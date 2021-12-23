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Вдохновение рождается между сном и бодрствованием

Творческие силы пробуждаются в мозге в самой первой стадии медленного сна.

История знает много случаев, когда вдохновение приходило к великим людям во сне, причём эти великие иногда даже использовали особые методы, чтобы не забыть свои сонные прозрения. Например, Томас Эдисон и Сальвадор Дали, размышляя о какой-нибудь трудной творческой задаче, ложились вздремнуть, держа в руке что-нибудь тяжёлое. Когда они начинали засыпать, рука расслаблялась, предмет падал на пол и будил их — и тут оказывалось, что решение творческой задачи уже есть в их голове.

Вдохновение рождается между сном и бодрствованием
(фото: DragonImages / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Сотрудники Университета Сорбонны решили проверить этот метод и пригласили для эксперимента сто три человека, которые должны были так же задремать с тяжёлым предметом в руке. Перед тем, как заснуть, им давали математическую задачу: несколько числовых последовательностей нужно было продолжить на ещё одно число, а чтобы это число получить, нужно было применить к последовательности два математических правила. Однако решить задачу можно было проще, если заметить, что требуемое число всегда такое же, как второе число в последовательности.

У участников эксперимента записывали электрическую активность мозга, чтобы следить, как засыпает их мозг. Мы знаем, что есть сон быстрый, или REM-сон, с быстрыми движениями глаз, и медленный сон, или NREM-сон. Но в медленном сне есть несколько стадий, и одна из них, которую называют N1, выглядит как промежуточное состояние между сном и бодрствованием: волны мозга перестраиваются в сонное состояние, но человеку при этом кажется, что он ещё не спит. После стадии N1 начинаются другие, более глубокие стадии медленного сна.

В статье в Science Advances говорится, что первая стадия сна действительно пробуждала творческие силы мозга. Если человек решал вышеописанную задачу, не засыпая, то более простое решение приходило на ум в 30% случаев, если же он засыпал и тут же просыпался, то это решение приходило на ум уже в 83% случаев. Стадия N1 длилась как минимум 15 секунд, и важно было не погрузиться в более глубокий сон — иначе мозг забывал, до чего додумался.

Возможно, стадию «предсна» действительно можно рекомендовать тем, кому срочно нужно разбудить в себе творческие силы. Правда, хорошо бы, чтобы тут появился какой-нибудь аппарат, который будил бы вас спустя несколько секунд после того, как вы задремали — всё-таки засыпать с чем-то тяжёлым в руке не очень удобно.

23 декабрь 2021 /
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