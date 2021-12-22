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Мыши могли бы чувствовать тепло шерстью

Покровные волоски мышиного меха устроены так, как будто они способны улавливать инфракрасное излучение.

Чувствовать чужое тепло на расстоянии могут гремучие змеи — у них есть специальный орган, ощущающий инфракрасное тепловое излучение. Физик Иэн Бейкер (Ian M. Baker) из аэрокосмической компании Leonardo UK Ltd полагает, что похожее умение есть у мышей и других небольших зверей, только у них это устроено иначе. В статье в Royal Society Open Science он пишет, что остевые волосы мелких млекопитающих схожи с инфракрасными датчиками, которыми оснащают военную технику.

Мыши могли бы чувствовать тепло шерстью
Мыши и другие мелкие млекопитающие вполне могли бы обзавестись тепловизорной шерстью — ведь на них охотятся все, кому не лень. (фото: CreativeNature / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Остевые волосы меха — самые длинные и толстые, они покрывают сверху подшёрсток, состоящий из более коротких и тонких волос. Если положить остевой волосок мыши под микроскоп, то можно увидеть в нём регулярные поперечные полосы тёмного пигмента. Такими же полосатыми делают датчики излучения, чтобы они ловили волны определённой длины. Судя по полосам в остевых волосках мышиного меха, эти волоски могли бы ловить волны с длиной в 10 микрометров — то есть работать как тепловизоры, настроенные на объекты, чья температура выше 0 °С.

Так же устроены остевые волосы землероек, кроликов и белок. Иэн Бейкер предполагает, что тепловизорная шерсть помогает им избегать хищников. Более того, он утверждает, что поведение хищников часто выглядит так, как если бы они пытались скрыть своё тепло. Например, совы стараются так держать голову, чтобы их тёплые глаза не было видно за клювом — как на этом фото:

Мыши могли бы чувствовать тепло шерстью

Впрочем, пока что это только предположение. Возможно, Иэн Бейкер как инженер-физик действительно увидел в мышиной шерсти нечто, на что до сих пор никто не обращал внимания. Но в то же время волосы могут быть тепловизором, если они связаны с какими-нибудь специальными рецепторами-нейронами, если они способны передавать соответствующие сигналы в мозг. Есть ли такие рецепторы или нет, покажут дальнейшие эксперименты. Что до хищников, то нужно изучить, действительно ли попытки скрыть собственное тепло помогают им в охоте.

22 декабрь 2021 /
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