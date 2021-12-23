Бактерии учатся есть пластик по всему миру

У бактерий есть более тридцати тысяч белков, потенциально способных разлагать десять видов пластмасс.

Трудно найти что-то, что бактерии не сумели бы обратить себе на пользу. Разнообразные пластмассы тут не исключение — в конце концов, их в современном мире стало столько, что микробы просто не смогли бы пройти мимо.

Сотрудники Технического университета Чалмерса пишут в mBio, что по всему миру растёт число бактерий, способных разлагать пластик. Бактерий искали, анализируя их ДНК, которой наполнена окружающая среда: бактериальные клетки гибнут и разрушаются, но ДНК, как довольно стабильная и прочная молекула, надолго остаётся в почве, земле или воздухе. При этом бактериальную ДНК можно отличить от ДНК других организмов, потому что у белков, которые она кодирует, есть свои характерные особенности. Можно даже распознать ДНК, которая относится к той или иной группе бактерий.

О том, что бактерии могут расщеплять полимеры пластмасс, известно давно — некоторые такие микробы живут не где-нибудь, а в коровьем желудке. «Антипластиковые» ферменты бактерий пытаются сделать более эффективными, чтобы их можно было использовать в промышленной переработке мусора. Но если мы знаем, как выглядит один, или два, или три таких фермента, мы можем поискать похожие на них белки у других бактерий, просто сравнивая их ДНК. Образцы бактериальной ДНК собирали по всему миру, и оказалось, что есть более 30 тысяч белков, которые потенциально способны разлагать десять различных видов пластмасс. Ещё раз уточним, что эти белки обнаружили пока только в бактериальной ДНК в окружающей среде — они похожи на известные пластикоразлагающие ферменты, но могут ли они действительно разлагать пластик и с какой эффективностью, предстоит ещё выяснить. Тем не менее, цифра в 30 тысяч ферментов не может не впечатлять.

ДНК с потенциальными «антипластиковыми» белками находили как в почве, так и в море. Причём такой ДНК попадалось больше в тех местах, где пластика было больше, что понятно: бактерии с большим интересом будут использовать то, что есть в избытке. Различия были в том, в каком виде пластик попадался микробам: так, на больших морских глубинах попадалось и больше ДНК, колирующей потенциальные «антипластиковые» ферменты — чем глубже, тем больше в воде становится измельчённого пластика, пластмассовых микрочастиц, с которыми микробам проще иметь дело.

Возможно, среди многотысячного разнообразия белков, способных разлагать пластмассы, найдутся те, которых легко приспособить к целенаправленной уборке мусора. Либо же бактерии сами, под действием естественного отбора, научатся так быстро расщеплять пластмассы, что пластиковые бутылки, попавшие в море, начнут исчезать буквально на глазах.