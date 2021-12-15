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Какой фон выбрать для хромакей

Хромакей - это технология, позволяющая объединить несколько изображений в одно. Это позволяет заменить фото модели на любой фон и существенно сэкономить на декорировании. Правильный фон имеет решающее значение для успешного монтажа.

 К фону хромакея предъявляется ряд требований - следующих:

  • равномерная окраска всего полотна;
  • поверхность без бликов;
  • отсутствие ярко выраженной текстуры (отвлекает от модели и затрудняет замену фона);
  • плотность материала (обеспечивает гладкую поверхность без складок).

В специализированном интернет-магазине для фото и видео-техники представлено большое количество фонов, сделанных из разных материалов. Но неопытным фотографам часто бывает сложно выбрать лучший вариант. Поэтому для выбора хромакея надо определить все параметры.

Ткань - самый популярный материал. Он прочный, легко окрашивается и имеет высокое поглощение света, чтобы избежать бликов при съёмке фото и видео. Недостатки этого материала - высокие цены и сминаемость. Также стоит упомянуть тканевые фоны на готовой рамке. Они поставляются установленными на упругой раме, поэтому их можно быстро привести в рабочее положение. Эластичный каркас плотно прилегает к ткани и не даёт ей провисать и сминаться.

Самый дешёвый вариант для студийной фотосъёмки - это бумажный фон. Он не имеет ярко выраженной текстуры и при укладке образует идеальную плоскость. К недостаткам можно отнести хрупкость, невозможность мыть и плохую подвижность.

Самый популярный материал для фона  - бархат. Он недорогой, прочный, хорошо поглощает свет и водонепроницаем. Ввиду последнего свойства этот фон часто используется при съёмке сцен с брызгами воды. К недостаткам можно отнести склонность к складкам и сложность очистки от грязи. Такой фон из-за своих размеров не помещается в стиральной машине, поэтому его необходимо чистить вручную.

Виниловые фоны - идеальный выбор для хромакея. Он имеет плотную структуру, прочен, легко отмывается от грязи, практически не выгорает. Недостатком винила для хромакея является только его высокая цена.

Выбор данных полотен достаточно широк. Выбирать стоит и по производителю. Есть как ведущие марки, так и новички, которые просто пытаются захватить свою долю рынка.

15 декабрь 2021 /
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