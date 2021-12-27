Динозавры вертелись в яйцах, как птицы

Детёныши динозавров готовились к рождению так же, как птенцы современных птиц.

Когда птенцу приходит пора выходить из яйца, он за несколько дней до срока начинает крутиться, чтобы принять нужную позу: складывается почти вдвое, а правым крылом прикрывает голову. Птенец должен собственным клювом пробить скорлупу, и такая поза нужна для того, чтобы удобнее было бить — голова должна стабильно смотреть в одну и ту же точку и стучать по ней, не отклоняясь. Если птенец не сумеет должным образом изогнуться, то он может просто погибнуть, не сумев разбить яйцо.

Реконструкция внешнего вида почти вылупившегося детёныша динозавра-овирапторида. (Иллюстрация: Lida Xing / China University of Geosciences) Открыть в полном размере ‹ ›

Оказывается, точно так же вели себя и детёныши динозавров — это удалось выяснить с помощью на редкость сохранившегося эмбриона возрастом около 70 млн лет. Яйцо с эмбрионом нашли ещё в 2000 году на юго-востоке Китая, но до 2015 года находкой никто не занимался. В 2015 году в городе Сямыне начали устраивать Музей естественной истории, и яйцо стали подробно изучать силами сотрудников этого музея, Университета Бирмингема, Университета Калгари и других научных центров. Результаты исследований опубликованы в журнале iScience.

На редкость хорошо сохранившийся эмбрион динозавра-овирапторида из Китая. (фото : Ma et al, iScience, 2021)

Эмбрион — точнее, почти готовый детёныш — принадлежит кому-то из овирапторид, беззубых динозавров, бегавших на задних ногах, внешним видом напоминавших помесь страуса с попугаем. Длина эмбриона составляет 27 см, а яйца — 17 см: эмбрион свернулся так, что его голова оказалась на животе, а ноги — по бокам головы. Его поза соответствует позе цыплёнка на семнадцатый день развития (цыплята вылупляются на двадцать первый день). По какой-то причине детёныш динозавра погиб, не успев выйти из яйца.

До сих пор все яйца динозавров с эмбрионами, что попадали в руки исследователям, были в той или ной мере повреждёнными. Этот же оказался абсолютно целым, от кончика хвоста до кончика клюва. То, что его нашли в птичьей позе, говорит о том, что эмбрионы впервые стали вертеться в яйцах не у птиц, как считается, а у динозавров, причём вряд ли только у овирапторов, но и у других ящеров-теропод (к которым относятся и овирапторы, и тираннозавры), а может быть, у всех динозавров вообще. Впрочем, птицы ведь тоже динозавры, так что нет ничего удивительно, что эмбрионы древних динозавров вели себя так же, как эмбрионы тех, которые летают у нас за окном.