Бактерии против коронавируса

Бактериальный экстракт помогает клеткам запереться от SARS-CoV-2.

коронавирус SARS-CoV-2 проникает в клетку, соединяясь с её наружными белками. Главные роли тут исполняют вирусный S-белок и фермент ACE2, торчащий на клеточной мембране. Естественно, львиная доля усилий тех, кто пытается создать лекарства против COVID-19, направлена на то, чтобы не дать вирусу войти в контакт с клеткой — то есть чтобы S-белок и ACE2 не состыковались.

Обычно мишенью выбирают S-белок, то есть ищут какие-то молекулы, которые бы сами взаимодействовали с ним и тем самым не давали взаимодействовать с ACE2. Но можно пойти другим путём и уменьшить количество ACE2 на клеточной мембране. Неожиданно таким средством оказался препарат OM-85, который представляет собой экстракт из двадцати одной бактерии, поражающих дыхательные пути. OM-8 уже достаточно давно стал профилактическим коммерческим препаратом против дыхательных инфекций. Если коротко, OM-8 бактериальными молекулами стимулирует как врождённый иммунитет, так и адаптивный; в частности, под действием OM-8 повышается уровень воспалительных сигналов, антивирусных молекул (вроде интерферонов первого типа), а В-клетки начинают синтезировать больше антител. Когда появляется настоящая инфекция, она исчезает быстрее, чем успевает вызывать какие-то серьёзные последствия. Более того, есть клинические данные, что OM-8 препятствует астме и аллергиям, связанным с дыханием.

Сотрудники Аризонского университета решили проверить, как бактериальный экстракт-коктейль OM-8 влияет на новый коронавирус . Лёгочные клетки, обработанные OM-8, не пускали в себя вирус . В статье в Journal of Allergy and Clinical Immunology исследователи пишут, что клетки синтезировали намного меньше ACE2 — то есть под действием бактериального экстракта они в прямом смысле запирались от вируса.

Насколько OM-8 эффективен в предотвращении COVID-19, покажут клинические эксперименты. Но если он действительно окажется полезен, можно будет обойтись без долгих проверок на безопасность, ведь OM-8 уже не первый год используют в профилактической медицине.