» » Умелые руки помогают в языке

Умелые руки помогают в языке

Сложная ручная работа помогает развивать языковой синтаксис, и наоборот — занимаясь языком, мозг начинает лучше управляться с руками.

Умелые руки помогают в языке
(фото: VadimVasenin / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Речь и язык прячутся в сложной системе нервных центров, которые распознают буквы и слова, отличают слова от других звуков, хранят их значения, соединяют слова во фразы по правилам синтаксиса и т. д. Долгое время считалось, что эти нервные центры больше ничем не занимаются, потому что язык с речью и так слишком сложны, чтобы языковые нейронные цепочки обращали внимание ещё на что-нибудь.

Но в последнее время появляются данные, что языковые зоны мозга занимаются и другими делами — например, они помогают управлять мелкими сложными движениями. Несколько лет назад сотрудники Национального института здоровья и медицинских исследований (Inserm) показали, что те, кто хорошо работает с ручными инструментами, лучше понимают языковой синтаксис. Исследователи продолжили эксперименты, и в недавней статье в Science описаны их новые результаты. Добровольцы проходили тесты на французскую грамматику и умение обращаться с плоскогубцами, а пока они проходили эти тесты, за активностью их мозга следили с помощью магнитно-резонансной томографии. Так можно было понять, какие области мозга отвечают за синтаксис, какие — за плоскогубцы, а какие — за то и за другое.

Действительно, оказалось, что есть участок мозга, который активен и во время языковых упражнений, и во время работы руками, и находится он в базальных ганглиях. Можно ли, стимулируя этот участок руками, продвинуть языковые умения? Во второй части участники эксперимента проходили грамматические тесты до и после получасовых упражнений с теми же плоскогубцами. И плоскогубцы действительно улучшили результаты языковых тестов. А можно ли с помощью языка сделать руки более умелыми? Можно — после занятий языковыми упражнениями участники эксперимента лучше управлялись с инструментом.

Насколько таким образом можно простимулировать успехи в изучении иностранного языка, пока неясно. Сами авторы работы полагают, что работа руками в первую очередь может помочь тем, у кого есть неврологические проблемы, врождённые или приобретённые, в овладении собственным, родным языком.

29 ноябрь 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Мозг управляет языком, как руками
Хочу все знать

Мозг управляет языком, как руками

Неправильные движения рук и языка мозг исправляет с помощью одной и той же нейронной цепи.
Язык начинался с общепонятных звуков
Хочу все знать

Язык начинался с общепонятных звуков

Независимо от того, на каком языке говорит человек, он может точно угадать некоторые звуки из абсолютно чужого языка.
В помощь новичкам в изучении английского языка
Хочу все знать

В помощь новичкам в изучении английского языка

Чтобы начать двигаться вперед, вы должны обозначить линию старта. Определите цели, которые ставите перед собой. Подумайте, почему вы хотите заказать на сайте курсы английского.
Комплименты действительно улучшают результаты
Хочу все знать

Комплименты действительно улучшают результаты

Японские исследователи нашли научное доказательство того, что человек работает лучше, когда получает комплимент. Похвала — это вдохновение? Исследование, проведенное группой японских ученых,
Почему люди размахивают руками при ходьбе?
Хочу все знать

Почему люди размахивают руками при ходьбе?

До недавнего времени в учёном мире не было единогласного мнения на этот счёт. Однако считалось, что некоторые участки нашего мозга сохранили память о времени, когда человек перемещался на четырёх
Как развивать полушария мозга?
Хочу все знать

Как развивать полушария мозга?

Вот все привыкли к тому, что нужно развивать память, внимание, интеллект, тело своё совершенствовать. Но почему-то при этом мало кто обращает внимание на сам мозг, от которого развитие всего этого в
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Ирина Лёвшина и её пластилиновые копии известных картинКак работает бумеранг и кто его изобрел?В Перу обнаружили древние захоронения — какие секреты хранят останки?10 лесов, которые наносят природе непоправимый вредСамый большой клад золотых монет в Великобритании«Оргонный накопитель» Вильгельма РайхаТайны космоса: вселенская панспермия?Насыпь в крепость


Свежие Статьи
Под поверхностью Марса найдены древние потоки вулканической лавы

Под поверхностью Марса найдены древние потоки вулканической лавы

Ученые узнали подробности о пчелах, которые едят мясо животных

Ученые узнали подробности о пчелах, которые едят мясо животных

Собакомедведь

Собакомедведь

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+