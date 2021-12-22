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Неандертальцы меняли окружающий ландшафт

Около ста двадцати пяти тысяч лет назад европейские неандертальцы сумели расчистить себе место посреди древних лесов.

Когда говорят о влиянии человека на окружающую среду, то обычно имеют в виду то, что началось в эпоху индустриализации, хотя люди стали менять окружающий ландшафт как минимум с того момента, как научились сельскому хозяйству, то есть с неолитической революции. Впрочем, и это слишком поздний срок: на самом деле антропогенные изменения стали появляться в природе ещё раньше, причём изменения эти были связаны не только с человеком разумным, но и с неандертальцами.

Неандертальцы меняли окружающий ландшафт
(Иллюстрация: estebande / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Сотрудники Лейденского университета изучали археологические находки с памятника Ноймарк-Норд в Германии. Изучив остатки древесного угля, кости животных и орудия труда, исследователи пришли к выводу, что около 125 тыс. лет назад здесь довольно часто разводили огонь. И это были неандертальцы — человека разумного в то время на территории Европы ещё не было. А когда сравнили пыльцу растений, собранную в Ноймарк-Норд и на двух других местах в том же районе, то оказалось, что вокруг неандертальской территории в то время росли леса, а вот там, где неандертальцы жили, была открытая местность с травянистой растительностью.

В статье в Science Advances говорится, что открытое пространство посреди лесов могло появиться только по одной причине — неандертальцы регулярно, год за годом, жгли здесь костры, вырубали деревья, делали для себя какие-то убежища. Это значит, их должно было быть тут много и они должны были жить тут долго, что в целом подтверждается археологическими находками — неандертальцы присутствовали в районе Ноймарк-Норд на протяжении около 2000 лет. В то время в Европе продолжалось потепление, которое началось ещё 150 тыс. лет назад, и неандертальцам не было нужды никуда уходить: окружающая местность могла прокормить достаточное их количество.

На самом деле это не первый пример того, что уже очень древние люди серьёзно влияли на ландшафт. Человек научился пользоваться огнём около 400 тыс. лет назад, и есть масса свидетельств того, как древние леса отступали, выжигаемые людьми — причём даже те леса, которые росли в достаточно дождливых районах Африки: считается, что в центральной Африке до сих пор есть открытые местности, созданные людьми около 85 тыс. лет назад. Ноймарк-Норд в Германии примечателен тем, что тут орудовали именно неандертальцы — их орудия труда и умение обращаться с огнём позволяло так же менять ландшафт, как это делал человек разумный.

22 декабрь 2021 /
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