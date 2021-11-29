Умелые руки помогают в языке

Сложная ручная работа помогает развивать языковой синтаксис, и наоборот — занимаясь языком, мозг начинает лучше управляться с руками.

Речь и язык прячутся в сложной системе нервных центров, которые распознают буквы и слова, отличают слова от других звуков, хранят их значения, соединяют слова во фразы по правилам синтаксиса и т. д. Долгое время считалось, что эти нервные центры больше ничем не занимаются, потому что язык с речью и так слишком сложны, чтобы языковые нейронные цепочки обращали внимание ещё на что-нибудь.

Но в последнее время появляются данные, что языковые зоны мозга занимаются и другими делами — например, они помогают управлять мелкими сложными движениями. Несколько лет назад сотрудники Национального института здоровья и медицинских исследований (Inserm) показали, что те, кто хорошо работает с ручными инструментами, лучше понимают языковой синтаксис. Исследователи продолжили эксперименты, и в недавней статье в Science описаны их новые результаты. Добровольцы проходили тесты на французскую грамматику и умение обращаться с плоскогубцами, а пока они проходили эти тесты, за активностью их мозга следили с помощью магнитно-резонансной томографии. Так можно было понять, какие области мозга отвечают за синтаксис, какие — за плоскогубцы, а какие — за то и за другое.

Действительно, оказалось, что есть участок мозга, который активен и во время языковых упражнений, и во время работы руками, и находится он в базальных ганглиях. Можно ли, стимулируя этот участок руками, продвинуть языковые умения? Во второй части участники эксперимента проходили грамматические тесты до и после получасовых упражнений с теми же плоскогубцами. И плоскогубцы действительно улучшили результаты языковых тестов. А можно ли с помощью языка сделать руки более умелыми? Можно — после занятий языковыми упражнениями участники эксперимента лучше управлялись с инструментом.

Насколько таким образом можно простимулировать успехи в изучении иностранного языка, пока неясно. Сами авторы работы полагают, что работа руками в первую очередь может помочь тем, у кого есть неврологические проблемы, врождённые или приобретённые, в овладении собственным, родным языком.