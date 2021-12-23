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Почему дети лучше справляются с вирусами

В детском возрасте Т-клетки быстрее и эффективнее реагируют на вирусную инфекцию.

Как правило, дети очень легко переносят коронавирусную инфекцию — если она у них и появляется, то протекает бессимптомно. Это кажется странным, потому что другими респираторными заболеваниями, от лёгкой простуды до гриппа, дети по сравнению с взрослыми болеют намного чаще. Однако, как говорят сотрудники Колумбийского университета, сравнивать COVID-19 с простудой у детей и взрослых некорректно. Гриппом и простудами взрослый человек когда-то болел часто, и сейчас его иммунитет более или менее запомнил эти вирусы. Для детской же иммунной системы все вирусы в новинку, иммунной памяти на их счёт ещё нет, и поэтому детский организм ещё не может справиться с инфекцией с лёгкостью и быстротой взрослого.

Почему дети лучше справляются с вирусами
(фото: svetamart / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

С новым коронавирусом ситуация другая: и дети, и взрослые сталкиваются с ним впервые. И дети по какой-то причине переносят его легче. Чтобы понять, в чём тут дело, исследователи поставили опыты с маленькими мышатами и взрослыми мышами, у которых наблюдали за поведением наивных Т-лимфоцитов, столкнувшихся с вирусом. О наивных Т-лимфоцитах у нас недавно шла речь — их так называют потому, что они в своей жизни ещё не сталкивались ни с каким патогеном. Когда наивная Т-клетка натыкается на вирус, или на его фрагменты, или на заражённые вирусом клетки, она начинает активно делиться, одновременно превращаясь в противовирусное оружие: зрелая, «ненаивная» Т-клетка способна распознать конкретный патоген и быстро уничтожить его.

В статье в Science Immunology говорится, что наивные Т-клетки у мышат, во-первых, реагировали на меньшее количество вируса, во-вторых, быстрее делились, в-третьих, там, где была инфекция, Т-клеток собиралось намного больше, чем у взрослых мышей. В результате противовирусная защита получалась более мощной. Похожие результаты получились и в экспериментах с человеческими наивными Т-лимфоцитами, которые брали у детей и у взрослых.

То есть можно сказать, что детский иммунитет в этом отношении сильнее иммунитета взрослого: наивные Т-клетки у детей чутче реагируют на вирусную инфекцию. Однако у взрослых есть обширная иммунная память. Но если бы её не было, или, скажем, если бы простудные вирусы были не старыми знакомыми, а чем-то новым, то обычную простуду взрослые переносили бы заметно тяжелее, чем дети. Собственно, это также объясняет, почему вакцины у детей срабатывают с большей эффективностью: их иммунитет активнее реагирует на то, что ему показывает вакцина.

Что до нового коронавируса, то здесь дело может быть не только в том, что детский иммунитет быстрее вытесняет его из организма, но и в других возрастных особенностях: в прошлом году мы писали, что у детей до десяти лет слабо работает ген одного из коронавирусных клеточных рецепторов, поэтому вирусу, вероятно, труднее проникнуть в детские клетки.

23 декабрь 2021 /
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