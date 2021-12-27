Сероводород против ВИЧ

Сероводород подавляет окислительный стресс и воспалительные процессы, которые часто сопутствуют антиретровирусной терапии, помогая держать вирус под замком.

вирус иммунодефицита сдерживают антиретровирусной терапией: человеку с ВИЧ дают сразу несколько лекарств, которые подавляют различные вирусные белки, не давая ВИЧ размножаться, формировать вирусные частицы, взаимодействовать с клеточными рецепторами и т. д. ВИЧ относится к ретровирусам — эта группа вирусов умеет встраиваться в клеточный геном; и если обстоятельства неблагоприятны (например, из-за той же терапии), ВИЧ надолго засыпает — он сидит в геноме, но его гены неактивны, новых вирусных белков и вирусных частиц в клетке не появляется.

Однако бывают случаи, когда вирус вдруг уходит от терапии. Кроме того, от её лекарств бывают побочные эффекты — в клетке накапливаются токсичные молекулы, усиливается окислительный стресс и т. д. В итоге всё оборачивается обширным воспалением и повреждением внутренних органов. То есть, с одной стороны, стоит задача сделать антиретровирусную терапию более эффективной и безопасной, с другой — найти такое средство, которое позволяло бы на время отдохнуть от неё, не боясь, что вирус проснётся и заработает в полную силу.

Сотрудники Индийского научного института в Бангалоре предлагают в качестве такого средства сероводород — H2S. Мы знаем его как ядовитый газ с запахом тухлых яиц, который образуется при гниении органики. Но в небольших количествах он присутствует во многих наших клетках и тканях, участвуя в различных биохимических и физиологических процессах. Например, сероводород смягчает окислительный стресс, уменьшая в клетках количество агрессивных окислителей — активных форм кислорода.

В статье в eLife исследователи пишут, что когда ВИЧ просыпается, одновременно падает активность фермента, от которого зависит уровень внутриклеточного сероводорода. Если активность этого фермента искусственно подавить, в клетке нарушится окислительно-восстановительный баланс, как следствие — нарушится работа митохондрий, энергетических станций клетки, затем изменится активность некоторых генов, и следом активируется ВИЧ.

И наоборот — если уровень H2S в клетке повысить, активность вируса упадёт, и он не будет размножаться слишком активно. Исследователи описали, как именно действует H2S: при его появлении включается внутриклеточный сигнальный путь, защищающий клетку от окислительного стресса, отключается один из важных иммунных белков, который может запустить воспаление, а на ДНК рядом с генами ВИЧ садится белок, который не даёт этим генам проснуться. То есть сероводород одновременно действует в нескольких направлениях, устраняя поводы к пробуждению ВИЧ. Возможно, с помощью препаратов, повышающих уровень H2S, действительно можно улучшить антиретровирусную терапию — сероводород подавит её побочные эффекты, погрузив вирус в ещё более глубокий сон.