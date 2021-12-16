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В чем секрет долголетия самого крупного организма на Земле?

В чем секрет долголетия самого крупного организма на Земле?

Грибы вида Armillaria ostoyae

Самый крупный живой организм в мире обитает в американском штате Орегон. Он занимает собой территорию площадью более 880 гектаров, а его возраст оценивается в 8,5 тысяч лет. Речь идет о гигантской грибнице опенка темного (Armillaria ostoyae), которая не боится химикатов, вредителей и других опасностей. Более того, грибница и сама способна внушить ужас — проникая внутрь растущих на поверхности деревьев она, подобно вампиру, высасывает из них воду и питательные вещества. Ученые уже давно изучают этот огромный организм и недавно смогли выяснить, благодаря чему он обладает настолько удивительной живучестью. Оказывается, при нахождении в дикой среде, грибные нити покрываются прочным, словно пластик, материалом. Именно он позволяет огромной грибнице выживать на протяжении тысяч лет успешнее, чем все остальные живые создания.

 

Самая большая грибница в мире

Огромная грибница опенка темного, как и говорилось выше, расположена в штате Орегон. Грибы соединены между собой длинными сплетениями, именуемыми как ризоморфы. Эти грибные нити спрятаны под землей и проникают внутрь растущих на поверхности деревьев, чтобы высасывать из них воду и другие питательные вещества. Считается, что огромная грибница способна уничтожить до 600 деревьев и других растений, нанеся фермерам ущерб в размере нескольких миллионов долларов.

В чем секрет долголетия самого крупного организма на Земле?

Грибница проникает внутрь деревьев и крадет у них питательные вещества

По данным научного издания Science Alert, на данный момент грибница весит от 7,5 до 35 тысяч тонн. Достичь настолько внушительных размеров ей помогла живучесть. По словам исследовательницы Деборы Лин Портер (Debora Lyn Porter), при отсутствии деревьев грибные сети могут бездействовать на протяжении десятков лет. Но когда на поверхности появляются растения, грибница снова становится активной и высасывает из них все жизненные силы.

Секрет долголетия грибницы

Чтобы выяснить, каким образом грибница остается в живых на протяжении десятков лет, ученые решили изучить ризоморфы в лабораторных условиях. В их распоряжении оказались два образца грибных нитей: первая была выращена искусственно, а вторая росла в естественной среде. Оказалось, что фрагменты дикой грибницы обладают защитным слоем, который оберегает как от механического воздействия, так и от химикатов. Исследователь Стивен Нейлуэй (Steven Naleway) сравнил прочность этого покрытия с пластиком и отметил, что в природе такие свойства встречаются редко.

В чем секрет долголетия самого крупного организма на Земле?

Искусственные (слева) и дикие (справа) ризоморфы

Можно заметить, что природный ризоморф окрашен в черный цвет. Такой оттенок ему придает меланин — пигмент, который дает грибам разные преимущества. Например, он связывает ионы кальция, которые защищают от производимых насекомыми ядов. Но поверхностный слой грибницы и сам по себе хорошо защищен от вредных веществ. Да, на его поверхности есть поры, но они настолько крошечные, что химикаты не могут через них пройти.

В чем секрет долголетия самого крупного организма на Земле?

Ризоморфы в природе

В конечном итоге получается, что живучесть огромной грибницы в штате Орегон связана с наличием прочного слоя для защиты от внешнего воздействия. По словам Стивена Нейлуэя, при необходимости уничтожить большие грибницы, впредь нужно воздействовать на внешний слой ризоморфов — иначе эта затея может оказаться провальной. Помимо защиты, внешний слой делает грибницу сильной и позволяет прорываться сквозь твердые древесные корни и красть у растений питательные вещества. Исходя из всего этого не удивительно, что грибница живет на протяжении тысяч лет и довольно хорошо себя чувствует.

В чем секрет долголетия самого крупного организма на Земле?

Пандо считается самым большим деревом в мире

Напоследок отмечу, что помимо грибницы опенка темного, существует огромная колония тополя осинообразного (Populus tremuloides). Она располагается на территории американского штата Юта и официально называется Пандо. Совокупность деревьев занимает территорию площадью 43 гектара, а общий вес растения оценивается в 6 000 тонн. В 2018 году этот огромный лес перестал расти и ученые даже начали говорить о его скорой гибели.

16 декабрь 2021 /
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Причем даже не какой-то там особенно редкий. На пнях вы наверняка не раз встречали колонии обыкновенных опят (Armillaria ostoyae). Ради вашего же блага будем надеяться, что они не достигнут размеров
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