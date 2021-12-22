» » Рабочая память работает у ворон так же, как у обезьян

Рабочая память работает у ворон так же, как у обезьян

Нейроны рабочей памяти в вороньем мозге обрабатывают текущую информацию так же, как соответствующие нейроны в мозге макак.

Нейрофизиологи и психологи, кроме долговременной и кратковременной памяти, выделяют ещё и рабочую, в которой хранится информация о том, что мы делаем прямо сейчас. Мы как-то писали в журнале подробно о том, как она устроена; если коротко, рабочая память – что-то вроде кэша процессора, который хранит данные, необходимые прямо сейчас, для выполнения текущей задачи. Например, когда мы набираем код банковской карты, эти цифры хранятся как раз в рабочей памяти, то же самое касается арифметических операций в уме, включения стиральной машинки, отправления писем и т. д. Как можно догадаться, ёмкость рабочей памяти невелика, но её задачи таковы, что ей и не нужно быть большой.

Рабочая память работает у ворон так же, как у обезьян
(фото: pete beard / Flickr.com) Открыть в полном размере ‹ ›

Рабочую память активно изучают, и сейчас уже хорошо известно, сколько данных она может удержать (и какую информацию она особенно любит), как связана с другими видами памяти, какие нейрофизиологические процессы обеспечивают её работу и многое другое. Однако всё это изучают преимущественно на млекопитающих. А если взять птиц? Она ведь им тоже нужна. Согласно некоторым данным, у врановых птиц рабочая память объёмом такая же, как у человека, как у приматов. Но мозг у птиц устроен иначе, например, у них нет коры полушарий, а ведь именно кора полушарий отвечает у зверей за самые сложные умственные задачи.

Сотрудники Рурского университета в Бохуме и Тюбингенского университета пишут в eLife, что рабочая память у птиц работает так же, как у обезьян. Эксперименты ставили с чёрными воронами: каждой вороне показывали экран с несколькими цветными квадратиками, потом экран становился на одну секунду абсолютно чёрным, а потом снова белым с теми же квадратиками, только теперь один из квадратиков изменил цвет. От птиц требовалось показать клювом на тот квадратик, который поменялся – то есть в их рабочей памяти должны были ненадолго сохраниться все квадратики, их расположение на экране и цвета.

Исследователи наблюдали, как во время упражнений на память менялась активность нейронов в нидопаллиуме – так называется один из отделов птичьего мозга, которые обеспечивают высшие когнитивные функции. Оказалось, что активность птичьих нейронов в нидопаллиуме такая же, как активность нейронов в зонах рабочей памяти в коре у макак резуса. И если задание усложнить, то есть добавить квадратиков для запоминания, то активность птичьих нейронов изменится так же, как изменилась бы активность обезьяньих.

То есть, несмотря на отличия в строении мозга, птичий мозг (по крайней мере, мозг ворон) в некоторых отношениях работает так же, как мозг млекопитающих. С другой стороны, если говорить о строении мозга, то стоит заметить, что у птиц он в чём-то схож с мозгом млекопитающих (например, нейроны в мозге птиц местами уложены так же, как в мозге млекопитающих), а в чём-то даже превосходит звериный – например, несколько лет назад мы писали, что попугаи и вороны обгоняют обезьян по числу нейронов.

22 декабрь 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Структура памяти меняется с возрастом
Хочу все знать

Структура памяти меняется с возрастом

По мере созревания мозг начинает иначе манипулировать сохранённой информацией.
Как память превращается в рассказ
Хочу все знать

Как память превращается в рассказ

Среди разных центров памяти мозга на гиппокампе лежит задача рассказывать истории — именно он соединяет эпизоды памяти в единое целое.
В мозге нашли нейроны для друзей и родных
Хочу все знать

В мозге нашли нейроны для друзей и родных

Специальные клетки височной доли коры мгновенно определяют тех, с кем мозг общался вживую.
В мозге нашли новые «клетки сна»
Хочу все знать

В мозге нашли новые «клетки сна»

Служебные клетки мозга помогают ему спать глубже и дольше.
Ученые разобрались, почему мы витаем в облаках
Хочу все знать

Ученые разобрались, почему мы витаем в облаках

Порой нам бывает непросто справляться с большим объёмом нашей же рабочей памяти, а свидетельствуют об этом моменты «витания в облаках» и «счета ворон за окном»
5 продуктов улучшающих память
Хочу все знать

5 продуктов улучшающих память

Как улучшить память?
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
«Оргонный накопитель» Вильгельма РайхаМошенник по имени МикеланджелоОкаменелое существо, найденное на юге Чили, имеет странное сочетание черт двух динозавровУченые узнали подробности о пчелах, которые едят мясо животныхСобакомедведьПод поверхностью Марса найдены древние потоки вулканической лавыСтруктура памяти меняется с возрастомРаскопки древнего китайского города


Свежие Статьи
Венере от астероидов досталось больше, чем Земле

Венере от астероидов досталось больше, чем Земле

Могут ли Q-balls объяснить наше существование?

Могут ли Q-balls объяснить наше существование?

Что ученым известно о самых неуловимых кошках, живущих на большой высоте?

Что ученым известно о самых неуловимых кошках, живущих на большой высоте?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+