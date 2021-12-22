Растительные флаванолы помогают сжигать жир

Флаванолы из какао-бобов превращают белую жировую ткань в бурую, которая избавляет организм от лишних запасов жира.

В нашем теле есть два вида жира, или, точнее, жировой ткани — белый жир и бурый жир. Клетки белого жира — это кладовка с липидами; если белого жира становится много, у нас портится фигура, и не только фигура, но и обмен веществ — давно известно, что ожирение чревато диабетом и другими неприятностями. Клетки бурого жира тоже вбирают в себя липиды, но не хранят их, а сжигают, причём высвободившаяся «жирная» энергия в буром жире превращается в тепло. Как можно догадаться, бурый жир играет большую роль в терморегуляции, но в последнее время его активно изучают ещё и потому, что надеются с его помощью найти средство от ожирения. Представим, что у нас есть лекарство, стимулирующее бурый жир: несколько курсов такого препарата, и бурый жир оттянет в себя липидные запасы из белого и сожжёт их.

Сотрудники Технологического института в Шибаура пишут в журнале Nutrients, что таким стимулятором бурого жира могли бы стать растительные флаванолы — вещества из большой группы полифенолов. (К полифенолам же относятся флавoнолы, тоже весьма полезные соединения, но химические отличающиеся от флавaнолов.) И флаванолы, и флавонолы содержатся в чае, какао-бобах, винограде и других фруктах. Ранее удалось заметить, что однократная порция флаванолов, добавленных в еду, усиливает сжигание жира и стимулирует кровообращение в мышцах. В новых экспериментах было решено не ограничиваться однократной дозой флаванолов и одновременно сосредоточиться на том, какое действие они окажут на жировую ткань.

Эксперименты ставили с флаванолами из какао-бобов и с мышами, которых делили на две группы: одним флаванолы давали один раз, другим — в течение двух недель. Даже одна-единственная порция флаванолов повышала уровень гормонов-нейромедиаторов адреналина и норадреналина. Исследователи сделали вывод, что влияние флаванолов на обмен веществ связано с этими гормонами: их используют нервные цепочки симпатической нервной системы, которая регулирует работу всех внутренних тканей и органов.

У мышей, которым флаванолы давали долго, белый жир начал превращаться в бурый. Это было видно и по облику клеток, и по их молекулярным особенностям: их обмен веществ перестраивался так, чтобы рассеивать энергию от сжигания жира в тепло, соответственно, у них сильно повышался уровень белков, которые этим занимаются.

Известно, что флаванолы помогают снизить устойчивость тканей к инсулину — что, в свою очередь, означает, что такие ткани начнут активно поглощать глюкозу. Устойчивость к инсулину и равнодушие клеток к глюкозе — один из главных признаков приближающегося диабета второго типа. Вполне возможно, что из флаванолов в перспективе получится лекарство, помогающее решить сразу несколько проблем с метаболизмом — и лишний жир сжечь, и углеводный обмен привести в норму. А может быть, сами флаванолы и не понадобятся, если мы в деталях поймём, как они действуют на жировую ткань через симпатическую нервную систему, и найдём более эффективное средство, которое бы действовало точно так же.