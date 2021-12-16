Пять самых необычных динозавров, обнаруженных в 2021 году

Ежегодно ученые открывают более 40 новых видов динозавров

Мало кто знает, но открытие новых видов динозавров — это не редкое событие в мире палеонтологии. Ежегодно появляется более 40 новых видов этих доисторических животных. В частности, в 2021 году ученые сообщили об открытии 42 новых видов динозавров. Такой высокий темп объясняется несколькими факторами. Динозавры всегда вызывали большой интерес палеонтологов, в результате чего их изучением занимается большое количество ученых. Кроме того, периодически происходит переосмысление старых видов. К примеру, динозавр игуанодон оказался на самом деле несколькими разными видами динозавров. Кроме того, открытию новых видов динозавров способствуют современные компьютерные технологии, которые позволяют исследователям получить больше информации об этих животных. Предлагаю ознакомиться с пятью наиболее интересными на мой взгляд динозаврами, которые стали достоянием уходящего года.

Марокканский динозавр «панк-рок»

Разумеется, никакого отношения к панк-року и вообще музыке этот динозавр не имеет. Он жил в период между 168 и 164 миллионами лет назад на территории Африки. А прозвали его «панк -рок” из-за торчащих из ребер мощных шипов, в результате чего своим видом он отдаленно напоминал панк-рокеров. Научное название этого динозавра — Spicomellus afer.

Spicomellus afer имел на ребрах мощные шипы

Об этом динозавре пока известно не много, так как ученым удалось обнаружить всего одну окаменелость — фрагмент ребра с шипами. Она подробно описана в журнале Nature Ecology and Evolution. Костяные наросты имеют длину порядка 25 сантиметров. Основываясь на форме и размере ископаемого, исследователи подозревают, что существо принадлежало к типу бронированных динозавров, называемых анкилозаврами

Спикомелл — самый старый из известных анкилозавров, причем первый из них, обнаруженный в Африке. Аналогов ему не существует, или, по крайней мере, ученые о них еще не знают. Для специалистов остается загадкой как работали мышцы этого существа, ведь которого кости торчали из кожи наружу и ограничивали их подвижность.

Australotitan cooperensis — самый большой динозавр, живший в Австралии

Самый большой известный динозавр Австралии

В 2021 году ученым удалось обнаружить самое крупное существо, которое когда-либо населяло Австралию — Australotitan cooperensis. Существо жило порядка 95 миллионов лет назад и имело гигантские размеры даже по меркам динозавров.

Австралотитан относится к титанозаврам, подгруппе длинношеих зауроподов, в которую входят самые большие животные, населявшие Землю. Кости верхней части ноги австралотитана имели длину под два метра каждая, а полное животное, по оценкам специалистов, весило от 26 до 82 тонн.

Динозавр получил прозвище «Купер» в честь ручья, расположенного поблизости от того места, где были обнаружены окаменелости животного. Более десяти лет они подвергались научным исследованиям, включая трехмерное сканирование поверхностей костей. Этот анализ, результаты которого были опублкованы в журнале PeerJ, подтверждает, что динозавр возрастом примерно 95 миллионов лет является новым видом, называемым Australotitan cooperensis.

Berthasaura leopoldinae — беззубый динозавр, живший на территории современной Бразилии

"Беззубик” из Бразилии

Когда речь заходит о динозаврах, мы обычно представляем себе гигантов с полной пастью огромных клыков, таких как тираннозавры. Однако не все они были таковыми. Некоторые динозавры, как выяснилось, вообще не имели зубов. Примером тому служит ископаемое существо из Бразилии, названное Berthasaura leopoldinae. К слову, оно стало наиболее полным ископаемым в своем роде и возрасте, из когда-либо обнаруженных в Бразилии.

Возраст бертазаура заслуживает уважение — он был обнаружен в породах, сформировавшихся 125 — 100 миллионов лет назад. Berthasaura leopoldinae подробно описан в журнале Scientific Reports. Динозавр имел небольшие размеры — его длина составляла около полуметра. Вместо зубов он имел клюв как современные птицы. Как считают эксперты, последний позволял грызть растения и, возможно, мелкую добычу.

Надо сказать, что первый известный беззубый цератозавр, Limusaurus, жил на территории современного Китая. Обнаруженное же существо относится к другому виду. Это, по мнению экспертов, говорит о том, что беззубость, скорее всего, развивалась параллельно у двух разных видов.

Tlatolophus galorum — динозавр с гребнем в форме запятой

Мексиканский динозавр с гребнем в форме запятой

В 2005 году на юге Мексики ученые обнаружили удивительную окаменелость — практически полный хвост динозавра, который жил около 72 миллионов лет назад. Останки были раскопаны в 2013 году. Оказалось, что кроме хвоста здесь были и другие фрагменты скелета, в частности, ученые обнаружили череп.

Как выяснилось позже, окаменелости принадлежали новому виду — Tlatolophus galorum. Это разновидность травоядных динозавров, называемых ламбеозаврами. Tlatolophus galorum назван так потому, что его гребень напоминает тлахтолли, символ в ацтекском искусстве, похожий на запятую. На языке науатль он означает «слово».

Тлатолоф, вероятно, был в длину от морды до хвоста порядка 8 метров. Высота в бедре составляла около двух метров. Изучив хорошо сохранившийся череп, ученые пришли к выводу, что это животное было близким родственником культового хохлатого ламбеозавра Паразауролофа, который показан в самом начале фильма "Парк Юрского периода” пьющим из озера.

Яматозавры жили на территории современной Японии

Японский динозавр конца мезозойской эры

В 2004 году охотник-любитель в цементном карьере на японском острове Авадзи натолкнулся на замечательную находку — кости динозавра, жившего более 71 миллион лет назад. Существо назвали Яматозавром. Этот вид, вероятно, населял территорию современной Японии в маастрихский период (72 по 66 миллионов лет назад).

Яматозавр был гадрозавром, то есть относился к обширной группе травоядных с "утиным клювом”. Найденная окаменелость подсказывает ученым, что гадрозавры были широко распространены на территории современной Азии и восточной части Северной Америки.