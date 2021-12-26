Ботокс спасает от тревог

Лекарственный ботулотоксин не только расслабляет мышцы, он подавляет тревожность и снижает вероятность депрессии.

Ботокс — это коммерческий препарат ботулинового токсина, синтезируемого бактериями Clostridium botulinum. Ботулотоксин — один из сильнейших ядов: он блокирует выброс нейромедиаторов в синапсах между нервными и мышечными клетками, тем самым отсоединяя мышцы от нервной системы. Однако, несмотря на всю свою ядовитость, ботулотоксин нашёл применение в невропатологии и косметологии: с его помощью расслабляют мышцы, в том числе и мышцы на лице, которые со временем создают мимические морщины, ботоксом лечат деформации шеи и некоторые виды мигрени, связанные с мышечными спазмами.

Вместе с тем у него есть побочные эффекты, которые активно исследуют — всё-таки речь идёт об исключительно популярном препарате. Под побочными эффектами, естественно, подразумеваются различные неприятности, сопутствующие ботоксу. Например, мышцы могут оказаться уж слишком расслабленными, и если ботокс колют в шею, то в таком случае может возникнуть трудности при глотании. Бывает, что воспаляется роговица глаз, бывает, что человек ощущает общую слабость — но, так или иначе, всё это проходит в течение месяца без какого-либо лечения. Однако побочные эффекты не обязательно должны быть плохими. И вот сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Диего решили поискать у ботокса ещё какие-нибудь полезные свойства. В прошлом году они вместе с коллегами из Университета Земмельвайса опубликовали в Scientific Reports статью, в которой говорилось, что ботокс уменьшает вероятность депрессии. Сейчас они в том же Scientific Reports опубликовали новую статью, в которой говорится, что ботокс подавляет тревожность.

Исследователи воспользовались базой данных, в которых была информация о десятках тысяч людей, получивших инъекции ботокса и почувствовавших отрицательные «побочки». Ботокс им вводили в лицевые мышцы (для разглаживания морщин), или в лицевые и шейные мышцы — против мигрени, или только в шейные — чтобы устранить деформацию шеи, или в руки и ноги — чтобы снять спазм. Пациентов с ботоксом сравнивали с другими пациентами, которым тоже нужно было расслабить те или иные мышцы, но которым прописывали для этого другие средства. Оказалось, что у тех, кому кололи ботокс, вероятность беспричинной тревоги уменьшалась на 22–72%. Авторы работы особо подчёркивают, что они не брали в расчёт тех, кто принимал антидепрессанты или анксиолитические (противотревожные) препараты.

Поскольку ботокс кололи не только в лицо, но и в руки и ноги, и противотревожный эффект всё равно имел место, то вряд ли тут дело в том, что человек переставал тревожиться только потому, что у него исчезали морщины. Впрочем, на это можно возразить, что спазм в мышцах рук или ног тоже вряд ли проходит для психики бесследно. Однако тут не надо забывать, что у тех, кому спазмы снимали другими средствами, вероятность тревожности была выше, чем у пациентов с ботоксом. Так или иначе, антитревожный (как и антидепрессантный) механизм ботулотоксина ещё предстоит расшифровать. Ну а дальше — кто знает, может, он и вправду станет ещё и психотропным лекарством.