходит, поскольку перепады температур ему не страшны, даже до критически низких или высоких.
  • Обширный выбор фактур и цветов - большое разнообразие облицовочного кирпича - отличный способ реализовать разнообразные дизайнерские задумки, вплоть до невероятно оригинальных, и даже восстановить утраченные детали фасадов старинных особняков;
  • Способность удалять вредные вещества из окружающей среды, которые попадают в дом. Когда идёт дождь, кирпич самоочищается.
  • Применяется как для внутренней, так и для внешней отделки зданий;

Этот материал используется в строительстве и при реставрационных работах. Также его можно использовать в качестве тротуарной плитки, при обустройстве заборов, фундаментов и стен.

26 декабрь 2021 /
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